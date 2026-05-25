Pazite gdje kupujete slovenske e-vinjete, širi se opasna prijevara

U Sloveniji bilježe sve više slučajeva u kojima neslužbeni preprodavači preko lažnih ili obmanjujućih internetskih stranica prodaju slovenske e-vinjete, pritom kupce izlažući dodatnim troškovima i mogućnosti da na kraju ostanu bez važeće vinjete. Kako upozoravaju slovenske vlasti, neovlašteni prodavači često naplaćuju visoke provizije, koje mogu iznositi i nekoliko desetaka posto vrijednosti vinjete. Zbog toga kupci e-vinjetu plaćaju znatno skuplje od službeno propisane cijene.

No problem nije samo u višim troškovima. Kupnja preko neslužbenih stranica nosi i druge ozbiljne rizike. U nekim slučajevima preprodavači zaprime uplatu, ali uopće ne kupe e-vinjetu kod DARS-a u ime kupca. Zabilježeni su i slučajevi u kojima su prodavači, nakon što bi kupili e-vinjetu za budući datum početka važenja, naknadno bez znanja kupca promijenili registracijsku oznaku vozila povezanu s vinjetom. Kupci su tako ostali bez valjane e-vinjete, a da toga nisu bili svjesni, prenosi HAK Revija.

Građanima se savjetuje da e-vinjete kupuju isključivo preko službenih kanala. Uz službenu internetsku stranicu DARS-a (evinjeta.dars.si), ovlašteni online partneri za prodaju slovenskih e-vinjeta su još samo: ASFINAG, ADAC i PETROL. Kupnja preko drugih stranica, koje se često pojavljuju među prvim rezultatima internetskih tražilica, može dovesti do nepotrebnih dodatnih troškova ili prijevare. Neslužbeni prodavači često plaćaju oglase kako bi njihove stranice bile među prvim rezultatima pretrage.

Zbog toga se vozačima preporučuje da prije kupnje uvijek provjere adresu internetske stranice na koju ih poveznica vodi. Ako URL ne pripada jednom od službenih prodavača, savjetuje se odmah napustiti stranicu. Slovenske vlasti ističu da se samo kupnjom preko službenih kanala može biti siguran da je plaćena ispravna cijena te da je e-vinjeta pravilno povezana s registracijskom oznakom vozila koju je kupac unio tijekom kupnje i za koju je dobio potvrdu. U slučaju nejasnoća građani se mogu obratiti pozivnom centru za naplatu cestarine na broj +386 1 518 8 350 ili putem e-maila evinjeta@dars.si.