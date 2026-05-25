Moskva priprema udar kojeg se svi pribojavaju? Rusija nazvala Ameriku: 'Maknite diplomate iz Kijeva'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak je, 25. svibnja, tijekom telefonskog razgovora s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom poručio da SAD treba evakuirati svoje diplomate iz veleposlanstva u Kijevu, javlja Kremlj. Ova poruka stiže nakon što je Rusija, nakon još jednog silovitog vala napada tijekom vikenda, upozorila da će idućih dana uslijediti "sustavni udari" na Kijev.

"Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov obavio je 25. svibnja telefonski razgovor s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom", stoji u priopćenju ruskog ministarstva koje prenosi AFP. "Sergej Lavrov skrenuo je pozornost na službeno priopćenje ruskog Ministarstva vanjskih poslova od 25. svibnja, u kojem se Sjedinjenim Državama, kao i drugim zemljama koje imaju predstavništva u Kijevu, preporučuje da osiguraju evakuaciju svog diplomatskog osoblja i ostalih građana iz glavnog grada Ukrajine", dodaje se.

Rusko ministarstvo u ponedjeljak je objavilo da je ova odluka reakcija na navodni ukrajinski napad na studentski dom u Starobilsku, u okupiranoj regiji Luhansk, koji se dogodio u petak. Iz Moskve tvrde da je taj izgred "prelio čašu ruskog strpljenja". Ukrajinska vojska odbacila je te optužbe, navevši da je meta napada u Starobilsku bila ruska elitna postrojba za upravljanje dronovima "Rubikon". Moskva je najavila odmazdu u kojoj će ruske snage gađati pogone ukrajinske vojne industrije povezane s projektiranjem, proizvodnjom, programiranjem i raspoređivanjem dronova, za koje tvrdi da ih Ukrajina koristi uz "pomoć NATO-a".

Spomenuto upozorenje izdano je samo nekoliko dana nakon novog masovnog napada na Kijev i okolnu regiju u nedjelju ujutro. Tijekom tog udara Rusija je lansirala 600 dronova i 90 projektila, uključujući i balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik". To je treći put da Rusija koristi ovo oružje u Ukrajini, a meta je bila Bila Cerkva, grad smješten oko 80 kilometara južno od Kijeva. U napadima diljem zemlje poginule su najmanje četiri osobe, dok ih je gotovo 100 ranjeno. Štete su zabilježene na 50 lokacija u Kijevu, uključujući stambene zgrade, škole, tržnice i poštanski ured u blizini Trga neovisnosti (Majdana). Pogođena je i zgrada ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova, kao i Nacionalni muzej umjetnosti, Kijevska opera te Muzej Černobila.

Američka veleposlanica u Ukrajini Julie Davis najoštrije je osudila ovaj napad. Također, uoči vikenda američko veleposlanstvo upozorilo je na “potencijalno snažan zračni napad” u iduća 24 sata te pozvalo američke i ukrajinske građane da budu spremni skloniti se u skloništa. Ovi intenzivni udari, da podsjetimo, uslijedili su nakon još jednog velikog ruskog napada sredinom mjeseca (13. i 14. svibnja), kada je na Ukrajinu u samo 24 sata ispaljen rekordan broj od 1484 drona. Najnovija eskalacija poklopila se i s izjavom Marca Rubija da se Washington praktički povlači iz mirovnih pregovora o Ukrajini zbog potpunog izostanka napretka.