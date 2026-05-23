DOGAĐA SE PRVI PUT

Njemačka se suočava s neobičnim problemom: Sve je manje radnika koji žele raditi u ovoj branši

Stručnjak centra Jurek Tiedemann istaknuo je da takva razina nedostatka dosad nije zabilježena. Problem se ne može objasniti samo slabijim interesom mladih za to zanimanje

Dok se u Njemačkoj rasprava o manjku radne snage najčešće veže uz njegu, građevinu ili tehnička zanimanja, najnoviji podaci pokazuju da se najbrže produbljuje kriza u jednoj tradicionalnoj djelatnosti – prodaji mesa i mesnih proizvoda. Prema analizi Centra za kompetencije za osiguravanje kvalificirane radne snage, na koju se poziva dpa, poslodavci su tijekom 2025. godine u prosjeku bez odgovarajućih kandidata ostajali za 4665 radnih mjesta u toj branši. U odnosu na prethodnu godinu riječ je o skoku od više od 40 posto, što je najveći rast manjka kvalificiranih radnika među svim promatranim zanimanjima, piše Fenix.

Stručnjak centra Jurek Tiedemann istaknuo je da takva razina nedostatka dosad nije zabilježena. Problem se ne može objasniti samo slabijim interesom mladih za to zanimanje. Veliku ulogu ima i dobna struktura zaposlenih. U 2024. godini 38 posto radnika u prodaji mesa bilo je starije od 55 godina, što znači da se velik dio njih približava mirovini. Istodobno u sektor ulazi premalo novih radnika, pa se pritisak na poslodavce dodatno povećava.

Podaci pokazuju i da se broj zaposlenih u toj skupini zanimanja između 2017. i 2024. smanjio za više od 19 posto. Riječ je o radnicima koji najčešće rade u mesnicama i supermarketima, od prodavača mesa i mesnih prerađevina do specijaliziranih prodavača.

Snažan rast manjka radnika bilježe i neka druga zanimanja. Među rukovateljima građevinskim strojevima 2025. godine nije bilo moguće popuniti više od 1500 radnih mjesta, što je povećanje od 38 posto u odnosu na godinu prije. U tu skupinu ulaze, među ostalim, radnici u cestogradnji i visokogradnji.

Sve je izraženiji i nedostatak poreznih savjetnika. U toj je profesiji broj nepopunjenih pozicija porastao za gotovo 27 posto, na 2318 radnih mjesta. Kada se gledaju apsolutne brojke, najveći manjak i dalje se bilježi u tehničkim i socijalnim zanimanjima. Najviše nedostaje stručnjaka za električne instalacije u građevinarstvu, gdje je prošle godine ostalo prazno više od 16.200 radnih mjesta. Slijedi skrb za starije osobe, s više od 15.200 nepopunjenih pozicija.

Na razini cijelog tržišta rada, manjak kvalificiranih radnika u Njemačkoj ipak se smanjio. Bez odgovarajućih kandidata ostalo je više od 369.000 radnih mjesta, gotovo četvrtinu manje nego godinu ranije.

No stručnjaci upozoravaju da taj pad ne znači nužno oporavak. Tiedemann ističe da je razlog prije svega slabije gospodarstvo: tvrtke zbog stagnacije i neizvjesnih očekivanja raspisuju manje natječaja, a dio otvorenih pozicija uopće ne popunjavaju. Ako se gospodarska aktivnost ponovno pojača, Njemačka bi se vrlo brzo mogla suočiti s još većim pritiskom na tržištu rada i novim rastom potražnje za kvalificiranim radnicima.

Komentara 2

Avatar Navijač
Navijač
08:58 23.05.2026.

Ovdje se više već odavno ništa novo nemože pročitati , dok ne prenesu iz ostalih medija. Pogledajte sad druge čitanije medije šta sve pišu , to će se ovdje pojaviti za koji sat.

Avatar IvanR
IvanR
08:55 23.05.2026.

Krivo totalno ! Problem je što ljudi nisu dovoljno plaćeni za to zanimanje. Imate administaciju, direktorčiće i sl koji sebi šakom i kapom dijele aute, bonuse a mesarima kifla. Nitko pametan iz srednjih generacija nije ulazio u tu branšu i zato je management tamo očajan. Mesar kao mesar, težak posao i umjesto da ima 4000 neto za 25 sati rada on ima 4000 brutno što je nekih 2700 neto a to je premalo.

