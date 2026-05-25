ZBUNJUJE CIJELI SVIJET I TRŽIŠTA

Trump ujutro: Nadomak smo sporazuma. Trump navečer: Dogovor je još jako daleko

Autor
Hassan Haidar Diab
25.05.2026.
u 19:30

Trump je poručio da pregovori neće završiti dok se ne ispune svi uvjeti SAD-a. Rat s Iranom Ameriku je skupo stajao – u ljudskim životima, novcu i vojnoj opremi

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će sporazum s Iranom biti ili "odličan i vrijedan truda" ili ga uopće neće biti. "Ne sklapam sporazume poput katastrofalnog nuklearnog sporazuma koji je ispregovarala Obamina administracija. Smijem se svim glupim demokratima i republikancima koji samo po imenu ne znaju ništa o potencijalnom sporazumu s Iranom. Postoje stvari koje nisu ni ispregovarane s Iranom", poručio je Trump.

Njegove izjave dodatno su izazvale zbunjenost u međunarodnoj javnosti, budući da često mijenja stavove o situaciji na Bliskom istoku, od optimističnih najava brzog kraja sukoba do oštrih poruka o mogućoj eskalaciji i uništenju Irana. Zbog takvih oscilacija mnogi analitičari ističu da je teško pratiti dosljednu američku strategiju, dok se u regiji Trumpove poruke uspoređuju s promjenjivim vremenom u veljači, kada se u istom danu smjenjuju kiša, oblaci i sunce.

pregovori Donald Trump rat Izrael SAD Iran

