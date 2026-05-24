OBRATITE PAŽNJU

Važno ih je prepoznati: Ovo su znakovi da vam netko prisluškuje mobitel

24.05.2026.
u 12:00

Praćeni telefon neprestano će slati podatke s telefona hakeru, zbog čega će vaš telefon trošiti više energije i ispraznit će bateriju mnogo brže nego inače

Mobilni uređaji su mnogima najosobniji uređaji koje imaju, a na njima su pohranjene mnoge privatne informacije za koje ne želimo da drugi znaju. No, onima koji vas žele pratiti te informacije mogu biti ključne. Ako sumnjate da netko špijunira vaš telefon, ključno je prepoznati znakove koji upućuju na to. 

Ako vam se telefon u posljednje vrijeme neuobičajeno zagrijava, to može biti znak da je hakiran. Špijunski softver koji radi u pozadini može otežati rad vašeg telefona i posljedično ga više zagrijavati, piše Reader's Digest. 

Potražite iznenadne promjene u vremenu koje je potrebno da se baterija vašeg telefona isprazni. Praćeni telefon neprestano će slati podatke s telefona hakeru, zbog čega će vaš telefon trošiti više energije i ispraznit će bateriju mnogo brže nego inače.

Provjerite potrošnju interneta. Prisluškivani telefon koristi mnogo podataka jer neprestano šalje informacije natrag na telefon ili računalo hakera. Vaš telefon se neočekivano ponovo pokreće. Zlonamjerni softver na vašem telefonu možda ometa njegovo normalno funkcioniranje, u biti uzrokuje kvarove i nasumično ponovno pokretanje.

Vašem telefonu treba dugo da se isključi. Kada isključite telefon, mora zatvoriti sve aplikacije koje rade u pozadini. Ako potraje dulje nego obično, to može biti znak da je na vašem telefonu instaliran softver za uhođenje.Telefon je rootan. Rootiranje ili 'Jailbreaking' je postupak uklanjanja ograničenja proizvođača kako bi se dobio pristup dijelovima mobilnog sustava koji su inače zaštićeni. Ovo je praksa koju hakeri najčešće koriste za instaliranje špijunskog softvera. Ako iznenada vidite novu aplikaciju Cydia na svom telefonu, to je znak da je vaš telefon hakiran.

Čujete pozadinsku buku ili elektroničke smetnje. Noviji softver za praćenje potpuno je tih, ali starije verzije mogu proizvoditi odjeke, statički zvuk ili zvukove klikanja ako netko prisluškuje vaše pozive.

Vaš mobitel radi sporije nego inače. Svaki telefon s vremenom postaje sporiji, ali ako naiđete na ovo zajedno s drugim problemima na ovom popisu, budite sumnjičavi. Ako sumnjate da vas neko uhodi, razmislite o preuzimanju aplikacije za otkrivanje špijunskog softvera kao što je Avast, AVG ili McAfee. Oni traže dobro poznate instalirane pakete i upozoravaju vas kada nešto pronađu.

Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'
ZA
zagabria4
12:45 24.05.2026.

A tko će ti prisluškivat mobitel. Oni koji su ovlašteni prisluškujuna izvoru

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Šibenik: Prometna nesreća na Baldekinu
Nije lako imati nekoga na duši: Zbog ovoga vozači automobila moraju dvaput provjeriti mrtvi kut

Većina nesreća ne događa se zato što vozači automobila namjerno ugrožavaju motocikliste, već zato što ih jednostavno ne uoče na vrijeme. Vozači automobila često podcjenjuju brzinu motocikla ili ih u moru prometa uopće ne registriraju jer podsvjesno traže objekte veličine drugog automobila. S druge strane, zaštitna oprema za motocikliste nije modni dodatak, a valjalo bi se suzdržati i od agresivnog provlačenja kroz gužve

U Hrvatskoj je ove godine znatno manje mrtvih na cestama. Osim u jednoj kategoriji - njih je 225 posto više!

Gužve su u prometu veće pa mnogi motociklom pokušavaju ubrzati svoje kretanje kroz gradsku vrevu. Problem nastaje kad se na motocikl prebace vozači bez vještine i znanja za upravljanje takvim vozilom, pogotovo ako su ti vozači uvjereni da automatski znaju voziti motocikl, jer već godinama voze automobil. Nije to isto. Vožnja motocikla zahtjevnija je i opasnija od vožnje automobila

