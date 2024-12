Ako putujete kroz Sloveniju nemojte raditi ovu grešku, može vas koštati 300 eura

Adventsko je vrijeme pa mnogi razmišljaju posjetiti neki od gradova u susjednim državama poput Ljubljane, Graza, Beča, Trsta ili Budimpešte u vrijeme došašća kad su kao i u našim gradovima ulice i trgovi ukrašeni te se na njima održavaju različiti božićni sajmovi. Bliži se i sezona skijanja i mnogi Hrvati planiraju zimovanje u nekom od mnogobrojnih skijališta u Sloveniji, Austriji, Italiji, Francuskoj, Švicarskoj, ali i Slovačkoj te Bosni i Hercegovini. Zbog toga smo provjerili cijene cestarina u državama kroz koje putuje najveći broj izletnika i skijaša iz Hrvatske kako bi što točnije mogli izračunati troškove, sustave plaćanja cestarina u pojedinim državama i posebnosti svake od tih država u smislu plaćanja cestarina.

Kud god krenuli na zapad većina Hrvata mora proći kroz Sloveniju. Slovenci su 2022. godine uveli e-vinjeta, što znači da više nemaju klasične naljepnice koje se lijepe na unutrašnju stranu vjetrobranskog stakla, već je vinjeta vezana za registraciju vozila. E-vinjetu možete kupiti na internetskoj stranici dars.si ili na pojedinim graničnim prijelazima u poslovnicama DARS-a te na benzinskim pumpama. No, nemojte riskirati vožnju bez vinjete do prve benzinske pumpe ako ulazite u Sloveniju autocestom, jer je kazna za vožnju bez vinjete na autocesti 300 eura.

Radije je kupite putem interneta ili pokušajte na hrvatskim benzinskim pumpama blizu granice sa Slovenijom. E-vinjeta povezana je s registarskom oznakom vozila, pa zbog toga pri kupnji morate navesti točan registarski broj i državu registracije vozila te odabrati e-vinjetu za odgovarajući cjenovni razred. Za vozila do 3,5 tone i 1,3 metra visine iznad prve osovine (većina osobnih automobila, monovolumena, terenskih vozila, SUV i tzv. "pick up" vozila) e-vinjeta za 7 dana će vas koštati 16 €, za mjesec dana 32 €, dok godišnja iznosi 117,5 €. Za sva vozila preko 1,3 metra visine iznad prve osovine cijene su duplo više (32 € za tjedan dana), a ako ste u nedoumici u koju kategoriju spada vaše vozilo na web stranicama DARS-a imate popis putničkih vozila koja plaćaju skuplju cestarinu na kojem su većinom kombiji, ali i neka pick-up vozila poput Ford Ranger Raptora (od modelske godine 2022. nadalje). Zanimljivo, za popularni VW Multivan skuplja se cestarina plaća do modelske godine 2021., dok noviji Multivan koji je niži od prethodnika spada u jeftiniju kategoriju.

Cestarina u Austriji također se plaća putem vinjeta, no za razliku od Slovenaca, Austrijanci su uz digitalnu vinjetu ostavili i klasičnu vinjetu naljepnicu, pa možete birati. Vinjete se mogu kupiti na različitim mjestima, uključujući autoklubove, kioske i benzinske postaje. Vinjeta se prije prelaska granice odnosno ulaska na austrijsku autocestu ili brzu cestu mora ispravno zalijepiti na vjetrobransko staklo u lijevom gornjem kutu ili iza retrovizora. Digitalne vinjete možete kupiti na internetskoj stranici shop.asfinag.at/hr, gdje je objašnjen cijeli postupak kupnje, a, isto kao i u Sloveniji, vinjeta je vezana uz registracijsku oznaku vozila. Cijene austrijskih vinjeta od 1. prosinca poskupjele su za 7,7 posto i godišnja vinjeta sada po prvi puta stoji više od 100 eura.

Jednodnevna vinjeta tako sada stoji 9,30 eura umjesto dosadašnjih 8,60 eura. Jednodnevna vinjeta može se kupiti samo u digitalnom obliku, dok se ostale vinjete - 10-dnevna, dvomjesečna i godišnja mogu kupiti u digitalnom obliku i u obliku naljepnice. Cijena 10-dnevne vinjete sada jest 12,40 eura (prije 11,50 eura), dvomjesečna prema novom cjeniku stoji 31,10 eura (prije 28,90 eura), dok za godišnju sada treba izdvojiti 103,80 eura (prije 96,40 eura). Godišnja vinjeta za 2025. može se već kupiti i vrijedi od 1.12.2024. do 31.1.2026. godine.

No, pripazite, prilikom kupnje putem interneta, dvomjesečna i godišnja vinjeta vrijede tek od 18. dana od datuma kupnje (nakon online kupnje digitalne vinjete, kupci imaju 14 dana za odustajanje od kupnje). Pri kupnji na prodajnim mjestima i automatima digitalna vinjeta vrijedi odmah. Jednodnevna i 10-dnevna vinjeta, koju izletnici najčešće kupuju, vrijede odmah po kupnji.

Osim toga, u Austriji se posebno naplaćuju tunelarine za određene veće tunele. Primjerice, cijena prolaska za tunel Karavanke jest 8,20 eura za osobni automobil.

U Italiji i Francuskoj se cestarina naplaćuje kao i kod nas na naplatnim postajama prema prijeđenoj dionici autoceste. Cijene se razlikuju od regije do regije budući da dijelovima autocesta upravljaju različiti koncesionari, a, dakako, jeftinije su cijene u nizinskim dijelovima Italije i Francuske u odnosu na brdske autoceste u tim državama gdje je cestarina skuplja Cijene cestarina možete provjeriti na www.autostrade.it/en/home (Italija) i https://www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en (Francuska).

Cijena jednodnevne mađarske e-vinjete iznosi 5150 forinti (12,59 eura), a 10-dnevne e-vinjete za osobna u Mađarskoj iznosi 6400 forinti, što je 15,66 eura. Kupuje se digitalno na službenoj stranici https://toll-charge.hu/hr, a možete je kupiti i na benzinskim postajama uz granicu. No, pripazite, ako kupujete vinjetu putem weba, jer postoje neslužbene stranice koje prodaju mađarske vinjete po skupljim cijenama. Takve e-vinjete su validne, no platit ćete ih više nego na službenoj stranici. Primjerice, na web stranici www.hungary-vignette.eu/hr jednodnevna vinjeta za osobni automobil stoji 18,29 eura, a 10-dnevna 22,72 eura.

Vinjete za vožnju autocestom imaju i Češka i Slovačka. U Češkoj jednodnevna vinjeta za osobni automobil stoji 200 čeških kruna (7,99 eura). Slovačka jednodnevna vinjeta za osobni automobil do 3,5 tona košta 5,40 eura, a 10-dnevna 12 eura. U Švicarskoj se može kupiti samo godišnja vinjeta koja stoji 40 švicarskih franaka.

Cestarine u Bosni i Hercegovini se naplaćuju putem naplatnih kućica, a novost od ljeta ove godine jest što vozači iz Federacije BiH i Hrvatske mogu s postojećim uređajima za elektronsku naplatu autocestarina plaćati usluge s obje strane granice. To znači da korisnici uređaja Hrvatskih autocesta [HAC-ENC] mogu beskontaktno plaćati cestarinu i u Federaciji BiH (ne i u Republici Srpskoj), ali svoje uređaje prije toga trebaju registrirati na nekom od naplatnih mjesta u susjednoj državi.

