Trik koji svi vozači moraju znati: Što učiniti kada je baterija daljinskog ključa prazna

Sve više modernih automobila oslanja se na praktičnu tehnologiju gdje glavnu ulogu preuzima daljinski ključ. Na mnogim automobila više nema brave na vratima za otključavanje kao ni brave za paljenje. Mnogi vozači stoga ne znaju da nema mjesta panici kada se daljinski upravljač pokvari ili mu se isprazni baterija.

Automobil se unatoč tim preprekama može otključati i upaliti jer su proizvođači automobila u daljinski upravljač ugradili i ključ za hitne slučajeve. I moderni automobili, iako se isprva ne čini tako, imaju klasičnu bravu na vratima koja je skrivena iza malog poklopca na kvaki vrata. Za otključavanje automobila potrebno je samo ukloniti poklopac i otključati vrata na klasičan način, otkriva Fenix magazin.

Kod modernih automobila koji nemaju bravu za paljenje tipka za pokretanje radi i kada je baterija u ključu prazna. Potrebno je držati ključ malo bliže tipki i automobil će se upaliti. Različiti modeli automobila imaju i različite načine otvaranja kućišta daljinskog upravljača te se detaljne upute za pronalazak skrivenog ključa mogu pronaći u priručniku za uporabu automobila.