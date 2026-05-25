Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBRO JE ZNATI

Više nikad nećete kupiti loše jagode: Ovi vam znakovi govore da je bolje preskočiti tu mjericu

Na šibensku tržnicu stigle su prve ovogodišnje vrgoračke jagode
Dusko Jaramaz/PIXSELL, Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
25.05.2026.
u 19:00

Na okus snažno utječe i vrijeme kupnje. Najbolje su jagode koje se kupuju lokalno i u sezoni, kada se beru zrele i brzo stižu do kupaca

Jagode na polici često izgledaju primamljivo: crvene, sjajne i uredno posložene. No tek kod kuće ponekad slijedi razočaranje – umjesto slatkog i aromatičnog voća, kupci dobiju vodenaste jagode bez izraženog okusa. Dobra vijest je da se kvaliteta jagoda može prepoznati već pri kupnji, samo treba obratiti pozornost na nekoliko detalja, piše t-online.

Najvažnije je znati da jagode nakon branja više ne dozrijevaju. To znači da primjerci koji su ubrani prerano neće naknadno postati slađi ni aromatičniji. Zato treba birati plodove koji su ravnomjerno crveni, bez bijelih ili zelenkastih dijelova. Površina bi trebala biti sjajna i glatka, a ne matirana, naborana ili isušena.

Dobar znak su i svježe zeleni listići. Ako su peteljke i listovi suhi, smeđi ili uvenuli, jagode vjerojatno već neko vrijeme stoje. Miris je također važan pokazatelj. Zrele jagode imaju izražen, sladak i voćni miris, dok one koje gotovo uopće ne mirišu često nemaju ni puno okusa. Jednako je važno prepoznati i znakove kvarenja. Mekana ili blatnjava mjesta, tamni tragovi pritiska, sok na dnu posudice, neugodan miris ili vidljiva plijesan upozorenje su da takve jagode treba izbjegavati. Dovoljan je i jedan pokvareni plod da ubrza propadanje ostalih u pakiranju.

Na okus snažno utječe i vrijeme kupnje. Najbolje su jagode koje se kupuju lokalno i u sezoni, kada se beru zrele i brzo stižu do kupaca. Sezona u većem dijelu Europe počinje u svibnju i, ovisno o vremenu, traje do srpnja ili kolovoza. Rane uvozne jagode često se beru prije pune zrelosti kako bi izdržale transport, što se nerijetko odražava na okus.

Nakon kupnje jagode treba pažljivo čuvati jer su vrlo osjetljive. Najbolje ih je spremiti neoprane, s peteljkama, u hladnjak, idealno u ladicu za povrće. Prije spremanja treba ih pregledati i odmah ukloniti oštećene ili mekane plodove kako ne bi ubrzali kvarenje ostalih. Dobro ih je držati u plitkoj posudi kako se ne bi gnječile pod vlastitom težinom. Lagano vlažan papirnati ručnik može pomoći da ostanu svježe nešto dulje, no ni tada ih ne bi trebalo čuvati predugo. U hladnjaku najčešće mogu izdržati do dva dana.

Prati ih treba tek neposredno prije jela, kratko i nježno pod slabijim mlazom vode. Namakanje nije preporučljivo jer jagode upijaju vodu, pa mogu izgubiti dio okusa i postati mekše. Peteljke je najbolje ukloniti tek nakon pranja, kako voda ne bi lakše ušla u plod. Blago oštećene jagode koje nisu pljesnive mogu se iskoristiti za smoothie, pire, jogurt, kolače ili umake. No ako se pojavi plijesan, plod treba baciti u cijelosti. Samo odrezivanje zahvaćenog dijela nije dovoljno jer se plijesan može proširiti i unutar voća.

Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'
Ključne riječi
jagode Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rovinj: Dani komunikacija, predavanje Dimitrija Trbovića i Denisa Tepše
NOVA INOVATIVNA USLUGA

“Tržište traži brza digitalna rješenja, predvidljive troškove i mobilnost bez administrativnih komplikacija, a pretplata na automobil je za to idealna”

Dimitrije Trbović, član Uprave Zubak grupe, objasnio je kako se automobil na pretplatu iz čitavog lagera najvećeg trgovca novih automobila u Hrvatskoj AutoZubaka, sa svim troškovima poput obveznog i kasko osiguranja, guma i servisa i to bez učešća, dakle, praktično svega osim goriva, može ugovoriti online i to već za 399 eura mjesečno

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!