VIDEO Snimka srašnog pada obišla internet. Motocikl se razbio i letio ravno u snimatelja

Na Velikoj nagradi Mađarske odigrala se zastrašujuća scena. Vozač KTM-a Pedro Acosta doživio je težak incident. Nakon pada njegov se motocikl otkotrljao niz zonu za izbjegavanje, a zatim velikom brzinom udario u zaštitnu ogradu.

U tom metežu motocikl je zamalo udario snimatelja, što je moglo imati tragične posljedice. Srećom, sve je završilo bez ozbiljnih ozljeda, no prizor je izazvao šok i paniku u boksovima te otvorio pitanje sigurnosti staze i organizacije.

U natjecanju koje se smatra vrhuncem motociklističkog sporta, ovakvi događaji potiču raspravu o tome jesu li zaštitne mjere na najkritičnijim dijelovima staze dovoljno učinkovite. "Naš snimatelj Joao, izbjegao je Acostin motocikl. Ovo je vjerojatno najšokantniji video kojeg ćete danas pogledati. Drago nam je što je u redu", napisali su podno snimke.

