Tko najgore vozi? Evo što misle Hrvati: 'Čim ih vidim, padne mi mrak na oči'

Mnogi Hrvati provode značajan dio svojeg dana za volanom automobila, često i po nekoliko sati dnevno, navigirajući kroz gradski promet ili putujući duže relacije. Tijekom tog vremena na cesti, susreću se s najrazličitijim situacijama i dogodovštinama u prometu - od svakodnevnih gužvi u jutarnjim satima do nepredvidljivih situacija koje mogu nastati u bilo kojem trenutku. Hrvatske prometnice postaju posebno opterećene i guste za vrijeme turističke sezone. U tom periodu na naše ceste stiže iznimno velik broj turista iz brojnih europskih i svjetskih zemalja. Ovaj priljev vozila značajno povećava prometno opterećenje, osobito na cestama koje vode prema moru. S obzirom na ovakve okolnosti i povećanu frekvenciju prometa, različiti problemi i izazovi na cestama postaju svakodnevna pojava i nisu nikakva rijetkost.
Jedan je korisnik Reddita na toj platformi pokrenuo raspravu o "kvaliteti" vozača koji voze hrvatskim prometnicama. Naime, upitao je korisnike koji su po njima najgori vozači, uključujući Hrvate i turiste. "Ja osobno nikad nisam vidio Poljaka da zna vozit", kazao je, a njegova je objava naišla na velik interes. Odgovori su bili različiti, a u nastavku donosimo neke od njih.
"Čim vidim DA ili PU tablice s naljepnicom rent a car kuće, padne mi mrak na oči. Što unajmljuješ auto ako ne znaš vozit. Azijati u bilo kojoj varijanti. Poljaci uspijevaju voziti sporo, a opet biti najgori na cesti. Nijemci i Austrijanci koji voze točno po propisu. Automobili s njemačkim i austrijskim tablicama koje voze naši bauštelci pa jure okolo k'o divljaci. Od naših ljudi babe na magistrali. Zbunjeni Talijani. Slovenci, Bosanci i Srbi mi ne stvaraju probleme", odgovorila je jedna osoba.
"Albanci uvjerljivo. Pogotovo s njemačkim tablicama", "Bosanci u Škodama sa slovenskim tablicama", "Talijani, daleko najgori", još su neki od komentara. "Rijetko generaliziram, ali vozači krapinskih oznaka i bilo koje slovenske tablice na obilaznici zaobilazim širokim lukom. Radim dnevno 100-tinjak kilometara i ovo je moje osobno iskustvo...", navodi još jedan korisnik Reddita.
"Kad vidim Golfa sa custom tablicama doslovno se stanem u prvo sljedeće ugibalište", "Talijani. Ne samo vozači, nego i najgori mornari/skiperi/kapetani", "Vozači dostava, zatim taksisti, iako sam i ja jedan, al' bar ne radim sr***a po cesti. Od tablica kad vidim KR, KC i SK mičem se sa strane. Rijeka ima vjerojatno najbolje vozače, osim na autoputu di su uvijek 20 ispod ograničenja", "Poljaci i Česi. Uvijek u lijevoj traci, ne miču se, a voze 2 km/h brže nego ovi u desnoj", stoji u još nekim komentarima.
Neki nisu generalizirali po nacionalnost, nego po spolu: "Muškarci iznad 60 godina. Katastrofa vožnja, a ponašanje kao da su kraljevi ceste. Žene koje loše voze bar su pokunjene", "Žene u kasnim srednjim godinama u skupim SUV-ovima".
*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenjeFOTO Stan od 32 kvadrata prodaje se za 19.000 eura, evo gdje se nalazi
Mozda je nalo deplasirano. Ali Amerikanci su najugodniji vozaci. Totalno easy goin, defensivno voze. Kada te sa najvecim jeepom vide da oces preko ceste, vec 20m prije uspore i puste te. Najgori su mi u EU Talijani. Inace Rusi suu maksimalno nekulturni, po nekulturi u prometu nema gorih. Jedino od domacih su mi Dalmatinke na razini Rusa. Agresivne, ne znaju prometna pravilla ali to "zataskavaju" svojom drskoscu. Ali Dalmatinkama sve prastam jer su i slatke.