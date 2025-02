Što se događa s moćnom njemačkom auto dinastijom: Šokiraju javnost, grade privatni tunel i ne puštaju konce mlađoj generaciji

Njemački bogataš i automobilski mag Wolfgang Porsche izbjegava pozornost javnosti. Kao 81-godišnji patrijarh obitelji dioničara Volkswagena, preferira život daleko od pitanja medija, posebice kada je riječ o tabloidskim napisima o njegovom odnosu s Gabriele, princezom od Leiningen. U skladu s tom težnjom za privatnošću, nasljednik izumitelja VW Bube, Ferdinanda Porschea, trenutno gradi privatni tunel dug pola kilometra. Ovaj će tunel omogućiti njemu i njegovoj obitelji diskretan pristup vili na Kapuzinerbergu u Salzburgu, s planiranom garažom za devet vozila na kraju tunela. Međutim, projekt nije naišao na opće odobravanje u Salzburgu, posebice zbog činjenice da se radi o nekadašnjem utočištu književnika Stefana Zweiga, kako izvještava FAZ. Ipak, lokalne polemike oko imanja na Kapuzinerbergu blijede u usporedbi s krizom koja potresa Volkswagen koncern, koji Porsche obitelj smatra svojim povijesnim nasljeđem. Problemi s kojima se suočavaju i podružnice Audi i Porsche dodatno pojačavaju napetost unutar obitelji. "Obitelj je očito uznemirena", ističe jedan visokopozicionirani menadžer.

Umjesto da se mirno povuku u mirovinu, Wolfgang Porsche i njegov dvije godine stariji rođak Hans Michel Piëch pokušavaju u posljednjim godinama poslovnog života riješiti sve one probleme koji su godinama zanemarivani. Cjelokupni razmjeri krize u Porsche-Piëch carstvu postat će jasni javnosti već za nekoliko dana. Kada VW koncern i njegove podružnice započnu godišnje objave financijskih izvještaja, sve će biti u znaku štednje, restrukturiranja i rastućeg straha od protekcionizma. Stuttgartska obiteljska holding kompanija Porsche SE nedavno je šokirala javnost otpisima vrijednosti koji podsjećaju na kaznene naknade iz Dieselgate skandala. Knjigovodstvena vrijednost Volkswagena u bilanci Porsche SE smanjuje se do 20 milijardi eura, dok se vrijednost proizvođača sportskih automobila Porsche revidira prema dolje do 3,5 milijardi eura. Posljedica će biti drastičan gubitak u financijskim izvještajima Porsche SE, iako menadžment naglašava da se radi o "negotovinskim korekcijama".

FILE PHOTO: Wolfgang Porsche, chairman of Porsche SE, attends the Volkswagen Group's annual general meeting in Berlin, Germany, May 3, 2018. REUTERS/Axel Schmidt/File Photo Photo: Axel Schmidt/REUTERS Foto: Axel Schmidt/REUTERS

Holding kompanija, uvrštena na njemački burzovni indeks DAX, sustavno smanjuje dugove nastale financiranjem milijardi vrijednih udjela u Porscheu, proizvođaču sportskih automobila koji je debitirao na burzi prije otprilike 30 mjeseci. Unatoč tome, dividende ostaju zajamčene. Vitalan novčani tok, koji podupire luksuzne nekretnine, kolekcije klasičnih automobila, skijaške infrastrukture i ostale poslovne venture potomaka treće i četvrte generacije, ne smije presahnuti. Volkswagen se tako na globalnoj sceni profilira kao industrijski div koji balansira između naslijeđa, progresa i upravljanja – na samom rubu provalije. Ključne odluke i dalje se donose iz Salzburga i obiteljskog posjeda Schüttgut u Zell am See. Wolfgang Porsche je najavio da je njegov trenutni mandat u Nadzornom odboru Volkswagen AG-a posljednji, izjavivši prije dvije godine kako je "vrijeme za mlađe snage". Međutim, njegov mandat traje do svibnja 2028., bez naznaka prijevremenog odstupanja, usprkos željama pojedinih nasljednika. Slična situacija je i s Hansom Michelom Piëchom, čiji mandat istječe 2029. godine. Generacijska smjena stoga ostaje neizvjesna, a strateški smjer kojim obitelj namjerava voditi najvećeg europskog automobilskog diva ostaje enigma – prava "crna kutija". Porsche SE drži većinski paket dionica s pravom glasa u VW koncernu, uz manjinski blokirajući udio u Porscheu, svojoj podružnici za sportske automobile. "Obitelj razmišlja generacijama unaprijed", tvrdi jedan upućeni izvor, "no njihov utjecaj postaje očit tek kad kompanija upadne u poteškoće".

Tako je bilo i tijekom Dieselgatea 2015. godine, kada je dugogodišnji izvršni direktor Martin Winterkorn morao podnijeti ostavku pod pritiskom obitelji. No, situacija se od tada nije poboljšala. Pod vodstvom njegovih nasljednika, Matthiasa Müllera i Herberta Diessa, Volkswagen je prošao kroz razdoblje koje se danas smatra "izgubljenim godinama". Diessova preambiciozna strategija elektrifikacije i neuspjeli softverski projekti i dalje opterećuju cijeli koncern, od padajuće prodaje VW Golfa zbog softverskih problema do odgođene premijere Audija Q6 e-tron. Obitelj se riješila Diessa i na njegovo mjesto postavila Olivera Blumea, povjerenika Wolfganga Porschea, koji je odmah pokrenuo sanacijske mjere u cijelom koncernu. Blumeova dvostruka uloga – kao šefa VW-a i Porschea – osigurala je utjecaj, no sada se čini da će doći do promjena. Očekuje se da će do ljeta obiteljski lideri i pokrajina Donja Saska, koja također drži značajan udio u VW-u, odlučiti kako okončati Blumeovu funkciju na čelu Porschea.

Porsche je izgubio status uzora za VW grupu. Prodaja u Kini bilježi pad od preko 40% u protekle tri godine, ponajviše zbog slabog plasmana električnog Taycana. Strategija isključivo električne ponude novog Macana pokazala se promašajem, primoravši Porsche na naknadno uvođenje benzinskih inačica s motorima iz Audija Q5. Audi se suočava s ozbiljnim padom profitabilnosti, ostvarujući maržu od samo 2,5%. Uz 12%-tni pad prodaje, Audi zaostaje čak i za Teslom. Gernot Döllner, bivši Porscheov menadžer, vodi restrukturiranje marke uz rigorozne mjere štednje. Planira se ukidanje 8.000 radnih mjesta u neproizvodnim sektorima do 2029., uključujući 3.000 inženjerskih pozicija. Sindikat IG Metall već najavljuje protivljenje. Unatoč izazovima, obiteljska hijerarhija ostaje nepromijenjena. Stariji članovi i dalje drže uzde, dok mlađa generacija čeka svoju priliku. Tridesetak nasljednika, od medijskih poduzetnika do waldorfskih pedagoga i trgovaca nekretninama, čini novu generaciju nakon Wolfganga Porschea i Hansa Michela Piëcha. Neki, poput 30-godišnje Sophie Piëch, već zauzimaju ključne pozicije, no njihova sposobnost nošenja s obiteljskim naslijeđem ostaje upitna. Ključne odluke donose se u najužem obiteljskom krugu. Pitanje tko će u budućnosti koristiti privatni tunel za dolazak na sastanke u Stefan-Zweig-vilu na Kapuzinerbergu ostaje otvoreno, čak i za samu obitelj.