Ono što ministar turizma i sporta Tonči Glavina danas predstavlja kao veliku reformu hrvatskog sporta zapravo je sustav koji je država najavila još prije sedam godina. U prvoj, povijesnoj nacionalnoj strategiji sporta koju je Hrvatska čekala od osamostaljenja, za razdoblje 2019.–2026. Kao glavni ciljevi postavljeni su transparentno financiranje, jedinstveni informacijski sustav, praćenje trošenja javnog novca, jasni kriteriji raspodjele i kategorizacija sportova kao temelj financiranja saveza. Upravo na tom tragu donesen je i važeći Zakon o sportu iz 2022., a potom i pravilnik o kategorizaciji sportova, koji je trebao pretvoriti strategiju u operativni mehanizam raspodjele novca. Rokovi su propisani, Hrvatski olimpijski odbor morao je do kraja 2023. ministru sporta dostaviti kategorizaciju sportova, ali to nije provedeno.
Za sponzorski novac objavljivat će se samo ukupni iznos, ne i pojedinačni računi
Glavinina reforma otvara neugodno pitanje: je li problem ikada bio u tome da država nije znala što treba napraviti, ili u tome što nikada nije bilo dovoljno političke volje da se sustav stvarno otvori
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Nema problema ali onda državne tvrtke ne smiju biti sponzori ako građani ne znaju na što su točno utrošena sredstva. Kažete nije bilo političke volje, pa normalno da nije bilo kada se neometano kralo kao da nema sutra, ispada da je svaki sportski savez paravan za izvlačenje novaca dok se u isto vrijeme djeci govori kako se nema novaca kako roditelji sve moraju financirati dok oni putuju svijetom, damama sumnjivog morala plaćaju povećanje grudi, kupovinu luksuznih torbica dok tvome djetetu govore kako nema novaca i da se mora štedjeti. Logično je da stranka osuđena za udruživanje u kriminalnu organizaciju nema političke volje boriti se portiv korupcije.