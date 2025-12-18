Jedna investicija u domu može prepoloviti račun za grijanje: Otkrivamo kako funkcioniraju i isplati li se uložiti

Suočeni s visokim računima, mnogi se pitaju je li pametni termostat doista vrijedan početnog troška koji je višestruko veći od cijene klasičnog, programabilnog uređaja. Dok obični termostati rade na jednostavnom principu uključivanja i isključivanja sustava grijanja kako bi održali zadanu temperaturu, pametni uređaji predstavljaju pravu revoluciju u upravljanju kućnom klimom. Umjesto da slijepo prate fiksni raspored, oni uče vaše životne navike, prate vremensku prognozu i prilagođavaju rad sustava u stvarnom vremenu, osiguravajući idealnu temperaturu uz minimalnu potrošnju.

Tajna njihove učinkovitosti leži u tri ključna principa: automatizaciji, optimizaciji i praćenju. Napredni modeli uče kada obično odlazite na posao, vraćate se kući ili idete spavati te na temelju toga samostalno kreiraju idealan raspored grijanja. Funkcija geolokacije (geofencing) koristi lokaciju vašeg pametnog telefona kako bi automatski smanjila grijanje kada napustite dom i ponovno ga aktivirala netom prije vašeg povratka. Time se eliminira jedan od najvećih izvora nepotrebne potrošnje, a to je grijanje praznog prostora. Uz to,detaljna izvješća o potrošnji koja dobivate putem mobilne aplikacije omogućuju vam da točno vidite gdje i kako možete dodatno uštedjeti.

Početna investicija u pametni termostat u Hrvatskoj se kreće od oko 75 € za osnovne modele pa sve do 250 € i više za premium uređaje s naprednim funkcijama poput dodatnih sobnih senzora koji osiguravaju ravnomjernu temperaturu u cijelom domu. Iako se to čini kao značajan izdatak, potencijalne uštede su impresivne. Neovisne studije i podaci proizvođača pokazuju da korisnici u prosjeku smanjuju troškove grijanja za deset do petnaest posto, a hlađenja i do dvadeset posto. Neki izvori navode uštede i do 26 posto, dok je jedan primjer iz kontinentalne Hrvatske pokazao smanjenje troškova plinskog grijanja za čak 27 posto u prvoj sezoni korištenja.

S obzirom na te brojke, povrat investicije obično se ostvaruje unutar dvije do tri godine, a ponekad i brže, ovisno o veličini doma, izolaciji i cijenama energenata. Za prosječno kućanstvo to može značiti godišnju uštedu od 120 do više od 200 eura. Osim financijske koristi, pametni termostati produžuju životni vijek vašeg sustava grijanja jer optimiziraju njegov rad i smanjuju nepotrebno opterećenje.