Europski automobilski div pauzira proizvodnju: 'Tržišna situacija u Europi je nepovoljna'

Multinacionalni automobilski div Stellantis objavio je da će u listopadu na tri tjedna obustaviti proizvodnju u pogonu u francuskom Poissyju zbog "nepovoljnih uvjeta" na europskom tržištu.

"Stellantisova tvornica u Poissyju najavila je na sastanku radničkog vijeća da će obustaviti proizvodnju na 15 radnih dana, od 13. do 31. listopada, kako bi prilagodila ritam proizvodnje nepovoljnoj tržišnoj situaciji u Europi", potvrdio je Stellantisov glasnogovornik za Reuters izvješća francuskih medija.

Uprava će u francuskom pogonu nastojati što učinkovitije upravljati zalihama do kraja godine, iskoristiti priliku za dovršavanje započetih poslova i organizirati edukaciju za zaposlenike, dodao je glasnogovornik. Tvornica u Poissyju zapošljava 2.000 radnika i proizvodi male sportske terence DS3 i Opel Mokku.

Krajem srpnja Stellantis je neočekivano objavio preliminarne poslovne rezultate u prvoj polovini godine koji su pokazali neto gubitak od 2,3 milijarde eura. U istom lanjskom razdoblju bili su poslovali s neto dobiti od 5,6 milijardi eura. Prihod im je na godišnjoj razini potonuo za 12,6 posto, na 74,3 milijarde eura. Usporedba s prethodnih šest mjeseci pokazala je ipak znakove oporavke, uz rast neto prihoda za 3,6 posto.

Uprava je tada izdvojila 3,3 milijarde eura troškova gašenja proizvodnih programa, uključujući i razvoj pogonskog sustava na vodik, te otpise i troškove restrukturiranja. Stellantis je bilježio i 300 milijuna eura troškova američkih carina, dodali su, istaknuvši i nepovoljne valutne tečajeve i veće viškove u proizvodnji. Stellantis je kupcima u prvih šest ovogodišnjih mjeseci isporučio 2,7 milijuna vozila, za sedam posto manje nego lani, prema konsolidiranim podacima. Prodaja u SAD-u smanjena je za 23 posto, a u "proširenoj Europi" za sedam posto.