OPLELI PO DOMAĆIMA I TURISTIMA

Tko najgore vozi? Evo što misle Hrvati: 'Čim ih vidim, padne mi mrak na oči'

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.08.2025.
u 11:33

"Ja osobno nikad nisam vidio Poljaka da zna vozit", kazao je jedan korisnik Reddita, a njegova je objava naišla na velik interes

Mnogi Hrvati provode značajan dio svojeg dana za volanom automobila, često i po nekoliko sati dnevno, navigirajući kroz gradski promet ili putujući duže relacije. Tijekom tog vremena na cesti, susreću se s najrazličitijim situacijama i dogodovštinama u prometu - od svakodnevnih gužvi u jutarnjim satima do nepredvidljivih situacija koje mogu nastati u bilo kojem trenutku. Hrvatske prometnice postaju posebno opterećene i guste za vrijeme turističke sezone. U tom periodu na naše ceste stiže iznimno velik broj turista iz brojnih europskih i svjetskih zemalja. Ovaj priljev vozila značajno povećava prometno opterećenje, osobito na cestama koje vode prema moru. S obzirom na ovakve okolnosti i povećanu frekvenciju prometa, različiti problemi i izazovi na cestama postaju svakodnevna pojava i nisu nikakva rijetkost.

Jedan je korisnik Reddita na toj platformi pokrenuo raspravu o "kvaliteti" vozača koji voze hrvatskim prometnicama. Naime, upitao je korisnike koji su po njima najgori vozači, uključujući Hrvate i turiste. "Ja osobno nikad nisam vidio Poljaka da zna vozit", kazao je, a njegova je objava naišla na velik interes. Odgovori su bili različiti, a u nastavku donosimo neke od njih.

"Čim vidim DA ili PU tablice s naljepnicom rent a car kuće, padne mi mrak na oči. Što unajmljuješ auto ako ne znaš vozit. Azijati u bilo kojoj varijanti. Poljaci uspijevaju voziti sporo, a opet biti najgori na cesti. Nijemci i Austrijanci koji voze točno po propisu. Automobili s njemačkim i austrijskim tablicama koje voze naši bauštelci pa jure okolo k'o divljaci. Od naših ljudi babe na magistrali. Zbunjeni Talijani. Slovenci, Bosanci i Srbi mi ne stvaraju probleme", odgovorila je jedna osoba. 

"Albanci uvjerljivo. Pogotovo s njemačkim tablicama", "Bosanci u Škodama sa slovenskim tablicama", "Talijani, daleko najgori", još su neki od komentara. "Rijetko generaliziram, ali vozači krapinskih oznaka i bilo koje slovenske tablice na obilaznici zaobilazim širokim lukom. Radim dnevno 100-tinjak kilometara i ovo je moje osobno iskustvo...", navodi još jedan korisnik Reddita. 

"Kad vidim Golfa sa custom tablicama doslovno se stanem u prvo sljedeće ugibalište", "Talijani. Ne samo vozači, nego i najgori mornari/skiperi/kapetani", "Vozači dostava, zatim taksisti, iako sam i ja jedan, al' bar ne radim sr***a po cesti. Od tablica kad vidim KR, KC i SK mičem se sa strane. Rijeka ima vjerojatno najbolje vozače, osim na autoputu di su uvijek 20 ispod ograničenja", "Poljaci i Česi. Uvijek u lijevoj traci, ne miču se, a voze 2 km/h brže nego ovi u desnoj", stoji u još nekim komentarima. 

Neki nisu generalizirali po nacionalnost, nego po spolu: "Muškarci iznad 60 godina. Katastrofa vožnja, a ponašanje kao da su kraljevi ceste. Žene koje loše voze bar su pokunjene", "Žene u kasnim srednjim godinama u skupim SUV-ovima".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Avatar Le-Freak
Le-Freak
12:45 12.08.2025.

Mozda je nalo deplasirano. Ali Amerikanci su najugodniji vozaci. Totalno easy goin, defensivno voze. Kada te sa najvecim jeepom vide da oces preko ceste, vec 20m prije uspore i puste te. Najgori su mi u EU Talijani. Inace Rusi suu maksimalno nekulturni, po nekulturi u prometu nema gorih. Jedino od domacih su mi Dalmatinke na razini Rusa. Agresivne, ne znaju prometna pravilla ali to "zataskavaju" svojom drskoscu. Ali Dalmatinkama sve prastam jer su i slatke.

SA
sasoon
12:14 12.08.2025.

Ka du Zagrebu vidim KR tablice, garantirano je da će u slijedećih 30 sekundi napraviti neki prekršaj. U Dalmaciji to vrijedi za MA tablice.

LL
lijepa_li si
12:58 12.08.2025.

,,kazao je jedan korisnik reddita.... kreće znanstvena rasprava

