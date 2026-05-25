Udar paklenog Orešnika: 'Strašna eksplozija, izgubio sam svijest'

Operacija čišćenja u Kijevu, nakon masovnog ruskog napada raketama i dronovima tijekom vikenda, nastavila se i u ponedjeljak, a gotovo 100 djelatnika hitnih službi prisutno je na više mjesta napada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. U noćnom napadu 24. svibnja, Kijev i okolna regija bili su meta stotina dronova i projektila, uz žrtve i razaranja diljem glavnog grada. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su četiri osobe poginule, a gotovo 100 ozlijeđeno diljem zemlje kao posljedica napada. Samo u Kijevu ranjeno je više od 80 ljudi, uključujući troje djece, a dvije osobe su poginule.