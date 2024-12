Čak 3260 hrvatskih vozača zbog ovoga je izgubilo vozačku dozvolu. Pazite da se i vama to ne dogodi

U Republici Hrvatskoj, zaključno s 30. studenim 2024. godine, evidentirano je 2.337.347 vozača cestovnih motornih vozila. Dakle, toliko ih je zadnjeg dana studenoga imalo vozačku dozvolu. No, to ne znači da ih je i danas jednaki broj. Vjerojatno nije, jer neki su u međuvremenu stekli pravo na upravljanje motornim vozilom, dok su drugi to isto pravo izgubili zbog grubog ili opetovanog kršenja prometnih propisa. Naime, Zakon o sigurnosti prometa na cestama za određene prekršaje, osim novčane kazne, u nekim slučajevima čak i zatvorske, predviđa i dodjeljivanje negativnih prekršajnih bodova.

Oni se u evidenciju upisuju nakon pravomoćne osude vozača, a iz nje se brišu nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju kojeg su upisani. Negativni prekršajni bodovi dodjeljuju se, primjerice, za ignoriranje uputa koje u prometu daju policajci, nepoštovanje svjetla na semaforu, vožnju u suprotnom smjeru, prebrzu vožnju u naselju, otimanje prednosti prolaska drugom vozaču ili pješaku, nepropisno pretjecanje, bijeg s mjesta prometne nesreće, izazivanje prometne nesreće pod utjecajem alkohola ili droga, odbijanje alkotesta, za vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, ako vozač vozi umoran ili bolestan toliko da ga to čini nesigurnim, zatim za slalom vožnju, požurivanje drugih vozača, vožnju s premalim razmakom, polukružno okretanje ili vožnju unatrag na autocesti.

Prikupi li vozač u razdoblju od dvije godine 12 ili više negativnih prekršajnih bodova, rješenjem mu se ukida i oduzima vozačka dozvola. Za mlade vozače (one koji vozačku dozvolu imaju kraće od dvije godine), granica je niža, pa se njima vozačka dozvola ukida prikupe li devet negativnih prekršajnih bodova u razdoblju od dvije godine. Kad takvim stavom prema propisima i prometu vozač zaradi ukidanje vozačke dozvole, može ponovno polagati vozački ispit tek nakon isteka roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja o ukidanju dozvole. No, što kad vozač krene prikupljati negativne bodove još i prije nego što je uopće položio vozački ispit? Zakon i to predviđa, pa vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova iduće dvije godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Tijekom 2024. godine, zaključno s 23. prosincem, U Hrvatskoj je bilo 57 vozača s jednim negativnim bodom te 4232 vozača koji su imali evidentirano više od devet negativnih bodova, kazali su nam iz Ministarstva unutarnjih poslova. Ta 4232 vozača tako se ozbiljno približilo skupini koja je zbog grubog kršenja propisa tijekom dvije godine ostala bez vozačke dozvole te će morati ponovno na vozački ispit – žele li ponovno legalno voziti. Naime, u 2024. godini također zaključno s 23. prosincem, sukladno članku 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23), koji se odnosi na pravne posljedice osude vozača motornih vozila, kojim je reguliran upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju vozača, u Hrvatskoj je ukupno 3260 vozačkih dozvola ukinuto i oduzeto.

Osim zbog akumulacije negativnih prekršajnih bodova, u Hrvatskoj vozač može ostati bez vozačke dozvole zbog počinjenja teških prometnih prekršaja. kad mu sud – opet na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama – odredi zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije. U praksi to znači privremeno oduzimanje vozačke dozvole za tu kategoriju. Trajanje ove mjere ovisi o težini prekršaja i okolnostima. Hrvatski Zakon o sigurnosti prometa na cestama mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom predviđa u nekoliko situacija. Prva je, naravno, vožnja pod utjecajem alkohola ili droga, za što se može izreći zabrana upravljanja u trajanju od nekoliko mjeseci do više godina, ovisno o koncentraciji alkohola u organizmu i eventualnom ponavljanju prekršaja. Oduzimanjem vozačke dozvole na određeno vrijeme može rezultirati i prekoračenje brzine za više od 50 km/h iznad dopuštene u naseljenom području. Vozačima-recidivistima koji učestalo čine teške prometne prekršaje može se izreći zabrana upravljanja motornim vozilom na dulje razdoblje ili trajno oduzimanje vozačke dozvole. Među situacijama koje vode oduzimanju vozačke dozvole je i obijesna vožnja koju Kazneni zakon definira kao vožnju iz obijesti koja ozbiljno krši propise o sigurnosti prometa i dovodi u opasnost živote ili imovinu. Za ovo kazneno djelo predviđena je kazna zatvora do tri godine (ako obijesna vožnja izazove opasnost za život ili tijelo ljudi), a uz to se izriče i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje jedne godine.