Upalila vam se jedna od ovih lampica motora? To može biti ozbiljan problem, posjetite mehaničara

Svaki put kada upalite svoj automobil, kratko zasvijetle sve lampice na kontrolnoj ploči - to je normalan postupak samoprovjere sustava. Međutim, kada se neka od njih upali tijekom vožnje, to može biti signal za ozbiljan problem koji zahtijeva hitnu pažnju. Mnogi vozači čine grešku ignorirajući ova upozorenja, što može dovesti do skupih kvarova, pa čak i ugroziti sigurnost na cesti.

Nabrojali smo pet najkritičnijih signalnih lampica koje mogu dovesti do katastrofalnih posljedica ako se zanemaruju. Ove lampice ne upozoravaju samo na tehnički kvar - one mogu biti razlika između sigurne vožnje i opasne situacije.

1. Check Engine - Lampica za provjeru motora

Žuta lampica s ikonom motora jedna je od najčešćih, ali i najgorih signala na kontrolnoj ploči. Ova lampica može signalizirati čitav niz problema - od jednostavnih do ozbiljnih kvarova koji mogu oštetiti motor. Moderna vozila koriste napredne dijagnostičke sustave (OBD) koji kontinuirano prate rad motora. Kada bilo koji od parametara odstupi od normalnih vrijednosti, računalo vozila aktivira Check Engine lampicu. Problemi mogu uključivati neispravne svjećice, senzore kisika, lambda-sonde ili katalitičke pretvarače.

Kritična razlika u ponašanju lampice: Ako lampica neprekidno svijetli, to označava problem koji nije odmah kritičan, ali zahtijeva provjeru. Međutim, ako lampica treperi, to ukazuje na ozbiljnu situaciju koja zahtijeva neodložnu intervenciju mehaničara. Treperenje lampice može signalizirati nepravilno sagorijevanje koje može oštetiti katalizator, što rezultira skupim popravkom.

Što činiti kada se upali

Prvo provjerite najjednostavnije uzroke - je li čep rezervoara za gorivo dobro zatvoren. Zatim obratite pažnju na ponašanje vozila: gubi li snagu, trza li se, povećava li potrošnju goriva. Ako je odgovor pozitivan, trebate što prije posjetiti servis za dijagnostiku.

2. Lampica pritiska ulja u motoru

Crvena lampica koja prikazuje kantu za ulje s kapljicom jedna je od najopasnijih signala koje možete vidjeti na kontrolnoj ploči. Paljenje ove lampice znači da je pritisak ulja pao ispod minimalne vrijednosti, što može dovesti do potpunog uništenja motora.

Ulje je "krvotok" motora - osigurava podmazivanje svih pokretnih dijelova i sprječava prekomjerno trenje koje može dovesti do pregrijavanja. Bez odgovarajućeg pritiska ulja, vitalni dijelovi motora poput ležajeva radilice, klipnih prstenova i cilindara počinju se ubrzano habati.

Uzroci mogu biti različiti: manjak ulja zbog curenja, kvar uljne pumpe, zapušen filter za ulje ili istrošenost motora. Vruće vrijeme može dodatno pogoršati situaciju jer može razrijediti ulje u motoru.

Hitna reakcija

Kada se upali lampica pritiska ulja, morate odmah zaustaviti vozilo i ugasiti motor. Čak i najkraća vožnja s preniskim pritiskom ulja može biti katastrofalna za motor. Prvo provjerite razinu ulja - ako je ispod minimuma, dolijte ulje do potrebne razine. Međutim, ako se lampica ne ugasi nakon dopunjavanja, potrebna je hitna intervencija stručnjaka.

3. Lampica temperature motora

Temperatura motora označena je lampicom koja prikazuje termometar iznad valova, obično u crvenoj ili žutoj boji. Kada se ova lampica upali, to znači da motor ne može učinkovito kontrolirati svoju temperaturu, što može dovesti do pregrijavanja.

Motor automobila trebao bi raditi na temperaturi između 90 i 105 stupnjeva Celzijusa. Kombinacija čestog putovanja i toplijeg vremena dodatno opterećuje rashladni sustav vozila. Senzor temperature motora kontinuirano šalje informacije upravljačkoj jedinici motora (ECU), koja na temelju tih podataka regulira rad motora.

Ozbiljnost situacije: Brze promjene temperature motora ozbiljan su znak upozorenja koji može sugerirati da bi automobil mogao planuti ili se već zapalio. Stručnjaci upozoravaju da ako primijetite dim koji izlazi iz ventilacije ili ispod haube, trebate odmah napustiti vozilo.

Postupak u slučaju pregrijavanja

Čim se upali lampica temperature, pronađite sigurno mjesto gdje možete stati i pustiti da se motor ohladi. Podignite poklopac motora (tek nakon što se ohladi!), provjerite razinu rashladne tekućine i potražite znakove curenja. Ako nema vidljivih problema, možete pokušati nastaviti, ali ako se lampica ponovno upali, hitno se uputite mehaničaru.

4. Lampica kočionog sustava

Lampica kočnica obično je prikazana kao uzvičnik unutar kruga ili oznaka "BRAKE". Ova lampica može signalizirati različite probleme s kočionim sustavom, od niske razine kočione tekućine do istrošenih kočionih pločica. Kada je u automobilu podignuta ručna kočnica, ova lampica normalno svijetli. Međutim, ako se upali tijekom vožnje kada je ručna kočnica spuštena, to ukazuje na ozbiljan problem koji može ugroziti vašu sigurnost.

Najčešći uzroci uključuju: nizak nivo kočione tekućine u glavnom cilindru, istrošene kočione pločice i diskove, curenje u kočionom sustavu ili neispravan ABS sustav. Kada se kočione pločice istroše zbog trenja, senzori istrošenosti postaju izloženi i aktiviraju lampicu upozorenja.

Što učiniti

Prvo provjerite je li ručna kočnica stvarno spuštena. Zatim provjerite razinu kočione tekućine u rezervoaru. Ako je razina niska, to može biti znak curenja ili istrošenih pločica. Ne preporučuje se nastavljanje vožnje s upaljenom lampicom kočnica jer možete izgubiti funkciju kočenja u kritičnom trenutku.

5. ABS lampica (Anti-lock Braking System)

ABS sustav sprječava blokiranje kotača tijekom kočenja, održavajući vezu s površinom ceste i smanjujući zaustavni put. ABS lampica obično prikazuje slova "ABS" u kružnoj ikoni.

Kada se ABS lampica upali, to može ukazivati na kvar bilo koje komponente ABS sustava, uključujući ABS centralu, senzore brzine kotača, niska razina kočione tekućine ili probleme s hidrauličkim sustavom. Važno je razlikovati kada se lampica upali sama ili zajedno s lampicom kočnica.

Ako lampica ABS-a svijetli bez lampice upozorenja konvencionalnog kočionog sustava, standardni kočioni sustav i dalje funkcionira, a problem je ograničen na ABS. Međutim, ako su istovremeno uključeni indikatori kočionog sustava i ABS-a, morate se odmah zaustaviti jer je cijeli kočioni sustav u opasnosti od kvara.

Dijagnostika problema

Ako se ABS lampica upali, pokušajte isključiti i ponovno uključiti automobil. Često se dogodi da je neki prolazni problem zbunio ABS centralu, a ponovno pokretanje može pomoći. Ako se lampica ne ugasi, ABS sustav je u kvaru i trebate stručnu pomoć.