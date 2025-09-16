Retro duh na modernim cestama: Upoznajte Renault 4!

Početkom 60-ih Renault je započeo projekt stvaranja vozila koje više neće biti samo četiri sjedala i prtljažnik već će biti prilagođeno gradu i selu, radnim danima i vikendu, poslu i odmoru, muškarcima i ženama odnosno, sve svestranijem društvu - i tako je nastao model Renault 4L koji se prodao u više od 100 zemalja širom svijeta!



Nakon više od 60 godina, automobil koji je simbolizirao slobodu se vratio – sada u električnom izdanju! Renault 4 E-Tech electric stigao je na ceste i zauzeo svoje mjesto u B-segmentu.

RETROFUTURISTIČKI DIZAJN

Foto: Renault

Cilj je bio redizajnirati legendarni R4, učiniti ga modernijim ali opet zadržati neke značajke starije verzije. Renault 4 E-Tech electric stoga ima retro-futurističke linije i moderan izgled što je uočljivo već samim pogledom na prednju masku koja je, po prvi put u povijesti automobilske industrije, izrađena u jednom komadu duljine 1,45 m s osvijetljenim logotipom u sredini. Suvremene linije, prepoznatljivi LED potpis, krov koji je zadržao izgled legendarnog modela, trodijelna stražnja svjetla, presvlake za sjedala izrađene od 100% recikliranog prošivenog trapera i e-pop mjenjač čiji dizajn vlasnik bira sam, samo su neke od stvari zbog kojih ovaj automobil privlači poglede.



Foto: Renault

SPREMAN POĆI BILO KAMO, BILO KADA

Renault 4 E-Tech electric ima prostran prtljažnik od 420 l, dodatne krovne nosače, pametne pretince za odlaganje, sklopivu stražnju klupu, ali i jednu novost – po prvi put u električnom modelu može se spustiti suvozačevo sjedalo u ravnu podnicu i tako stvoriti dodatni prostor u automobilu koji je spreman na puno više od obične gradske ceste. Osim toga, ima veći razmak od tla i napredni sustav Extended Grip koji optimizira prijanjanje vozila na teškim terenima poput pijeska, blata ili snijega, djelujući na okretni moment motora i proklizavanje. S dometom od 400 km, punjenjem do 80% u svega 30 minuta i posebnom platformom AmpR Small koju dijeli s Renault 5 E-Tech electric, a koja osigurava izuzetno nisko težište i bolju raspodjelu mase, ovaj automobil spreman je poći bilo kamo i bilo kada.

Foto: Renault

RENO AVATAR – SUPUTNIK I POMOĆ U VOŽNJI

Kao i ostala nova Renault vozila, i Četvorka je prepuna korisnih tehnologija koje pružaju novo iskustvo vožnje. Temelje se na jednostavnosti, udobnosti i sigurnosti vozača i putnika. Tu je dobro poznati openR link multimedijski sustav s ugrađenim Google uslugama i dva 10” zaslona, ali i My Safety Switch – popularna funkcija koja vozačima omogućuje da pritiskom samo jedne tipke aktiviraju vlastite postavke za pet sustava za pomoć u vožnji. Ne smijemo zaboraviti i Reno avatar – virtualnog asistenta koji se prilagođava potrebama vozača, a što se više s njim komunicira, on počinje nuditi bolja rješenja. Preko avatara Renoa možete zakazati punjenje vozila, a u zimskim mjesecima i predzagrijavanje vozila prije nego nekamo krenete. Osim toga, otvorit će prozore na glasovni zahtjev, upaliti ili ugasiti klimu. Reno pomaže vozaču da ostane koncentriran na vožnju, a za sva pitanja on će izvući svoj priručnik i odgovoriti.





Foto: Renault

JEDNA PAPUČICA ZA SVE

Karizmatično vozilo proizvedeno u europskoj tvornici ima još jednu novost – funkciju One pedal dostupnu od razine opreme Techno, a djeluje s prva tri načina rada regenerativnog kočenja. Aktivira se s pomoću komandi na upravljaču, a istom se maksimalno iskorištava regenerativno kočenje kad vozač otpusti papučicu gasa. Vozilo usporava i zaustavlja se bez potrebe da vozač pritisne i papučicu kočnice. Način se automatski deaktivira pri kretanju unatrag da bi se zadržala funkcija puzanja, odnosno mogućnost kretanja unatrag laganim korištenjem isključivo papučice kočnice što vozaču olakšava parkiranje.

Funkcija se automatski reaktivira na brzini iznad 12 km/h, a deaktivira se i ako je napredni sustav Extended Grip za nadzor prianjanja u načinu rada Snow, za snijeg.

KAKO SE ČETVORKA PUNI?

Renault 4 dolazi s kabelom tipa 2 za za korištenje na kućnim, poslovnim i javnim punionicama tako da se može puniti bilo kada, bilo gdje. Na autocesti dolazi do izražaja i prednost brzog punjenja za 80% dosega u svega tridesetak minuta. S mnogim javnim punionicama diljem Europe, brzo će se napuniti do 50% dosega zahvaljujući ugrađenom 11 kW punjaču.