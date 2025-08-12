Bizarne deluzije, izgubljeno vrijeme i šokantni snovi: Ljudi podijelili svoja iskustva vremena provedenog u komi

Ako ste ikada gledali medicinsku TV emisiju, vjerojatno ste čuli tvrdnju da pacijenti u komi mogu čuti što se događa oko njih. Iako to može biti točno, jedan muškarac koji se probudio iz medicinski inducirane kome nakon operacije mozga kaže da je iskustvo daleko složenije od pukog slušanja glasova voljenih.

Na pitanje na Redditu “Ljudi koji su bili u komi, kako ste se osjećali?”, opisao je svojih nekoliko dana u induciranoj komi: “Sjećam se da sam se nekoliko puta vratio svijesti otprilike do četvrtine kada bi me netko bockao tijekom pregleda. Čuo bih razgovore, ali nisam osjećao ništa, kao da mi je cijelo tijelo zaspalo. Nisam mogao pomaknuti tijelo niti govoriti”.

Nakon buđenja pitao se jesu li ta sjećanja stvarna ili izmišljena: “Imao sam jako čudne, vrlo živopisne snove nekoliko tjedana kasnije i problema s kratkoročnim pamćenjem barem mjesec dana”.

Drugi korisnik podijelio je da je proveo osam tjedana u komi nakon što ga je pregazio kamion: “Nemam nikakva sjećanja na nesreću ni na tih osam tjedana. Kad sam se probudio, jedva sam mogao pomicati ruke i noge zbog atrofije mišića. Sljedećih nekoliko mjeseci bio sam naizmjenično svjestan i bez svijesti. Neki snovi bili su toliko zastrašujući da nisam želio ponovno zaspati. Rečeno mi je da sam mnogo pričao u snu”.

Treća korisnica provela je dva tjedna u komi zbog komplikacija s astmom: “Bilo je užasno. Dobivala sam ketamin i fentanil. Ponekad bih shvatila gdje sam: ‘Ležim, ne mogu se pomaknuti ni trepnuti. Što se događa?’ Tada su počele deluzije. Mislila sam da sam imala prometnu nesreću, da mi je mama poginula, da sam slala poruke obitelji i prijateljima. Ništa od toga nije bilo stvarno”.

Idući korisnik opisao je svoje iskustvo nakon trovanja toksinima i jakog povraćanja koje je dovelo do medicinski inducirane kome: “Kad sam se probudio šest dana kasnije, bio sam šokiran koliko je vremena prošlo. Netko drugi je obavljao moj posao, netko je stalno bio uz moj krevet, a propustio sam nogometnu utakmicu koju sam čekao mjesec dana. Osim iznenađenja, imao sam čudne pulsirajuće glavobolje, osjećaj gladi bez apetita i ništa drugo neobično”.