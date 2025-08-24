Stručnjaci upozoravaju: Ove četiri greške ljeti mogu uništiti vaše gume

Prvi savjet odnosi se na položaj kotača. Mnogi vozači ostavljaju automobil s gumama pod kutom, što stvara stres na bočnim stijenkama. Vrućina pogoršava to opterećenje, povećavajući rizik od zamora materijala i pukotina. Zato je ključno ispraviti kotače pri parkiranju, osobito ako vozilo stoji duže.

Druga opasna navika je parkiranje na rubniku, prenosi The Sun. To neravnomjerno raspoređuje težinu vozila, pa gume na tlu podnose veći teret i brže se komprimiraju. Ekstremna vrućina pojačava taj efekt, što dovodi do ubrzanog i nejednolikog trošenja te povećava rizik oštećenja. Obratite pozornost na podlogu. Metalne rešetke i tamni asfalt ljeti mogu doseći i preko 50°C. Kada gume dođu u kontakt s tako vrelim površinama, zrak unutar njih naglo se širi. Zbog povećane radijacije, tlak može porasti do kritične točke, što može rezultirati iznenadnom eksplozijom.

Paradoksalno, najveća opasnost ljeti vreba od nedovoljno napumpanih guma. Iako vrućina podiže tlak, takva se guma u vožnji više savija, stvarajući dodatnu unutarnju toplinu. Taj začarani krug zagrijavanja slabi strukturu gume i čini je podložnijom pucanju. Zato provjeravajte tlak isključivo na hladnim gumama i držite se preporuka proizvođača.

Stručnjaci iz tvrtke MoneySupermarket upozoravaju da police osiguranja ne pokrivaju pucanje guma uzrokovano zanemarivanjem. Zato redovito pregledavajte gume na pukotine ili izbočine. Birajte ljetne ili cjelogodišnje gume koje su dizajnirane da izdrže visoke temperature i osiguraju veću sigurnost.