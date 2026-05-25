FOTO Odabrana nova Miss Universe Hrvatske: Slavila kći poznatog hrvatskog sportaša

Finalistice su bile Zara Bačić, Vaska Bošnjak, Nadja Dumnica, Magdalena Fofić, Magdalena Kovačić, Marinela Kozina, Antea Mršić, Nora Piasevoli, Sara Sičanica, Zara Stanišić, Beata Šimat, Timea Širić, Monika Vojvodić, Klara Vragolović i Laura Vujica.
Pobjednica je naslijedila prošlogodišnju misicu Lauru Gnjatović i stekla čast predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru u studenom u Puerto Ricu, gdje će krunu predati aktualna Miss Universe, Fatima Bosch Fernàndes iz Meksika.
Vlasnik licence Vladimir Kraljević naglašava kako titula nije samo stvar ljepote, već i velika odgovornost. "Titula Miss Universe Hrvatske je posao. Djevojka koja je ponese mora biti spremna na odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman", istaknuo je Kraljević, pohvalivši rad dosadašnje misice Laure Gnjatović.
Finalistice su se predstavile u kreacijama brenda Bariba, kupaćim kostimima Pletix i obući Humanic, dok su se za njihov izgled brinuli timovi Učilišta Profokus, Aura kozmetike i Schwarzkopf Professionala.
Najbolji plasman na svjetskom izboru ostvarila je Sarah Ćosić 2009. godine, ušavši među petnaest najljepših, a zapažene rezultate postigle su i Elizabeta Burg i Shanaelle Petty ulaskom u top 16 te Mia Rkman koja je 2019. završila među dvadeset najboljih. Prošlogodišnja predstavnica Laura Gnjatović plasirala se među 30 najljepših na svijetu.