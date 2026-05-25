'Vodimo dijalog o budućnosti medija: Izazovi koji oblikuju suvremeno novinarstvo'

U vremenu ubrzanih promjena, digitalne transformacije i sve snažnijeg utjecaja umjetne inteligencije na medijsku industriju, Večernji list pokreće konferenciju „In medias press“, novo mjesto susreta, dijaloga i razmjene znanja za medijske i komunikacijske profesionalce. Konferencija će se održati 26. svibnja 2026. godine u Kaptol Boutique Cinema Zagreb. „In medias press“ jednodnevna je konferencija koja otvara prostor za razgovor o izazovima, prilikama i budućnosti novinarstva. Kroz inspirativna predavanja, dinamične panel rasprave i razgovore s vodećim stručnjacima, konferencija će okupiti istaknute novinare, urednike, komunikacijske stručnjake i predstavnike industrije koji aktivno oblikuju medijsku scenu.

Na konferenciji govore predstavnici renomiranih domaćih i regionalnih medija, a bogat program obuhvatit će brojne teme, od povjerenja u medije, prilagodbe novim navikama publike do izazova i prilika koje donose suvremene tehnologije. „Konferenciju ‘In medias press’ pokrenuli smo s idejom stvaranja svojevrsne platforme od medija za medije – mjesta koje okuplja stručnjake iz naše industrije, otvara nova pitanja i potiče kvalitetnu razmjenu iskustava i znanja. Programom ulazimo u samu srž aktualnih tema suvremenog novinarstva i promjena s kojima se mediji susreću intenzivnije nego ikada prije. Vjerujemo da su upravo otvorena rasprava i dijeljenje konkretnih iskustava ključni za razvoj još snažnije medijske scene“, izjavila je Ivona Radić, direktorica programa konferencije.

Nic Newman, jedan od vodećih svjetskih analitičara medijskih trendova i autor Reuters Digital News Reporta, predstavit će globalni kontekst izazova s kojima se suočavaju mediji, od razine povjerenja i interesa do sve većeg utjecaja drugih kreatora sadržaja. Među govornicima je i Pete Radovich, višestruko nagrađivani kreativni direktor i producent, koji će u razgovoru s Borisom Kovačekom otkriti kako je nastao Golazo, najgledaniji nogometni show na svijetu. Sebastian Krause iz Kleine Zeitung govorit će o kraju ere klikova i što kada “posjetitelj” stranice više nije čovjek nego AI agent.

„Večernji list već više od šezdeset godina nije samo jedan od vodećih hrvatskih medija, već i mjesto na kojem nastaju nove ideje, projekti i formati koji mijenjaju medijsku scenu. Konferencija je i dio naše društvene odgovornosti. Dovoljno smo dugo tu da bismo suvereno vodili dijalog o budućnosti medija, razmijenili iskustva i zajedno s kolegama potražili odgovore na izazove koji oblikuju suvremeno novinarstvo. Također, i ovom konferencijom potvrđujemo ulogu Večernjeg lista kao medija koji, uz snažnu tradiciju, uvijek gleda prema naprijed i kontinuirano sudjeluje u razvoju medijske industrije“, izjavio je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista. Ulaznice za konferenciju dostupne su putem Entrio platforme. Osigurajte svoje mjesto na konferenciji koja prodire u srž suvremenih medijskih zbivanja.