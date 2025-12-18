Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SAVJETUJE ADAC

Ovoga vjerojatno niste ni svjesni, a novac curi kroz prste: Evo zbog kojih se grešaka zimi brže troši gorivo

Zimski uvjeti na cestama, u Lici i dalje pada snijeg
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
18.12.2025.
u 21:00

Važno je, među ostalim, ukloniti snijeg s vozila prije nego što krenete na put. Iako snijeg na automobilu može izgledati romantično, on također povećava otpor zraka, što dodatno troši gorivo

Zimska putovanja postala su svakodnevica za mnoge obitelji i avanturiste. Međutim, takva putovanja, osim što donose veselje, mogu značajno utjecati na potrošnju goriva i opterećivati kućni proračun. Kako bi pomogao vozačima da smanje troškove, Njemački autoklub (ADAC) odlučio je pojasniti koje su to stvari koje najviše utječu na potrošnju goriva tijekom zimskih putovanja, prenosi HAK Revija.

Najveći krivac za povećanje potrošnje goriva često je – krovna kutija. Iako je nužna za transport skija, bicikala i druge opreme, vozači ju nerijetko zaborave skinuti nakon zimskih putovanja. ADAC upozorava da takva kutija može povećati potrošnju goriva za čak 11 posto već pri brzini od 80 km/h. Naime, krovna kutija uzrokuje povećani otpor zraka, što vozilu otežava kretanje i zahtijeva više goriva. Stručnjaci savjetuju da je koristite samo kada je to nužno, jer možete značajno uštedjeti na gorivu uklanjanjem kutije kad nije potrebna.

Drugi faktor koji značajno povećava potrošnju goriva u zimskim uvjetima su električni sustavi u automobilu. Mnogi vozači smatraju da je električna energija u vozilu besplatna, no to nije točno. Grijanje sjedala, električno grijanje stražnjeg stakla ili grijanje upravljača mogu trošiti više goriva nego što mnogi misle. ADAC sugerira da ove sustave isključite čim nisu potrebni jer to može smanjiti potrošnju goriva za do 1 decilitar po kilometru, a time ćete svakako pridonijeti smanjenju dodatnih troškova. Naravno, važno je napomenuti da ove sustave ne biste smjeli isključivati kada su stvarno potrebni.

Još jedan ključni faktor za štednju goriva je težina vozila. Iako možda ne razmišljamo o tome, opterećenje automobila može povećati potrošnju goriva. ADAC ističe da za svakih 100 kilograma viška težine vozilo troši dodatnih 0,03 litre goriva po kilometru. Stoga, preporuča se ukloniti nepotrebne stvari iz vozila i putovati samo s onim što vam zaista treba.

Osim toga, važno je ukloniti snijeg s vozila prije nego što krenete na put. Iako snijeg na automobilu može izgledati romantično, on također povećava otpor zraka, što dodatno troši gorivo. ADAC savjetuje da uvijek temeljito očistite vozilo od snijega kako biste smanjili njegov negativan utjecaj na potrošnju goriva.

Na kraju, izbjegavanje nepotrebnog rada motora u praznom hodu može značajno smanjiti potrošnju. Mnogi ljudi vjeruju da je bolje ostaviti vozilo u praznom hodu dulje vrijeme, ali to nije istina. Istraživanja pokazuju da za četiri minute rada motora u praznom hodu vozilo zimi troši prosječno 0,1 litru goriva. Stoga, ako nije nužno, bolje je isključiti motor nego nepotrebno trošiti gorivo.

Šok za Gvardiola i Kovačića: Manchester City će biti izbačen iz Premier lige?
Ključne riječi
hak revija adac gorivo zimski uvjeti na cestama Barkod

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
propalismoFranjoskroz
21:30 18.12.2025.

Ni AI ne pomaze da vam Članci ne budu debilni ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!