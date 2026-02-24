Naši Portali
S GRADSKE SKUPŠTINE

Izglasano je! Grad će pokrenuti ustavnu tužbu protiv Vlade: ‘Tomaševiću, na koju ste Thompsonovu pjesmu cupkali?’

Zagreb: Održana 5. sjednica Gradske skupštine
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
24.02.2026.
u 20:48

– Andrej Plenković nikoga nije nadmudrio nego je okupirao institucije i zbog toga Ustavni sud mora dati jasan stav o tome do kuda i kada može Vlada ograničiti ovlast jedinica lokalne samouprave, istaknuo je Mišić.

Grad će pokrenuti ustavnu tužbu protiv Vlade vezanu uz doček rukometaša, a zbog zaštite prava na lokalnu samoupravu, odlučeno je većinom u Skupštini. Od 40 zastupnika, 24 ih je bilo za, a prethodila je poduža rasprava.  – Suočeni smo s jednom od većih i bizarnijih pravnih avantura, ustavnom tužbom kojom Grad Zagreb, navodno braneći svoju autonomiju, tuži svoju Vladu. Ovo nije ozbiljna ustavna tužba zato će biti vraćena s Ustavnog suda, jer je podnesena zbog povrede osobne taštine  – rekao je HDZ-ov Mislav Herman.

Da nema dileme da u nečijem mobitelu, laptopu ili tabletu "čuči snimka Tomaševića kako pjeva 'Zmija me za srce ugrizla'", ustvrdila je Marija Selak Raspudić. – Ja ovo nisam izvukla iz svoje mašte nego se živo sjećam priznanja našeg gradonačelnika kako bi i on nekad zapjevao Thompsona. Na koju pjesmu ste tapkali i cupkali, gradonačelniče? – upitala je M. Selak Raspudić.

Tužba nema smisla, nastavila je, jer gradonačelnik može kao predstavnik Grada upravljati prostorom Grada ako za to ima temelje u određenim dokumentima. – Vi ste to znali pa ste tražili onaj zanimljivi Zaključak koji je izglasala vaša većina u Skupštini, međutim niste ga dobro razradili – rekla je dodajući kako "ne može biti prijeki sud nikome". 

Matej Mišić kazao je, pak, da se radi o jednostavnom pravnom pitanju. – Postoje li, nakon ovakvih postupanja Vlade, članak 4. i članci 128. i 129. Ustava – upitao je Mišić. Raspravlja se o ovome, dodao je, jer Ustavni sud nije samostalno odlučio odlučiti o sukobu između Vlade i najveće jedinice lokalne samouprave u zemlji. – Ovo nije ideološka rasprava, niti rasprava o rukometašima, dočeku, pjevaču, ovo je pitanje načina na koje se može ograničiti Ustavne ovlasti Grada Zagreba i do kuda to može ići – rekao je. Andrej Plenković, dodao je, nikoga nije nadmudrio nego je okupirao institucije i zbog toga Ustavni sud mora dati jasan stav o tome do kuda i kada može Vlada ograničiti ovlast jedinica lokalne samouprave, istaknuo je. 

ocjena ustavnosti skupština Zagreb Gradska skupština Zagreb

K1
Kalimero_12
21:16 24.02.2026.

Zagreb je leglo orjune, ostataka komunjara, soroševih isprdaka...a rezultat je ovo smeće što vodi Zagreb.

KL
Klarahrv
21:16 24.02.2026.

Umjesto da se spadalo bavi komunalnim problemima grada Zagreba.

Avatar BravarBroz
BravarBroz
21:18 24.02.2026.

Tomaševiću samo naprijed protiv krkanluka !

