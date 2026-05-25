Poznati obiteljski restoran koji desetljećima spaja Jadran i Zagreb nudi recepte za svoja proljetna jela

Proljeće je možda najljepše vrijeme za otkrivanje mediteranskih okusa u Zagrebu, a malo koje mjesto ih prenosi tako autentično kao Bota Šare. Ona već desetljećima predstavlja zagrebačku vezu s Jadranom, ne samo kroz ribu i morske delicije, nego kroz cijelu filozofiju stola, obitelji i mediteranskog načina života.

Iza restorana stoji bogata obiteljska tradicija obitelji Šare, čiji se recepti, znanje i ljubav prema moru prenose iz generacije u generaciju. Upravo zato u Boti Šare svaki tanjur nosi dio juga, dio obiteljskih okupljanja i iskustva koje nije nastalo preko noći, nego se godinama brižno čuvalo i nadograđivalo.

Na prostranoj terasi restorana, okruženoj zelenilom i mediteranskim detaljima, proljeće se osjeća kroz laganije okuse i sezonske namirnice. Posebnu pažnju privlače i dvije masline posađene usred Zagreba koje su ove godine prvi put dale plodove, mali, ali simboličan podsjetnik koliko je duh Mediterana duboko utkan u cijelu priču restorana.

Bota ovog proljeća dijeli recepte za neka od novih jela koje ćemo zavoljeti na prvu, a možemo ih pripremiti i u vlastitom domu Mladi bob, grašak, limun, menta i svježe kozice ovog su proljeća u središtu novih jela koja nenametljivo najavljuju ljeto. Steak od gofa na žaru poslužen s mladim bobom donosi puninu okusa mora i jednostavnost mediteranske kuhinje, dok bruschetta s kremom od graška i mariniranim kozicama spaja svježinu proljetnih namirnica s jadranskim karakterom.

Među proljetnim novitetima svoje mjesto pronašla je i Creamy Salmon Roll - sushi rolica koja je spoj lososa, avokada, kremastog sira i ukiseljenog đumbira koji donosi lagan i moderan zalogaj, idealan za toplije dane i duža druženja na terasi.

Za kraj, tu je i Pavlova torta a la Bota, desert koji savršeno zaokružuje cijelu priču. Lagana puslica, nježna krema i svježe jagode donose desert koji je istovremeno raskošan i prozračan, baš poput proljetnih večeri koje polako otvaraju vrata ljetu. U Boti Šare, u Ulici kralja Zvonimira 124, Mediteran nije trend, nego nasljeđe koje se i danas živi, kroz recepte, atmosferu i okuse koji Zagreb na trenutak pretvaraju u malu jadransku adresu.

Foto: Filip Popović

STEAK OD GOFA NA ŽARU S MLADIM BOBOM

Sastojci:

• 600 g steaka od gofa

· Sol

· Ulje maslinovo

· 300 g mladog boba

· 100 g krumpira

· Mladi luk



Priprema:

Steak narezati na fete od 100 do 150g. Mahunu mladog boba prvo očistiti tako da odrežemo krajeve pa uklonimo rubove po dužini biljke potom prerezati dva do tri puta na manje komade ovisno o veličini te dobro oprati u slučaju da ima zemlje. Tako pripremljenu i opranu mahunu kuhati u slanoj vodi dok ne omekša (10 - 15 minuta). Procijediti. Krumpir očistiti, narezati na željenu veličinu i skuhati u slanoj vodi. Kad je gotov, procijediti i pomiješati s kuhanim bobom. Dodati narezan mladi luk, začiniti solju, paprom, maslinovim uljem i servirati uz prethodno ispečen steak od gofa.

Foto: Filip Popović

BRUSCHETTA S KREMOM OD GRAŠKA I MARINIRANIM KOZICAMA

Sastojci:

· 4 do 6 kriški kruha

· 200 g graška

· Sol i papar

· 3-4 žlice maslinovog ulja

· 100 g mesa kozica

· Sok od 2 limuna

· Cherry rajčica

· Listići mente



Priprema:

Krema od graška: Grašak kuhati u blago slanoj vodi dok ne omekša. Čim je skuhan, naglo ga ohladiti u vodu s ledom da ostane lijepo zelen zatim ocijediti. Potom dodati papar, još soli ako fali, maslinovo ulje i izmiksati sa štapnim mikserom dok ne bude fino kremast. Prebaciti u slastičarsku vrećicu do posluživanja. Marinirane kozice: 100 g mesa kozica Sok od 2 limuna Papar i sol Kozice staviti u jednu posudu, blago posoliti i popapriti. Preliti preko njih sok od limuna i ostaviti minimum 2 sata u hladnjaku. Kad je sva priprema dovršena, kriške kruha prepeći na grill tavi. Na njih pomoću slastičarske vrećice nanijeti kremu od graška, posložiti marinirane kozice i ukrasiti listićima grana padana, cherry rajčicama i listićima mente.

Foto: Filip Popović

CREAMY SALMON ROLL

Sastojci:

· Sushi riža 300 g

· Rižin ocat 1 dcl

· Šećer 2 žlice

· Sol 1 žlica

· Avokado 50 g

· Losos 100 g

· Philadelphia sir 50 g

· Ukiseljeni đumbir 50 g

· Sojin papir

· Wasabi



Priprema:

Priprema riže: Izvažite željenu količinu riže, ispirite je hladnom vodom 5 do 6 puta, sve dok voda ne postane potpuno bistra. Ispranu rižu prebacite u posudu za kuhanje. Dodajte vodu u omjeru 1 : 1,2 (na jedan dio riže ide 1,2 dijela vode). Prije paljenja vatre, ostavite rižu da se namače 20 minuta (kako bi zrna ravnomjerno omekšala). Kuhati na jakoj vatri uz miješanje dok ne zakuha. Čim proključa smanjiti vatru, poklopiti i kuhati još 10 minuta bez miješanja. Kuhanu rižu prebaci u drvenu posudu, preliti umakom za rižu i lagano svakih 10 minuta promiješati dok ne dosegne sobnu temperaturu. Rižin ocat: U manjoj posudi pomiješati 1 dcl rižinog octa, 2 žlice šećera i 1 žlicu soli. Miješati pjenjačom sve dok se šećer i sol potpuno ne rastope.

Creamy salmon rolica:

Na sojin papir posložiti tanak sloj skuhane sushi riže zatim sve okrenuti da riža bude na poleđini te složiti sve sastojke na sojin papir, philadelphia sir, avokado I losos. Pažljivo zarolati te izrezati na rolice velićine 1 zalogaja. Servirati sa ukiseljenim đumbirom I wasabijem.

Foto: Filip Popović

PAVLOVA TORTA A LA BOTA

PUSLICE

· 6 bjelanjaka

· 375 g šećera u prahu

· 2 žlice jabučnog octa



KREMA

· 1 l mlijeka

· 100 g gustina

· 140 g šećera u prahu

· 8 žumanjaka

· 60 g maslaca

· 200 ml vrhnja za šlag



Priprema:

Mikserom miksati bjelanjke te postupno dodavati žlicu po žlicu šećera u prahu. Pri kraju dodati jabučni ocat. Peći u konvektomatu na 110°C, ventilator 40, oko 60 minuta. Nakon pečenja ostaviti puslice još 2 sata unutar pećnice da se osuše. Pomiješati šećer u prahu i žumanjke pa dodati gustin. Mlijeko zagrijati do pred vrenje pa ga uliti u smjesu i promiješati. Vratiti na laganu vatru dok se krema ne zgusne. Dodati maslac i ostaviti da se ohladi. Posebno izmiksati šlag i kremu pa ih spojiti u laganu slastičarsku kremu. Na kraju servirati kremu i puslice te ukrasiti s puno svježih jagoda i domaćom metvicom. U slast, dragi gosti!