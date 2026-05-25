Stubičani su '66. pobijedili Nijemce 5:2, a onda ih odojcima i gemištima osvojili za cijeli život

Zagorci i Nijemci iz nizine Rajne – Majne najbolji su prijatelji zauvijek, gotovo stotinu obitelji neraskidivo je povezano već šest desetljeća. Nekoć su se bez granica družili mlađahni djedovi i bake, a danas to čine njihovi unuci i praunuci. Nisu znali ni jezik, ali ni to nije bilo prepreka njihovom Freundschaftu. Hrvati iz Donje Stubice i Nijemci iz gradića Weiskirchena, danas dijela grada Rodgau, upravo obilježavaju 60. obljetnicu prijateljstva svojih gradova – najduljeg kontinuiranog međunarodnog prijateljstva udruga i društava u Hrvatskoj te jednog od najdugovječnijih odnosa takve vrste u Europi. "Zajedništvo je od 1966. ostalo nepokolebljivo, bilo je uspona i padova, ali zahvaljujući velikoj strasti jednih i drugih, naše se prijateljstvo održalo sve to vrijeme", objašnjava Heike Perić, predsjednica Udruge za održavanje prijateljstva gradova Rodgau – Donja Stubica.