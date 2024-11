VIDEO Vozili smo novu generaciju najtraženijeg Porschea, SUV modela Macan. Evo dojmova

Dvadeset i pet oštrih krivina, odnosno serpentina, za skupinu specijaliziranih novinara Porsche je pretvorio u testnu stazu. Kotor serpentine u Crnoj Gori, poznate kao jedna od najljepših vozačkih cesta u Europi, za naših su testnih vožnji bile rezervirane samo za najnoviji Macan; za sav ostali promet bile su privremeno zatvorene. Jedan od najprodavanijih Porsche modela u Hrvatskoj, i generalno u Europi, s novom je generacijom napustio benzinske i dizelske motore te se prebacio samo na struju. Je li to rizičan potez? Hoće li dosadašnji kupci ovog luksuznog kompaktnog crossovera prigrliti električni pogon? Provjerili smo imaju li vozači koji razmišljaju o novom Porsche Macanu razloga za brigu. Odgovor je jednostavan - izgleda kao Porsche, vozi se kao Porsche, osjećaj u kabini je pravi Porscheov. Dakle, Macan je i dalje ono što od Porschea tražimo, čistokrvni sportski automobil. Vozači u Macanu druge generacije i dalje mogu očekivati zakucavanje u sjedalo sa svakim naglim pritiskom gasa, navalu adrenalina sa svakom idućom krivinom. Štoviše, električni auti po tom su pitanju i puno bolji od onih s konvencionalnim pogonom. Najbolje se to moglo osjetiti upravo na ranije spomenutoj testnoj ruti, na Kotor serpentinama na kojima smo mogli savršeno testirati Macanovu voznu dinamiku. Ukratko: poput kartinga. Savršeno drži cestu, odziv je vrhunski, upravljač direktan, informacije s ceste potpune. Upečatljivo veći kotači (do 22”) da su tu daju do znanja tek nailaskom na jaču neravninu na cesti. No, ne može se poreći, s većim ‘šlapama’ Macan izgleda opakije.

U vožnji je Macan i dalje istinski Porsche, čistokrvan i razmetljiv. Ima zašto i biti, i to u svakoj od četiri raspoložive verzije: Macan, Macan 4, Macan 4S i Macan Turbo, od kojih smo isprobali dva najsnažnija. Početni Macan s 340 KS i 563 Nn okretnog momenta jedini je sa stražnjim pogonom, ostale verzije imaju pogon na sva četiri kotača. Iz mirovanja do stotke pojuri za 5,7 sekundi, a maksimum mu je na 220 km/h. Kombinirani doseg mu je do 641 km. Cijena mu kreće od 88.650 eura. Macan 4 dolazi s 408 KS i 650 Nm, do stotke mu treba 5,2 sekunde, a može postići maksimalnih 220 km/h. S jednim punjenjem baterije može do 613 kilometara, a košta 92.341 eura. Macan 4S, pak, nudi 516 KS i 820 Nm okretnog momenta, ubrzanje do 100 km/h od 4,1 sekundu i maksimalnu brzinu od 240 km/h. Doseg mu je do 606 km, a cijena 99.655 eura. Top verzija je, dakako, Macan Turbo sa 639 KS i 1130 Nm okretnog momenta. Do stotke ubrzava za 3,3 sekunde - brže od mnogih ‘pravih’ sportskih automobila - a juri do 260 km/h. Domet mu je do 591 km, a cijena 125.537 eura. Zanimljivo se voziti i iza Macana – upečatljiva LED linija spaja mu stražnja svjetla, a kad uhvati 60 km/h Macan podiže stražnji spojler. Taj je prilagodljivi stražnji spojler dio sustava Porsche Active Aerodynamics (PAA) s aktivnim i pasivnim elementima. Zahvaljujući tom sustavu i koeficijentu otpora od 0,25, novi je Macan jedno od najaerodinamičnijih SUV vozila na tržištu. Sustav PAA uključuje prilagodljivi stražnji spojler, aktivne zaklopke za hlađenje na prednjim usisima zraka i fleksibilne poklopce na potpuno zatvorenom podvozju. Valja znati i da je težina dobro raspoređena: 52% straga, 48% naprijed.

Prilagodljivi stražnji spojler dio je sustava Porsche Active Aerodynamics (PAA) s aktivnim i pasivnim elementima Foto: Porsche



Električni motori u svim inačicama energiju crpe iz litij-ionske baterije u podvozju bruto kapaciteta od 100 kWh, od čega se do 95 kWh može aktivno upotrebljavati. Visokonaponska baterija središnja je komponenta novorazvijene platforme Premium Platform Electric (PPE) s arhitekturom od 800 V koju Porsche prvi put koristi u novom Macanu. Platformu su zajednički razvili Porsche i Audi, a može se koristiti za različite modele - od gradskih SUV-ova do kombija - uz zadržavanje specifičnosti svakog pojedinačno. Nova elektronička arhitektura pritom je ukrotila složenost sustava. Najvažnije funkcije kontrolira šest povezanih računala. Snaga punjenja istosmjernom strujom je do 270 kW. Baterija se može napuniti od 10 do 80 posto kapaciteta za otprilike 21 minutu, na brzom punjaču.



No, dosta tehnikalija vezanih za pogon, Kazali smo već, Macan, manji od Porscheova dva SUV modela, odsad dolazi samo uz elektromotor. Time je - uz Taycana -postao drugi električni model Porschea i njihov prvi SUV na struju. I dalje na njemu i u njemu nalazimo sve elemente karakteristične za Porsche, bilo dizajnerski, bilo u smislu udobnosti, kvalitete, naprednih tehnologija. Glavna su svjetla podijeljena u dva dijela: ravna gornja jedinica sa svjetlima za dnevnu vožnju u četiri točke naglašava širinu vozila. Modul glavnog svjetla s opcijskom matrix LED tehnologijom smješten je nešto niže. Karakteristična Porscheova flyline linija krova čini cjelinu s ravnim stražnjim staklom. U kombinaciji s vratima bez okvira s karakterističnim bočnim letvicama, rezultat je elegantan, sportski dizajn. Macan donosi spoj udobnosti, luksuza, performansi i održivosti. Uz impresivan domet, sustav stabilnog punjenja, ukupno 624 litara prtljažnog prostora i karakteristike prave sportske vožnje, novi Macan našao je pravu mjeru između vozne dinamike, prostora i udobnosti.

Foto: Porsche

Sjedala su prvoklasna, osobito prednja, školjkasta, s odličnim bočnim potporama. Ovisno o modelu, vozač i suvozač sada sjede do 2,8 cm niže nego prije, dok putnici straga sjede do 1,5 cm niže s povećanim prostorom za noge. Sve su bitne informacije vozaču pred očima, sve komande praktično posložene vozaču na dohvat ruke. Minijaturna ručica automatskog mjenjača desno je iza volana. Položaj je malo nepraktičan, više u smislu vidljivosti nego dohvatljivosti, ali lako se priviknuti. Sviđaju nam se komande za klimatizaciju na centralnoj konzoli: praktično su izdvojene i izgledaju elegantno. Dodirni zaslon multimedije intuitivan je i reagira brzo. Macan je opremljen najnovijom generacijom zaslona i konceptom upravljanja, a može imati tri ekrana i head-up displej. Nova instrumentna ploča zakrivljenog dizajna ima ekran od 12,6 inča, dok je središnji zaslon dijagonale 10,9 inča. Kao i u novom Cayenneu, suvozač također može vidjeti informacije, namještati postavke u infotainment sustavu ili reproducirati videosadržaj u vožnji putem vlastitog dodatnog zaslona od 10,9 inča. Vozač ništa od toga tijekom vožnje ne može vidjeti, iz vozačeve pozicije suvozačev je ekran uvijek crn. On može imati Porsche Driver Experience, koji uključuje head-up zaslon s tehnologijom proširene stvarnosti.

Novi Macan dugačak je 478,4 centimetra, širok 193,8 cm i visok 162,2 cm. Razmak među osovinama mu je 8,6 cm veći nego kod prethodnika te iznosi 289,3 cm. Macan je SUV orijentiran na performanse, ali s visokom razinom praktičnosti za svakodnevnu upotrebu. Elektrifikacija je dovela do povećanja prtljažnog prostora pa, ovisno o modelu i ugrađenoj opremi, kapacitet iza stražnje klupe iznosi do 540 litara (cargo način). Tu je i tzv. „frunk“, drugi prtljažnik ispod prednjeg poklopca, kapaciteta od 84 litre. To je ukupno 127 litara više nego kod prethodnika.