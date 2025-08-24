Naši Portali
DONOSIMO LISTU

Zašto i novi automobili korodiraju? Na posebnom su udaru ove marke

Pranje i čišćenje automobila u samoposlužnoj autopraonici
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 10:08

Stručnjaci savjetuju vlasnicima dodatne tretmane protiv korozije, osobito u vlažnim i priobalnim područjima, kao i redovito pranje podvozja zimi kako bi se uklonila sol. Jer, unatoč tehnološkom napretku, hrđa i dalje neumoljivo nagriza – a današnji automobili, čini se, podložniji su nego ikad.

Iako su troškovi zaštite od korozije jedni od najskupljih u autoindustriji, hrđa i dalje ostaje jedan od najvećih problema vlasnika automobila. Stručnjaci upozoravaju da moderni automobili često pokazuju znakove korozije brže nego vozila stara nekoliko desetljeća. Glavni razlozi leže u mjerama štednje, tanjim slojevima čelika i strožim ekološkim regulativama koje ograničavaju korištenje zaštitnih premaza.

Najveći gubitnici su japanski proizvođači – Honda, Suzuki, Subaru i Toyota – koji se nalaze na dnu ljestvice švedskog magazina Vi Bilägare. Problem se, između ostalog, povezuje s čelikom uvezenim iz Kine i transportom u vlažnim uvjetima, a dodatno je izražen kod modela s karoserijom na okviru poput Toyote Hilux, Land Cruisera ili Suzukija Jimny. Kod njih se hrđa može pojaviti već u prvoj godini korištenja.

Ni talijanske marke nisu iznimka – Fiat i Alfa Romeo već desetljećima muku muče s korozijom, dok europski proizvođači poput Porschea, BMW-a, Audija i Renaulta stoje znatno bolje. Porsche je na vrhu ljestvice s maksimalnom ocjenom, a slijede Jaguar, Nio, BMW i Audi. Osim slabijih materijala, problem je i u načinu korištenja. Velik broj novih vozila završava u flotama i rent-a-car kompanijama gdje dugoročna zaštita nije prioritet, pa se problemi otkrivaju tek kada vozila dođu na tržište rabljenih.

Stručnjaci savjetuju vlasnicima dodatne tretmane protiv korozije, osobito u vlažnim i priobalnim područjima, kao i redovito pranje podvozja zimi kako bi se uklonila sol. Jer, unatoč tehnološkom napretku, hrđa i dalje neumoljivo nagriza – a današnji automobili, čini se, podložniji su nego ikad.
10:31 24.08.2025.

Sve su to terenci zbog željezne konstrukcije šasije.

