Širi se najpoznatije groblje u Hrvatskoj? Plan je više od 5000 novih mjesta

Da na zagrebačkim gradskim grobljima jednostavno nema više mjesta, već je godinama dobro poznato. Svjesni su toga i u Holdingovoj podružnici Gradska groblja, pa su počeli i sa konkretnim planovima za njihova proširenja. Prije nekoliko dana pisali smo da se planira gradnja dodatnih grobnih mjesta u Markuševcu, a prije dvije godine detaljizirali smo i planove za proširenje kapaciteta Markova polja. Kako su nam u Holdingu rekli još prije godinu i pol dana, u dugoročnom planu je i širenje groblja Gaj urni uz krematorij na Mirogoju i to za 5586 novih grobnih mjesta, a ove godine po tom pitanju nešto bi se moglo i pomaknuti.

U Planu javne nabave za ovu godinu nalazi se stavka "Izvođenje radova proširenja Groblja Gaj urni", za taj je veliki projekt predviđeno 11,3 milijuna eura. Prema planu, natječaj bi se trebao raspisati negdje u prvom kvartalu ove godine. Treba ipak naglasiti da je isti projekt bio naveden i u posljednjoj verziji plana javne nabave za 2025. godinu, objavljenoj u prosincu, no do realizacije još, naravno, nije došlo.

Što projekt obuhvaća? Prema podacima u lanjskom planu nabave te elaboratu zaštite okoliša iz 2021. godine, Gaj urni trebao bi se u budućnosti proširiti na nešto manje od 40.000 kvadrata groblja nedaleko od Krematorija. Planovi iz 2021. godine obuhvaćaju gradnju osam novih grobnih polja koja se sastoje od kaskadnih grobnih redova s kazetama za urne, kolumbarijskih zidova (zidovi s nišama za smještaj urni), pristupnim stazama s proširenjima te zelenih otoka s postojećim i planiranim zelenilom. Idejno rješenje već postoji, a izradio ga je Arhitektonski Atelier Hržić.

– Ukupni predviđeni kapacitet planiranih grobnih polja je oko 2000 – 2500 kazeta za smještaj urni u tlu i oko 2700 – 3200 niša unutar kolumbarijskih zidova. Kapacitet grobnih polja je podložan izmjenama s obzirom na to da ovisi o detaljnijoj razradi tijekom glavnog projekta – stoji u elaboratu zaštite okoliša za Hržićevo rješenje, a hoće li sada doći do nekakve preinake, poznato će biti nakon objave natječaja za izvođenje radova.

Kad smo, prije godinu i pol dana Holding pitali kakvi su im dugoročni planovi za proširenje gradskih groblja, poručili su sljedeće. – U tom dugoročnom planu, na groblju Gaj urni uz Krematorij planira se 5586 novih grobnih mjesta, na Markovu polju 5273 nova grobna mjesta, a na središnjem groblju, Mirogoju, 3902 nova grobna mjesta. Projekt je dugoročan jer uz same radove podrazumijeva i puno pripremnih postupaka.

Ovisno o lokaciji groblja i pojedinačnim trenutačnim okolnostima, ovi projekti uključuju opsežne pripremne postupke, koji uključuju izradu idejnog rješenja, izvedbenih projekata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje lokacijskih dozvola, sanaciju potencijalnih klizišta, provedbu natječaja za izvođenje radova i slično – napomenuli su u zagrebačkim Gradskim grobljima.