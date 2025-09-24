Naši Portali
ŠTO SE DOGAĐA

Europski automobilski div pauzira proizvodnju: 'Tržišna situacija u Europi je nepovoljna'

Stellantis and Alcopa Group SUSTAINera car reconditioning plant in Sainte-Genevieve
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Matko Kreber/Hina
24.09.2025.
u 07:00

Krajem srpnja neočekivano su objavilobjavio preliminarne poslovne rezultate u prvoj polovini godine koji su pokazali neto gubitak od 2,3 milijarde eura

Multinacionalni automobilski div Stellantis objavio je da će u listopadu na tri tjedna obustaviti proizvodnju u pogonu u francuskom Poissyju zbog "nepovoljnih uvjeta" na europskom tržištu.

"Stellantisova tvornica u Poissyju najavila je na sastanku radničkog vijeća da će obustaviti proizvodnju na 15 radnih dana, od 13. do 31. listopada, kako bi prilagodila ritam proizvodnje nepovoljnoj tržišnoj situaciji u Europi", potvrdio je Stellantisov glasnogovornik za Reuters izvješća francuskih medija.

Uprava će u francuskom pogonu nastojati što učinkovitije upravljati zalihama do kraja godine, iskoristiti priliku za dovršavanje započetih poslova i organizirati edukaciju za zaposlenike, dodao je glasnogovornik. Tvornica u Poissyju zapošljava 2.000 radnika i proizvodi male sportske terence DS3 i Opel Mokku.

Krajem srpnja Stellantis je neočekivano objavio preliminarne poslovne rezultate u prvoj polovini godine koji su pokazali neto gubitak od 2,3 milijarde eura. U istom lanjskom razdoblju bili su poslovali s neto dobiti od 5,6 milijardi eura. Prihod im je na godišnjoj razini potonuo za 12,6 posto, na 74,3 milijarde eura. Usporedba s prethodnih šest mjeseci pokazala je ipak znakove oporavke, uz rast neto prihoda za 3,6 posto.

Uprava je tada izdvojila 3,3 milijarde eura troškova gašenja proizvodnih programa, uključujući i razvoj pogonskog sustava na vodik, te otpise i troškove restrukturiranja. Stellantis je bilježio i 300 milijuna eura troškova američkih carina, dodali su, istaknuvši i nepovoljne valutne tečajeve i veće viškove u proizvodnji. Stellantis je kupcima u prvih šest ovogodišnjih mjeseci isporučio 2,7 milijuna vozila, za sedam posto manje nego lani, prema konsolidiranim podacima. Prodaja u SAD-u smanjena je za 23 posto, a u "proširenoj Europi" za sedam posto. 

Komentara 10

Pogledaj Sve
BR
Brdo
09:01 24.09.2025.

A kako Japancima Koreancima i Kinezima nisu nepovoljne prilike na trzistu? Oni cak povecavaju proizvodnju! Stelantis krije da proizvode nekvalitetni šrot a po visokim cijenama,, sto su kupci prepoznali i vise ne kupuju njihove marke!

Avatar Blokiran
Blokiran
08:53 24.09.2025.

Tako je to kad proizvodis ono sto ti mislis da ljudi zele kupiti umjesto onoga sto ljudi zaista zele kupiti :(

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
08:06 24.09.2025.

Logično da propadaju jer više ne proizvode dizel motore a i ova “mantra” sa trocolindrasima 1.2 će ih “dotući “ Zelena agenda vodi sve nas u propast …

