U Hrvatskoj i Rumunjskoj najveći rast broja auta u 10 godina, rekorder motorizacije je i dalje naša susjedna država

U Europskoj uniji je 560 osobnih automobila na 1000 stanovnika prema najnovijem izvješću Eurostata. Tijekom desetljeća 2012. – 2022. prosječan broj porastao je za 14,3% (sa 490 na 560 osobnih automobila na 1000 stanovnika).

Talijani su već desetljećima na vrhu prema broju automobila prema glavi stanovnika u Europi, pa su tako i dalje na prvom mjestu.

U Italiji je 684 osobna automobila na 1.000 stanovnika, a slijede Luksemburg (678), Finska (661) i Cipar (658). S druge strane, Latvija je u 2022. imala najnižu stopu s 414 osobnih automobila na 1.000 stanovnika, a slijede je Rumunjska (417) i Mađarska (424).

U Hrvatskoj je u 2022. bilo 478 osobnih automobila na 1000 stanovnika, a, primjerice, u susjednoj Sloveniji 571. No, Hrvatska je uz Rumunjsku u desetljeću između 2012 i 2022. imala najveću stopu rasta.

Podaci Eurostata pokazuju da su središnje i istočne zemlje EU-a zabilježile visoke stope rasta između 2012. i 2022. Među zemljama EU-a Rumunjska je zabilježila najveći rast osobnih automobila na 1000 stanovnika (+86,2%; +193), a slijedi je Hrvatska (+44,8%; +152), Mađarska (+40,9%; +123), Slovačka (+40,1%; +135) i Estonija (+39,7%; +181).



I prema stopi rasta cestovnih tegljača u razdoblju od 2012. do 2022. Hrvatska je druga među državama EU. Od 2012. do 2022. tri su zemlje više nego udvostručile svoju stopu motorizacije cestovnih tegljača: Rumunjska (+127,4%), Hrvatska (+121,5%) i Litva (+101,8%). Daljnje visoke stope rasta zabilježene su u Poljskoj (91,2%) i Sloveniji (82,9%).

U 2022. godini prosječan broj cestovnih tegljača (na koje su priključene poluprikolice) na 1000 stanovnika u EU iznosio je 4,8, što je povećanje od 45,2% od 2012. do 2022. (sa 3,3 na 4,8).