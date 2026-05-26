Za sponzorski novac objavljivat će se samo ukupni iznos, ne i pojedinačni računi

Ono što ministar turizma i sporta Tonči Glavina danas predstavlja kao veliku reformu hrvatskog sporta zapravo je sustav koji je država najavila još prije sedam godina. U prvoj, povijesnoj nacionalnoj strategiji sporta koju je Hrvatska čekala od osamostaljenja, za razdoblje 2019.–2026. Kao glavni ciljevi postavljeni su transparentno financiranje, jedinstveni informacijski sustav, praćenje trošenja javnog novca, jasni kriteriji raspodjele i kategorizacija sportova kao temelj financiranja saveza. Upravo na tom tragu donesen je i važeći Zakon o sportu iz 2022., a potom i pravilnik o kategorizaciji sportova, koji je trebao pretvoriti strategiju u operativni mehanizam raspodjele novca. Rokovi su propisani, Hrvatski olimpijski odbor morao je do kraja 2023. ministru sporta dostaviti kategorizaciju sportova, ali to nije provedeno.