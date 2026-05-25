Stalno vas zovu nepoznati brojevi? Stručnjaci otkrivaju u čemu je problem, nikako ne smijete napraviti jednu stvar

Neželjeni pozivi mnogima su postali svakodnevna smetnja. Pojavljuju se iznenada, često u najnezgodnijem trenutku, a iza njih se nerijetko kriju automatizirani sustavi, prodajni pozivi ili pokušaji prijevare. Iako ih je teško potpuno zaustaviti, stručnjaci za tehnologiju i kibernetičku sigurnost ističu da postoji nekoliko navika koje mogu znatno smanjiti njihov broj, piše HuffPost.

Prvo pravilo je jednostavno: ne javljajte se na nepoznate brojeve, osobito ako ih mobitel već označi kao mogući spam. Iako se nekima čini zabavno “zavlačiti” prevarante ili im trošiti vrijeme, stručnjaci upozoravaju da je to loša ideja. Steve Morris, stručnjak za privatnost i osnivač tvrtke NewMedia.com, objašnjava da i minimalna interakcija, poput javljanja, govora ili pritiskanja tipki, automatiziranim sustavima može signalizirati da je broj aktivan.

Takvi sustavi, kaže Morris, stalno traže brojeve na kojima se netko javlja. Ako otkriju ljudski glas, taj broj može postati zanimljiviji za buduće pozive. Zato je najbolje pustiti nepoznat poziv na govornu poštu i ne odgovarati na automatizirane upite. Prema iskustvima stručnjaka, potpuni prestanak interakcije može tijekom nekoliko mjeseci smanjiti broj neželjenih poziva. Dodatni razlog za oprez je i mogućnost zloupotrebe glasa. Neki prevaranti pokušavaju snimiti glas osobe kako bi ga kasnije iskoristili u novim oblicima prijevare, primjerice za zavaravanje članova obitelji ili prijatelja. Zbog toga je šutnja često najučinkovitija obrana.

Drugi korak je prijavljivanje neželjenih poziva i poruka. Većina pametnih telefona nudi mogućnost označavanja broja kao spama ili njegovo blokiranje. Stephen Boyce, osnivač tvrtke The Cyber Doctor, objašnjava da se time broj označava kao problematičan mobilnom operateru, ali i Appleu ili Googleu. Iako učinak nije trenutačan, takve prijave pomažu sustavima da prepoznaju obrasce i ograniče zloupotrebu brojeva.

Ipak, samo blokiranje nije dovoljno. Prevaranti često automatski generiraju i mijenjaju brojeve, pa blokiranje jednog broja ne znači da neće nazvati s drugog. Zato je važno kombinirati više mjera zaštite. Stručnjaci savjetuju i da se telefonski broj čuva gotovo kao osobni dokument. Što se broj češće ostavlja na internetskim obrascima, oglasnicima, nagradnim igrama ili javno dostupnim profilima, veća je mogućnost da završi u bazama podataka koje se prodaju oglašivačima ili završe kod prevaranata. Morris ističe da svaki neželjeni poziv u konačnici počinje time što se broj negdje našao u nekoj bazi.

Korisno je uključiti i opcije koje već postoje na mobitelu. iPhone i Android uređaji imaju postavke za utišavanje ili filtriranje poziva s nepoznatih brojeva. Pozivi tada ne moraju zvoniti, ali mogu završiti u govornoj pošti, pa korisnik naknadno može provjeriti je li riječ o važnom pozivu. Na iPhoneu se ta opcija nalazi u postavkama telefona, dok se na Androidu može aktivirati kroz postavke poziva, ovisno o modelu uređaja. Za korisnike fiksnih telefona i dalje postoje posebne usluge operatera za odbijanje skrivenih ili nepoznatih brojeva. Neki operateri nude i dodatne filtre koji od pozivatelja traže potvrdu prije nego što poziv prođe, čime se dio automatiziranih poziva može zaustaviti.

Jedna od dugoročnih opcija je i korištenje servisa za uklanjanje osobnih podataka iz javnih baza i brokerskih servisa. Takve usluge pokušavaju smanjiti dostupnost telefonskog broja na internetu i u komercijalnim bazama podataka, iako ni one ne mogu jamčiti potpunu zaštitu. Krajnja mjera je promjena broja, no stručnjaci je preporučuju samo u situacijama kada su neželjeni pozivi postali nepodnošljivi. Novi broj tada treba pažljivo čuvati i davati ga samo ondje gdje je doista nužno.