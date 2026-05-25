Više nikad nećete kupiti loše jagode: Ovi vam znakovi govore da je bolje preskočiti tu mjericu

Jagode na polici često izgledaju primamljivo: crvene, sjajne i uredno posložene. No tek kod kuće ponekad slijedi razočaranje – umjesto slatkog i aromatičnog voća, kupci dobiju vodenaste jagode bez izraženog okusa. Dobra vijest je da se kvaliteta jagoda može prepoznati već pri kupnji, samo treba obratiti pozornost na nekoliko detalja, piše t-online.

Najvažnije je znati da jagode nakon branja više ne dozrijevaju. To znači da primjerci koji su ubrani prerano neće naknadno postati slađi ni aromatičniji. Zato treba birati plodove koji su ravnomjerno crveni, bez bijelih ili zelenkastih dijelova. Površina bi trebala biti sjajna i glatka, a ne matirana, naborana ili isušena.

Dobar znak su i svježe zeleni listići. Ako su peteljke i listovi suhi, smeđi ili uvenuli, jagode vjerojatno već neko vrijeme stoje. Miris je također važan pokazatelj. Zrele jagode imaju izražen, sladak i voćni miris, dok one koje gotovo uopće ne mirišu često nemaju ni puno okusa. Jednako je važno prepoznati i znakove kvarenja. Mekana ili blatnjava mjesta, tamni tragovi pritiska, sok na dnu posudice, neugodan miris ili vidljiva plijesan upozorenje su da takve jagode treba izbjegavati. Dovoljan je i jedan pokvareni plod da ubrza propadanje ostalih u pakiranju.

Na okus snažno utječe i vrijeme kupnje. Najbolje su jagode koje se kupuju lokalno i u sezoni, kada se beru zrele i brzo stižu do kupaca. Sezona u većem dijelu Europe počinje u svibnju i, ovisno o vremenu, traje do srpnja ili kolovoza. Rane uvozne jagode često se beru prije pune zrelosti kako bi izdržale transport, što se nerijetko odražava na okus.

Nakon kupnje jagode treba pažljivo čuvati jer su vrlo osjetljive. Najbolje ih je spremiti neoprane, s peteljkama, u hladnjak, idealno u ladicu za povrće. Prije spremanja treba ih pregledati i odmah ukloniti oštećene ili mekane plodove kako ne bi ubrzali kvarenje ostalih. Dobro ih je držati u plitkoj posudi kako se ne bi gnječile pod vlastitom težinom. Lagano vlažan papirnati ručnik može pomoći da ostanu svježe nešto dulje, no ni tada ih ne bi trebalo čuvati predugo. U hladnjaku najčešće mogu izdržati do dva dana.

Prati ih treba tek neposredno prije jela, kratko i nježno pod slabijim mlazom vode. Namakanje nije preporučljivo jer jagode upijaju vodu, pa mogu izgubiti dio okusa i postati mekše. Peteljke je najbolje ukloniti tek nakon pranja, kako voda ne bi lakše ušla u plod. Blago oštećene jagode koje nisu pljesnive mogu se iskoristiti za smoothie, pire, jogurt, kolače ili umake. No ako se pojavi plijesan, plod treba baciti u cijelosti. Samo odrezivanje zahvaćenog dijela nije dovoljno jer se plijesan može proširiti i unutar voća.