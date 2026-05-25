FOTO Odabrana nova Miss Universe Hrvatske: Slavila kći poznatog hrvatskog sportaša

Nova Miss Universe Hrvatske je 24-godišnja Antea Ljubičić Mršić, kći bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića.
Nova Miss Universe Hrvatske je 24-godišnja Antea Ljubičić Mršić, kći bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Okrunjena je na jubilarnom 30. izboru održanom u zagrebačkom hotelu Hotel Esplanade Zagreb, gdje se za titulu natjecalo 15 finalistica iz cijele Hrvatske.
Okrunjena je na jubilarnom 30. izboru održanom u zagrebačkom hotelu Hotel Esplanade Zagreb, gdje se za titulu natjecalo 15 finalistica iz cijele Hrvatske.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Antea je rođena u Kanadi, a zbog očeve sportske karijere odrasla je između Hrvatske, Italije i Španjolske. Iako dolazi iz sportske obitelji, odlučila se za modeling i studij.
Antea je rođena u Kanadi, a zbog očeve sportske karijere odrasla je između Hrvatske, Italije i Španjolske. Iako dolazi iz sportske obitelji, odlučila se za modeling i studij.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Hrvatsku će predstavljati na svjetskom izboru za Miss Universe koji će se u studenom održati u Puerto Ricu.
Hrvatsku će predstavljati na svjetskom izboru za Miss Universe koji će se u studenom održati u Puerto Ricu.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Za prestižnu titulu borilo se petnaest finalistica.
Za prestižnu titulu borilo se petnaest finalistica.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Djevojke iz svih krajeva zemlje, od Viškova i Murtera do Vinkovaca i Zagreba, predstavile su se ocjenjivačkom sudu i publici u nadi da će upravo jedna od njih ponijeti krunu Zlatarne Dodić.
Djevojke iz svih krajeva zemlje, od Viškova i Murtera do Vinkovaca i Zagreba, predstavile su se ocjenjivačkom sudu i publici u nadi da će upravo jedna od njih ponijeti krunu Zlatarne Dodić.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Finalistice su bile Zara Bačić, Vaska Bošnjak, Nadja Dumnica, Magdalena Fofić, Magdalena Kovačić, Marinela Kozina, Antea Mršić, Nora Piasevoli, Sara Sičanica, Zara Stanišić, Beata Šimat, Timea Širić, Monika Vojvodić, Klara Vragolović i Laura Vujica.
Finalistice su bile Zara Bačić, Vaska Bošnjak, Nadja Dumnica, Magdalena Fofić, Magdalena Kovačić, Marinela Kozina, Antea Mršić, Nora Piasevoli, Sara Sičanica, Zara Stanišić, Beata Šimat, Timea Širić, Monika Vojvodić, Klara Vragolović i Laura Vujica.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Pobjednica je naslijedila prošlogodišnju misicu Lauru Gnjatović i stekla čast predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru u studenom u Puerto Ricu, gdje će krunu predati aktualna Miss Universe, Fatima Bosch Fernàndes iz Meksika.
Pobjednica je naslijedila prošlogodišnju misicu Lauru Gnjatović i stekla čast predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru u studenom u Puerto Ricu, gdje će krunu predati aktualna Miss Universe, Fatima Bosch Fernàndes iz Meksika.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Kroz program, koji je počeo u 20 sati, publiku je vodio Davor Garić, a večer su glazbeno obogatili nastupi Mije Dimšić, Nele, Sandija Cenova i Martina Kosovca.
Kroz program, koji je počeo u 20 sati, publiku je vodio Davor Garić, a večer su glazbeno obogatili nastupi Mije Dimšić, Nele, Sandija Cenova i Martina Kosovca.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Vlasnik licence Vladimir Kraljević naglašava kako titula nije samo stvar ljepote, već i velika odgovornost. "Titula Miss Universe Hrvatske je posao. Djevojka koja je ponese mora biti spremna na odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman", istaknuo je Kraljević, pohvalivši rad dosadašnje misice Laure Gnjatović.
Vlasnik licence Vladimir Kraljević naglašava kako titula nije samo stvar ljepote, već i velika odgovornost. "Titula Miss Universe Hrvatske je posao. Djevojka koja je ponese mora biti spremna na odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman", istaknuo je Kraljević, pohvalivši rad dosadašnje misice Laure Gnjatović.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Pobjednicu, uz obveze, očekuju i vrijedne nagrade, među kojima se ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa za četverogodišnji ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura.
Pobjednicu, uz obveze, očekuju i vrijedne nagrade, među kojima se ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa za četverogodišnji ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Finalistice su se predstavile u kreacijama brenda Bariba, kupaćim kostimima Pletix i obući Humanic, dok su se za njihov izgled brinuli timovi Učilišta Profokus, Aura kozmetike i Schwarzkopf Professionala.
Finalistice su se predstavile u kreacijama brenda Bariba, kupaćim kostimima Pletix i obući Humanic, dok su se za njihov izgled brinuli timovi Učilišta Profokus, Aura kozmetike i Schwarzkopf Professionala.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Tijekom gotovo tri desetljeća, koliko se izbor održava u Hrvatskoj, krunu su nosile brojne djevojke koje su kasnije ostvarile zapažene karijere.
Tijekom gotovo tri desetljeća, koliko se izbor održava u Hrvatskoj, krunu su nosile brojne djevojke koje su kasnije ostvarile zapažene karijere.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Prva je titulu ponijela Splićanka Kristina Čerina 1997. godine, a niz su nastavile, između ostalih, Renata Lovrinčević, Ivana Paris, Jelena Glišić i Ora Antonia Ivanišević.
Prva je titulu ponijela Splićanka Kristina Čerina 1997. godine, a niz su nastavile, između ostalih, Renata Lovrinčević, Ivana Paris, Jelena Glišić i Ora Antonia Ivanišević.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Najbolji plasman na svjetskom izboru ostvarila je Sarah Ćosić 2009. godine, ušavši među petnaest najljepših, a zapažene rezultate postigle su i Elizabeta Burg i Shanaelle Petty ulaskom u top 16 te Mia Rkman koja je 2019. završila među dvadeset najboljih. Prošlogodišnja predstavnica Laura Gnjatović plasirala se među 30 najljepših na svijetu.
Najbolji plasman na svjetskom izboru ostvarila je Sarah Ćosić 2009. godine, ušavši među petnaest najljepših, a zapažene rezultate postigle su i Elizabeta Burg i Shanaelle Petty ulaskom u top 16 te Mia Rkman koja je 2019. završila među dvadeset najboljih. Prošlogodišnja predstavnica Laura Gnjatović plasirala se među 30 najljepših na svijetu.
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/