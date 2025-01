Svi aduti najprodavanijeg automobila u Hrvatskoj, nove Octavije. Zaslužuje li i u ovom izdanju titulu?

Obratite pažnju

Krenuli ste na skijanje? Oprez, kazne idu i do 5000 eura!

Najveće su kazne u Austriji, no i u Italiji su na snagu stupila nova pravila. Po njima, za prekoračenje brzine vozačima prijeti do 880 eura kazne, uz moguće oduzimanje vozačke dozvole od petnaest do trideset dana. U Sloveniji, pak, riskirate do 1200 eura kazne, a u Francuskoj do 1500 eura