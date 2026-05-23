U Hrvatskoj je ove godine znatno manje mrtvih na cestama. Osim u jednoj kategoriji - njih je 225 posto više!

U prva četiri mjeseca 2026. godine na hrvatskim je cestama smrtno stradalo 13 vozača i putnika mopeda i motocikala, u odnosu na četiri smrtno stradale osobe u istom razdoblju prošle godine. To je rast od čak 225 posto! Teške tjelesne ozljede u nesrećama u kojima su sudjelovali motociklisti zadobile su 154 osobe. Usporedbe radi, u istom razdoblju 2025. godine teško je ozlijeđeno 146 vozača i putnika mopeda i motocikala. Još su 252 osobe od početka siječnja do kraja travnja lakše ozlijeđene. U istom razdoblju prošle godine bilo ih je 227. Budući da mladi i prije punoljetnosti legalno mogu voziti motocikl, nakon što za njega polože vozački ispit , valja odvojeno pogledati i podatke za dobnu skupinu mladih od 15 do 18 godina. U toj dobnoj skupini, na motociklu je u prva četiri mjeseca ove godine poginula jedna osoba. Još ih je 16 na mopedima i motociklima teško ozlijeđeno, dok je 25 osoba lakše ozlijeđeno.

Broj motocikala na našim cestama ponovno je porastao, uobičajeno za topliji dio godine. No, motocikala je u zadnje vrijeme u prometu više i izvan uobičajenih godišnjih špica. Generalno, i gužve su u prometu veće pa mnogi na taj način pokušavaju ubrzati svoje kretanje kroz gradsku vrevu. Problem nastaje kad se na motocikl prebace vozači bez vještine i znanja za upravljanje takvim vozilom, pogotovo ako su ti vozači uvjereni da automatski znaju voziti motocikl, jer već godinama voze automobil. Nije to isto. Vožnja motocikla zahtjevnija je i opasnija od vožnje automobila. Svjedoči tome i rastući broj stradalih vozača mopeda i motociklista.

U Hrvatskoj je ove godine znatno manje mrtvih na cestama. Osim onih koji su u smrt otišli na motociklu. Njih je 225 posto više!

Kako neslužbeno saznajemo, a to sugeriraju i ranije navedeni podaci, većina stradalih na dvokotačima u zadnje se vrijeme ne odnosi na mlade vozače. Upravo suprotno. U zadnje vrijeme glave na motociklima stradavaju ljudi srednje životne dobi. Kao da se na motociklu pokušavaju nositi s krizom srednjih godina... Iza njih je dugogodišnji vozački staž i uvjereni su da je vožnja motocikla za iskusnog vozača 'dječja igra'. Nisu u pravu. Voziti motocikl znatno je zahtjevnije i opasnije nego voziti automobil, pogotovo bez prethodnog iskustva u vožnji dvokotača.

- S obzirom na povećanje broja smrtno stradalih vozača i putnika motocikala i mopeda, policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu, a posebno na vozače motocikala i mopeda, da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te koriste zaštitnu opremu kako bi se smanjio broj najtežih stradavanja u prometu - upozoravaju iz MUP-a.

Gledamo li ukupan broj prometnih nesreća koje su se na našim cestama dogodile od početka godine do kraja travnja, zabilježeno ih je 1,17 posto manje. Ukupno se ove godine dogodilo 9756 prometnih nesreća. U tim prometnim nesrećama smrtno je stradalo 46 osoba. Iza svake te pogibije tužna je priča, obitelj, prijatelji. Svaka smrt je bolna, i jedan poginuli je previše. Ipak, valja kazati da je ovogodišnji broj poginulih u prometu 35,2 posto manji u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Teške tjelesne ozljede zadobile su 684 osobe, odnosno 14,7 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Još je 2928 osoba lakše ozlijeđeno, što je 2,3 % više u odnosu na 2025.

U prva četiri mjeseca 2026. godine nije bilo smrtno stradale djece u prometnim nesrećama. U istom razdoblju 2025. godine u prometnim su nesrećama poginula četiri djeteta. Teške tjelesne ozljede zadobilo je 36 djece (12,5 % više nego prošle godine). Lakše tjelesne ozljede zabilježene su kod 228 djece (22,6 % više nego u istom razdoblju 2025. godine). U navedenom razdoblju, pokazuju statistike MUP-a, 54 djece ozlijeđeno je u svojstvu vozača. Jasno je da ta djeca nisu vozila automobile. Logika kazuje da su ozlijeđena dok su vozila bicikl ili e-romobil. Jednak broj djece ozlijeđen je u svojstvu pješaka. Poražavajuće, najviše djece, njih 156, zadobilo ozljede u svojstvu putnika. Dakle, ta su djeca ozlijeđena tamo gdje su trebala biti najsigurnija, u vozilima svojih roditelja. Ovaj trend, nažalost, prisutan je već godinama jer i dalje ozbiljan broj vozača djecu prevozi na neodgovarajući način, bez sigurnosnog pojasa, bez dječje sjedalice.