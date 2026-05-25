Onkolozi upozoravaju: Budite oprezni, ova dva noćna simptoma mnogi ignoriraju, a mogu biti znak raka

Rak je jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu, odmah nakon bolesti srca. Iza te činjenice kriju se stvarni ljudi, njihove obitelji i prijatelji, čiji se životi nakon dijagnoze često mijenjaju iz temelja. Upravo zato stručnjaci neprestano naglašavaju važnost prevencije, informiranosti i ranog prepoznavanja simptoma, piše WebMD.

Rak može pogoditi bilo koga, bez obzira na dob, način života ili opće zdravstveno stanje. Iako se često misli da su najugroženiji oni koji puše, pretjerano konzumiraju alkohol, imaju višak kilograma ili nezdrave životne navike, bolest se može pojaviti i kod osoba koje se hrane zdravo, vježbaju i redovito brinu o sebi. Zato je važno slušati vlastito tijelo i obratiti pozornost na promjene koje ne prolaze. Jedan od simptoma koji su prijavili neki oboljeli od raka su iznenadni naleti vrućine i pojačano znojenje, osobito tijekom noći.

Noćno znojenje često se pripisuje toploj sobi, stresu, menopauzi ili prehladi, no ponekad može biti znak da se u organizmu događa nešto ozbiljnije. Prema navodima Expressa, znojenje tijekom noći može se pojaviti kao reakcija tijela na povišenu temperaturu povezanu s rakom ili kao posljedica hormonskih promjena. Takvi simptomi mogu se javiti i kod osoba koje prolaze hormonsku terapiju zbog raka dojke, prostate ili endometrija. U žena oboljelih od raka dojke naleti vrućine često se povezuju s nedostatkom estrogena, dok se kod muškaraca s rakom prostate mogu javiti kao posljedica terapije koja smanjuje djelovanje androgena. Studija iz 2003. godine navodi kako se ne zna točna učestalost valunga i znojenja kod uznapredovalog raka, ali kada se pojave, mogu biti iznimno iscrpljujući za bolesnike.

Još jedan simptom koji se spominje kod dijela oboljelih je nesanica. Iako problemi sa spavanjem mogu imati brojne uzroke, od stresa do promjena u svakodnevici, ponekad mogu pratiti i ozbiljnija zdravstvena stanja. Cancer Research UK upozorava da dugotrajna nesanica može snažno utjecati na svakodnevni život, uzrokujući umor, manjak energije, slabiju koncentraciju i razdražljivost.

Stručnjaci zato savjetuju da ne ignoriramo promjene koje su za nas neuobičajene, osobito ako traju dulje vrijeme ili se pogoršavaju. Ako se noćno znojenje javlja zajedno s neobjašnjivim gubitkom kilograma, povišenom temperaturom, nesanicom ili drugim zabrinjavajućim simptomima, važno je potražiti savjet liječnika. U većini slučajeva uzrok neće biti zloćudna bolest, no pravovremeni pregled može otkloniti sumnje ili, ako je potrebno, omogućiti ranije otkrivanje problema. A kod raka upravo vrijeme često ima presudnu ulogu.