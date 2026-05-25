“Tržište traži brza digitalna rješenja, predvidljive troškove i mobilnost bez administrativnih komplikacija, a pretplata na automobil je za to idealna”

Navikli smo se da na pretplatu imamo pametne telefone, internet, TV programe, telekomunikacijsku opremu i razne streaming servise, ali i dnevne novine, kazališne i koncertne programe i nogometne utakmice. No, još uvijek kaskamo za globalnim trendovima moderne mobilnosti koji idu prema pretplati za korištenje automobila. Dakako, postoji leasing vozila i dugoročni najam vozila koji su sve popularniji, pogotovo za tvrtke s većim voznim parkovima, a sada se na tržištu pojavila i usluga dugoročnog najma vozila koja je prema svojim značajkama najsličnija klasičnoj pretplati.

Ona nudi ugovor za dugoročni najam vozila uz minimalne formalnosti, uz fiksnu mjesečnu naknadu i to bez učešća, kredita, leasinga i skrivenih troškova. A u tu mjesečnu ratu su uključeni svi troškovi automobila osim goriva. Lease.hr je pokrenuo AutoZubak, najveći hrvatski trgovac automobila, a o novoj revolucionarnoj i inovativnoj usluzi smo razgovarali s Dimitrijem Trbovićem, članom uprave Zubak grupe zaduženim za prodaju i postprodaju vozila i IT, koji obnaša i funkciju izvršnog direktora Neostara, startup platforme Zubak grupe za kupnju, prodaju i servisiranje vozila.

AutoZubak, kao najveći trgovac automobila u Hrvatskoj, pokrenuo je novu uslugu – dugoročni najam po modelu pretplate. Koje su glavne značajke te usluge i zbog čega ste baš sada pokrenuli ovakvu uslugu?

Autoindustrija je predugo fiksirana isključivo na tradicionalnu prodaju, a rent-a-car poslovanje na netransparentnost, posebno u kratkoročnom najmu. Mi u AutoZubaku prepoznajemo da se fokus s posjedovanja samog vozila mora pomaknuti na stabilnu i čistu mobilnost. Glavna značajka Lease.hr-a je fleksibilna auto-pretplata na nova vozila iz našeg portfelja – dakle, isključivo Volkswagen, Škoda i Audi. Korisnik definira trajanje i paket kilometraže, a u fiksnu mjesečnu cijenu uključeni su registracija, osiguranje, servisi, gume i dostava na adresu.

Pokrenuli smo ovo sada jer tržište traži brza digitalna rješenja, predvidljive troškove i mobilnost bez administrativnih komplikacija. Pritom moram naglasiti da su ovakvi modeli i u Europskoj uniji prilično novi, jer je prava rijetkost da netko ponudi ovakav koncept na razini cijelog svog lagera, posebno veliki igrači na tržištima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Za koga je namijenjen Lease.hr, je li primjereniji za tvrtke ili građane kao fizičke osobe?

Proizvod je razvijen za oba segmenta jer rješava konkretne probleme i građana i tvrtki. Privatnim korisnicima donosi potpunu predvidljivost – točno znaju koliki im je mjesečni trošak za automobil i nemaju rizik pada vrijednosti vozila niti neplaniranih kvarova. Za tvrtke je ovo operativni alat za postizanje agilnosti. Poslovni subjekti mogu brzo prilagođavati vozni park projektima ili zaposlenicima, bez opterećenja bilance i bez vezivanja višegodišnjim klasičnim leasing ugovorima.

Usluge mobilnosti bez potrebe za vlasništvom vozila su globalni trend, no Hrvati su poznati da vole biti vlasnici, kako nekretnina tako i vozila. Može li se to promijeniti, potencijal za ovakvu uslugu čini se postoji?

Taj mentalitet se već mijenja kada se stvar ogoli na razinu čiste matematike. Posjedovanje automobila je i dalje važno, ali raste i svijest o skrivenim troškovima, gubitku vremena po servisima i tehničkim pregledima te stalni pad vrijednosti imovine. Moderni korisnici i mlađe generacije to prepoznaju; njima je primaran bezbrižan “commute” i korisničko iskustvo, a ne vlasnički list u ladici. Potencijal je velik jer nudimo komfor novog automobila bez popratnih glavobolja koje idu uz vlasništvo.

Koje su glavne prednosti Lease.hr dugoročnog najma po modelu pretplate u odnosu na druge oblike kupovine automobila, pa i ostale ponude dugoročnog najma u Hrvatskoj?

Prednost je jednostavnost i izostanak dugoročnog ugovornog obvezivanja. Ako se usporedimo s klasičnim rent-a-carom, tamo se korisnici redovito susreću s netransparentnošću – od skrivenih doplata za osiguranja, preko sitnih slova u ugovorima, do ogromnih skokova cijena ovisno o turističkoj sezoni. Lease.hr nudi fiksnu i transparentnu cijenu tijekom cijele godine. Za razliku od klasičnog leasinga, nema višegodišnjeg vezivanja niti komplicirane papirologije, a pretplata se može ugovoriti na rok već od samo mjesec dana.

“Posjedovanje automobila je i dalje važno, ali raste i svijest o skrivenim troškovima, gubitku vremena po servisima i tehničkim pregledima te stalni pad vrijednosti imovine. Moderni korisnici i mlađe generacije to prepoznaju; njima je primaran bezbrižan “commute” i korisničko iskustvo, a ne vlasnički list u ladici”

Sklapanje ugovora je jednostavno, bez učešća, kredita ili klasičnog leasinga, no tko i kako procjenjuje odnosno odobrava dugoročni najam s obzirom na financijska primanja korisnika? Može li baš svatko u dugoročni najam preuzeti, primjerice, Audi A6?

Cijeli proces prijave i odobrenja prebacili smo online, što ga čini brzim i korisnički orijentiranim. Naravno, mi upravljamo flotom visoke vrijednosti i moramo poslovati odgovorno. Naš sustav u pozadini radi brzu procjenu boniteta i financijskog profila klijenta, a ugovor podrazumijeva i standardni depozit koji služi kao osiguranje. Sukladno toj procjeni odobravaju se i modeli. Logično je da se za klase poput Audija A6 primjenjuju stroži kriteriji kontrole nego za manje gradske automobile.

Nudite praktično cijeli lager svojih novih vozila iz VW koncerna (VW, Audi, Škoda) uz novu uslugu, kakve su vam prognoze, koji će se automobili najviše tražiti – gradski poput VW Pola, srednja klasa poput Škode Octavije ili luksuzni poput Audija Q5?

Prije samih prognoza po modelima, moram istaknuti ključnu stvar: ovakvi modeli pretplate su i u Europskoj uniji prilično novi upravo zato što rijetko tko na tržištu stavlja cijeli svoj lager na raspolaganje ovakvom modelu. Mi smo učinili upravo to. Što se tiče same potražnje, volumen će tradicionalno držati gradski modeli poput VW Pola i srednja klasa, gdje je Škoda Octavia apsolutni vladar obiteljskih i poslovnih voznih parkova.

No, pretplata otvara odlične prilike i za premium segment, odnosno Audi modele (poput Q5 ili A6). Ljudi sada mogu koristiti luksuzno vozilo na nekoliko mjeseci za specifične poslovne potrebe ili projekte, bez potrebe da kapital zarobe u skupoj kupnji.

Koje su okvirne cijene mjesečnog dugoročnog najma, po kojoj se početnoj cijeni može preuzeti novi automobil na pretplatu?

Sve naše cijene su javne i jasno istaknute na web stranici, bez ikakvih naknadnih iznenađenja. Ulazni gradski modeli, poput Volkswagen Pola, dostupni su od 399 eura mjesečno. Srednja i SUV klasa iz VW i Škoda obitelji skaliraju se ovisno o opremi i paketu kilometara, dok premium segment Audijevih vozila drži viši cjenovni razred prilagođen toj klasi. Kada u taj iznos uračunate kasko, servise i sve operativne troškove osim goriva, računica je vrlo jasna i konkurentna.

Foto: AutoZubak

Na koji minimalni i na koji maksimalni rok se potpisuje “pretplata” za automobil i može li ga korisnik nakon proteka roka otkupiti? I ima li prednost pri otkupu?

Minimalni rok korištenja je samo mjesec dana, što korisnicima pruža potpunu slobodu. Maksimalni rok je 60 mjeseci, a sama bit pretplate jest da klijent uvijek vozi novo i tehnički besprijekorno vozilo.

Što se tiče otkupa – apsolutno da, to smo u potpunosti omogućili. Korisnik, ako to želi, može otkupiti vozilo po unaprijed poznatoj cijeni na kraju perioda korištenja. Nema nikakvih nepoznanica niti skrivenih procjena na kraju, sve je transparentno definirano na samom početku.

Može li korisnik dugoročnog najma i prije isteka ugovora vozilo vratiti, ili ga zamijeniti za drugo vozilo?

Da, to je osnova cijelog ovog koncepta. Dinamika života i poslovanja ne trpi krutost. Ako klijent nakon nekoliko mjeseci shvati da mu umjesto gradskog VW Pola treba prostranija Škoda Octavia ili obrnuto, naš model mu omogućuje fleksibilnu zamjenu vozila unutar flote našeg koncerna. Korisnik upravlja uslugom onako kako se mijenjaju njegove stvarne potrebe.

Hrvatski vozni park je u prosjeku stariji od 13 godina, možemo li ovakvom uslugom taj prosjek poboljšati i učiniti naš cestovni promet sigurnijim i ekološki prihvatljivijim?

To je značajna dodana vrijednost koju ova usluga donosi zajednici. Usluga nije usporediva s klasičnim modelima financiranja jer ima u sebi važnu komponentu svih troškova koje korisnici imaju na vozilu, a koji se lako zaborave kada se kupuje novo vozilo. Kupnja novog vozila za mnoge je preveliko financijsko opterećenje, zbog čega ceste i jesu pune starih automobila. Modelom pretplate spuštamo barijeru ulaska u novi automobil. Korisnici Lease.hr-a voze isključivo nova, redovito održavana vozila s najnovijim sigurnosnim sustavima i Euro 6 motorima, što izravno utječe na veću sigurnost u prometu i smanjenje emisije štetnih plinova.

Hoćete li nuditi u dugoročni najam i automobile na struju?

Svakako, električna mobilnost unutar VW grupacije se razvija izuzetno brzo i ona je sastavni dio naše strategije. Modeli iz obitelji Volkswagen ID., Škodini i Audijevi električni e-tron modeli savršeno se uklapaju u koncept pretplate i bit će u budućnosti dio modela. Ideja je da klijenti bez rizika isprobaju električno vozilo, testiraju kako im odgovara u svakodnevnoj vožnji i punjenju, te ga – ako im ne odgovara – jednostavno zamijene za klasični pogon ili, kako se nadamo, ostanu na električnom vozilu.