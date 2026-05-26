Trebate li ići na godišnji servis ako automobil malo vozite? Evo što kažu stručnjaci

Automobil više nije pod garancijom. Uz to, drugi je auto u obitelji i malo se vozi. Manje od 3000 km prešao je u godinu dana, od zadnjeg servisa. Mora li automobil svejedno na godišnji servis? Ukratko, trebao bi, bez obzira na to što ste s prijeđenom godišnjom kilometražom osjetno ispod hrvatskog prosjeka koji iznosi nešto manje od 12.000 kilometara, savjetuje Prometna abeceda. Iako se vlasniku automobila koji godišnje prijeđe samo 3000 km najčešće čini da je auto “praktički nov” i da servis nije potreban, redovne servise nije preporučljivo preskakati. "Svako vozilo, ovisno o modelu, te pogonskom sklopu ima jasno definiran plan održavanja od strane proizvođača, najčešće se radi jednom godišnje ili svakih 15.000 km, ovisno što prije nastupi, međutim kod određenih modela i pogonskih sklopova, taj interval može biti drugačiji odnosno čak i dulji. Neki pogonski sklopovi mogu imati ugrađenu dijagnostiku koja ovisno o parametrima vožnje može javiti i raniji odlazak u radionicu kako bi se izvršilo potrebno servisiranje vozila", kazao je Željko Bužanić, direktor postprodaje Opela za Hrvatsku, BiH i Sloveniju. Redovno servisiranje vozila stoga je od iznimne važnosti kako bi se osigurala pouzdanost vozila, te sa time i sigurnost putnika, odnosno kako bi se ispoštovali uvjeti jamstva proizvođača.

- Važno je pridržavati se servisnih intervala i smjernica održavanja koje je propisao proizvođač automobila, kako u jamstvu, tako i izvan jamstva - kazuje Željko Bužanić. Odgovor je stigao od Opela jer čitatelj koji se obratio s pitanjem vozi automobil te marke, no isto vrijedi i za sve ostale. Mnogi dijelovi automobila ne troše se samo vožnjom, nego i s vremenom. Naime, automobil stari čak i kada stoji parkiran. Kilometri troše automobil mehanički, ali vrijeme ga troši kemijski. Konkretno, motorno ulje upija vlagu, oksidira i gubi svojstva podmazivanja. Kratke vožnje dodatno pogoršavaju stanje jer se motor često ne zagrije dovoljno da ispari kondenzaciju. Posljedica mogu biti naslage, korozija i ubrzano trošenje motora. Stajanje ne godi ni kočnicama: diskovi hrđaju, kočiona tekućina upija vlagu. To direktno utječe na sigurnost. Kad se automobil vozi rijetko i/ili na kratkim rutama, akumulator više propada jer alternator često ne uspije potpuno napuniti bateriju. Zato vozila s malom kilometražom često imaju probleme s akumulatorom. Nadalje, gume i tekućine stare (i) vremenski, ne samo kilometarski. Guma nakon nekoliko godina postaje tvrđa i gubi svojstva prianjanja, čak i ako joj profil izgleda gotovo nov. Rashladna tekućina, kočiona tekućina i klima-uređaj trebaju redovne kontrole jer s vremenom gube svoja svojstva.Što se sve obično radi na redovnom servisu? Ako je riječ o ICE motorima, tada se najčešće radi izmjena ulja, filtra ulja, te (prema intervalu proizvođača) izmjena filtra zraka motora, filtra peludi, kočione tekućine i drugih stavaka specificiranih u planu održavanja proizvođača. Također prilikom redovnog servisiranja vrši se provjera svih sklopova vezanih za funkcionalnost i sigurnost vozila, a sukladno uputama i preporukama proizvođača. Na taj se način mali kvarovi otkriju prije nego postanu ozbiljni i skupi. Godišnji servis često otkrije početne probleme: curenja, ispucala crijeva, oštećene manžete, hrđu, slab akumulator ili istrošene kočnice. Ako vozilo nije redovno održavano, može doći do preuranjenog trošenja sklopova koji zahtjevaju održavanje. Na kraju, trošak popravka može biti znatno veći nego trošak redovnih servisa koji nisu bili odrađeni prema planu proizvođača.

Među akcijama popularnima kod vozača kontrolne su proljetne akcije. Posebne pripreme vozila za (zimu i) ljeto najčešće se odnosne na izmjenu pneumatika ovisno o godišnjem dobu, te provjeru fluida, kao što su rashladna tekućina i tekućina za pranje vjetrobrana, te metlice brisača. Proljetne i ljetne akcije kreću sada, isplati ih se provjeriti jer automobil treba redovitu kontrolu zbog proteka vremena i sigurnosti. I kada vozilo većinom stoji, motorno ulje stari, kočnice mogu zahrđati, akumulator slabi, a tekućine gube svoja zaštitna svojstva. Redoviti godišnji servis važan je zbog sigurnosti, pouzdanosti i sprječavanja većih kvarova u budućnosti.