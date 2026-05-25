Komentari
Poslušaj
PREKID VEZE

Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno: 'Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost'

25.05.2026.
u 10:40

Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti, kazala je Maja kroz smijeh

Pjevačica Maja Šuput i Gospodin Savršeni Šime Elez više nisu zajedno. Vijest je za Showbuzz potvrdila sama Maja, odgovarajući na pitanje o sinoćnjem nastupu Davida Balinta u showu "Tvoje lice zvući poznato", koji je glumio Maju. 
''Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti'', kazala je Maja kroz smijeh. Dodala je da se Davidov nastup svidio njenom sinu Bloomu i njoj. 
''Meni je to bilo fantastično! Bloom i ja smo se nasmijali do suza. Ja sam pola nastupa držala ruke preko očiju, kao da gledam sebe pa me strah da ne vidim nešto što ne želim vidjeti. Baš smo se nasmijali. Bila sam tako nabildana, tako jaka, tako visoka… ma top sam bila! Prava nedjeljna zabava'', kazala je i dodala da joj uskoro izlazi nova pjesma. 

''Sada je najveće uzbuđenje u mom timu nova pjesma. Bit će to pravi ljetni hit i veliko iznenađenje jer je riječ o duetu. Mogu vam otkriti da se pjesma zove 'Nedovoljno lijep'. Već dva tjedna radimo samo na tome – od organizacije do snimanja spota, a ovih dana počinje i samo snimanje. Plan je da pjesma izađe do kraja lipnja i svi smo potpuno u tome'', rekla je. 

Podsjetimo, veza Maje i Šime počela je gotovo kao šala, viralnim izazovom na društvenim mrežama koji je neočekivano spojio dva svijeta. Kada je markantni Splićanin Šime Elez, zvijezda showa "Gospodin Savršeni", u jednom TikTok videu na temelju privlačnosti ispred Maje Šuput rangirao druge poznate Hrvatice, uključujući Franku Batelić, nije ni slutio da pokreće lavinu događaja. Reakcija pjevačice, poznate po britkom jeziku i humoru, nije dugo izostala. "Kako Franka? Mislim, Franka je super cura, ali pored mene žive, ja koja pjevam non-stop po tom Splitu, vesela sam, vedra. Ja sam puno vatrenija od Franke", prokomentirala je Maja u svom stilu. Šime je to shvatio kao poziv na akciju. Došao je do njezina broja i bez najave je nazvao putem video poziva. Maja je kasnije kroz smijeh opisala taj trenutak kao "odvratan". "Noć prije sam negdje radila, izgledala sam strašno, kosa slijepljena od perike, bez kapi šminke. Katastrofa. Samo sam stisnula, mislila sam da je običan poziv, i kad sam ga vidjela, samo sam poklopila. Nazvala sam ga kasnije, kad sam se malo pribrala", priznala je pjevačica. Taj nespretni, ali simpatični prvi kontakt bio je uvod u priču koja danas intrigira cijelu regiju.

Marketinški vješta kakva jest, Maja je prepoznala potencijal. Ubrzo je pozvala Šimu da glumi glavnu ulogu u njezinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Snimanje na jednoj od najljepših istarskih lokacija, na temperaturi od 40 stupnjeva Celzijevih, zapalilo je internet vrućim zajedničkim fotografijama, ali i stvorilo iskre koje se nisu mogle sakriti. "Njemu je to prirodno. On iznimno voli kameru i nema problem s pokazivanjem", objasnila je Maja, dok je Šime dodao kako nije trebao puno glumiti. "Toliko sam guštao i uživio se u ulogu da nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu." Kemija pred kamerama ubrzo se prelila u stvarni život. Nedugo nakon snimanja, par je viđen kako izmjenjuje nježnosti na jahti kraj Brača, a zatim su uslijedili zajednički izlasci u Splitu, gdje su uživali u koktelima na Žnjanu, i Zagrebu, gdje su ih fotografi uhvatili u zaigranom maženju na partiji padela. Odjednom, postali su nerazdvojni, a mediji i javnost počeli su se pitati je li riječ o pravoj romansi ili samo briljantno izvedenom marketinškom triku.
U svom prvom zajedničkom televizijskom intervjuu, ali i kasnijim istupima, otvoreno su progovorili o svom odnosu, ne bježeći od pitanja o devetnaestogodišnjoj razlici u godinama. "Godine su samo broj", kratko je zaključio Šime, dok je Maja bila rječitija. "Ja samo na osobnoj imam jedan datum, a ponašam se i izgledam drukčije. Mene energija pali. Ne mogu biti s nekim tko nije u mojoj energiji." Upravo je ta zajednička energija, rekli su, ključ njihovog slaganja. No, vezi je ipak došao kraj.
showbiz Šime Elez Maja Šuput

Komentara 1

Avatar Le-Freak
Le-Freak
10:47 25.05.2026.

Kada je photoshop osmijeh silikon i botox najvaznije u zivotu. Onda ne cudi ni ta povrsnost u "partnerstvu".

VIDEO Ella Dvornik pokazala kako sada izgleda njen život na relaciji Zagreb - Bale i kako provodi vrijeme s kćerima

Video prikazuje Ellu kako nekoliko puta u tjednu vozi na relaciji Zagreb - Bale, a svako putovanje traje oko tri sata u jednom smjeru. Mnogi su se pitali zašto provodi toliko vremena u automobilu, a odgovor leži u njezinoj trenutnoj obiteljskoj situaciji. Nakon razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Ella živi u unajmljenom stanu u Zagrebu, dok djevojčice borave s ocem u obiteljskoj kući u Balama

