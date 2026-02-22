VIDEO Kupili Ferrari za smiješnih 28.000 €: Kada su podigli haubu, uslijedio je šok života

Irski YouTube tim Drift Games vjerovao je da je pronašao automobil iz snova kada je na internetu ugledao Ferrari F430 za samo 28.000 eura. Na oglasu je to djelovalo kao nestvarno povoljna ponuda, jer se isti model u Europi u prosjeku prodaje po cijenama koje se kreću između 110.000 i 125.000 eura. Unatoč očitoj sumnji, ekipa se zaputila trajektom prema Velikoj Britaniji kako bi preuzela automobil koji je, na kraju, postao udžbenički primjer zašto su "jeftini superautomobili" najčešće samo dobro skrivena zamka za naivne kupce.

Automobil je imao izuzetno složenu i problematičnu povijest. Prvo je bio registriran u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je proglašen totalnom štetom nakon teške prometne nesreće. Nakon toga, njegovo putovanje nastavilo se kroz Belgiju, Dubai, pa ponovno Belgiju, da bi na kraju završio u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na svakom koraku ostale su vidljive posljedice prethodnih oštećenja, što je upućivalo na to da je automobil prošao kroz brojne, često i nekvalitetne popravke.

Ključni trenutak, koji je u potpunosti razotkrio pravu prirodu ovog vozila, uslijedio je kada je ekipa otvorila poklopac motora. Legendarni talijanski V8 motor sa 490 konjskih snaga, srce i duša svakog Ferrarija, bio je u potpunosti uklonjen. Umjesto njega, u automobilu se nalazio 2.8-litarski VR6 Turbo motor iz Volkswagena, dok su mjenjač i prijenos preuzeti iz Audija. Bio je to šok koji nitko nije očekivao.

Stanje unutrašnjosti automobila samo je potvrdilo razmjere prevare. Interijer je bio gotovo potpuno prazan; nije bilo sjedala, upravljača ni originalnih komandi. Električni sustav bio je improvizirana konstrukcija sastavljena od različitih dijelova iz njemačke automobilske grupacije. Umjesto luksuznog sportskog automobila, vozilo je više nalikovalo na mehanički eksperiment nego na ponos talijanske autoindustrije.

Mnogi ljubitelji marke Ferrari smatraju da je ovakva transformacija uvreda za nasljeđe Maranella. Za drift scenu, međutim, stvari stoje potpuno drugačije. Zamijenjeni njemački sklopovi znatno su jednostavniji, izdržljiviji i neusporedivo jeftiniji za održavanje, što ih čini privlačnim za nemilosrdno korištenje na stazi, daleko od glamura i prestiža automobilskih salona. Ipak, ovaj slučaj jasno pokazuje kakve sve rizike nosi kupovina superautomobila s neuobičajeno niskom cijenom, jer popravci takvih vozila često višestruko premašuju iznos koji je prvotno plaćen.

Još jedan ogroman problem je trajni gubitak vrijednosti. Ferrari koji je izgubio svoj originalni motor praktički više nema nikakav kolekcionarski status i može izgubiti i do 90 posto svoje realne tržišne vrijednosti. Uz financijski gubitak dolaze i administrativne komplikacije. Registracija vozila koje ima šasiju Ferrarija, a motor druge marke, nerijetko je pravno izuzetno složena ili čak nemoguća bez provođenja izuzetno skupe pojedinačne homologacije.

Na kraju, priča o "jeftinom Ferrariju" služi kao važno upozorenje da privlačna cijena često skriva tehničke, financijske i pravne komplikacije koje je kasnije teško ili nemoguće svladati. Ferrari F430 koji su Drift Games kupili možda izgleda spektakularno na prvi pogled, ali ispod površine više nema gotovo ništa od originalnog automobila koji je nekoć bio.