Ovoga vjerojatno niste ni svjesni, a novac curi kroz prste: Evo zbog kojih se grešaka zimi brže troši gorivo

Zimska putovanja postala su svakodnevica za mnoge obitelji i avanturiste. Međutim, takva putovanja, osim što donose veselje, mogu značajno utjecati na potrošnju goriva i opterećivati kućni proračun. Kako bi pomogao vozačima da smanje troškove, Njemački autoklub (ADAC) odlučio je pojasniti koje su to stvari koje najviše utječu na potrošnju goriva tijekom zimskih putovanja, prenosi HAK Revija.

Najveći krivac za povećanje potrošnje goriva često je – krovna kutija. Iako je nužna za transport skija, bicikala i druge opreme, vozači ju nerijetko zaborave skinuti nakon zimskih putovanja. ADAC upozorava da takva kutija može povećati potrošnju goriva za čak 11 posto već pri brzini od 80 km/h. Naime, krovna kutija uzrokuje povećani otpor zraka, što vozilu otežava kretanje i zahtijeva više goriva. Stručnjaci savjetuju da je koristite samo kada je to nužno, jer možete značajno uštedjeti na gorivu uklanjanjem kutije kad nije potrebna.

Drugi faktor koji značajno povećava potrošnju goriva u zimskim uvjetima su električni sustavi u automobilu. Mnogi vozači smatraju da je električna energija u vozilu besplatna, no to nije točno. Grijanje sjedala, električno grijanje stražnjeg stakla ili grijanje upravljača mogu trošiti više goriva nego što mnogi misle. ADAC sugerira da ove sustave isključite čim nisu potrebni jer to može smanjiti potrošnju goriva za do 1 decilitar po kilometru, a time ćete svakako pridonijeti smanjenju dodatnih troškova. Naravno, važno je napomenuti da ove sustave ne biste smjeli isključivati kada su stvarno potrebni.

Još jedan ključni faktor za štednju goriva je težina vozila. Iako možda ne razmišljamo o tome, opterećenje automobila može povećati potrošnju goriva. ADAC ističe da za svakih 100 kilograma viška težine vozilo troši dodatnih 0,03 litre goriva po kilometru. Stoga, preporuča se ukloniti nepotrebne stvari iz vozila i putovati samo s onim što vam zaista treba.

Osim toga, važno je ukloniti snijeg s vozila prije nego što krenete na put. Iako snijeg na automobilu može izgledati romantično, on također povećava otpor zraka, što dodatno troši gorivo. ADAC savjetuje da uvijek temeljito očistite vozilo od snijega kako biste smanjili njegov negativan utjecaj na potrošnju goriva.

Na kraju, izbjegavanje nepotrebnog rada motora u praznom hodu može značajno smanjiti potrošnju. Mnogi ljudi vjeruju da je bolje ostaviti vozilo u praznom hodu dulje vrijeme, ali to nije istina. Istraživanja pokazuju da za četiri minute rada motora u praznom hodu vozilo zimi troši prosječno 0,1 litru goriva. Stoga, ako nije nužno, bolje je isključiti motor nego nepotrebno trošiti gorivo.