#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
MNOGI VOZAČI NE ZNAJU

Prometni znak sa snježnom pahuljom ne vrijedi samo zimi: Evo što on zapravo znači

13.10.2025.
u 12:15

Glavni cilj ovog znaka je povećati sigurnost i spriječiti nesreće na cestama gdje se često pojavljuju snijeg ili led

Prometni znakovi koji prikazuju snježnu pahulju ne vrijede samo zimi, a vozači ih moraju poštovati bez obzira na vremenske uvjete. Mnogi vozači pogrešno tumače ove znakove, vjerujući da se ograničenje brzine ili druga upozorenja odnose samo na snijeg, led ili poledicu. No, to je netočno i ignoriranje znaka može imati ozbiljne posljedice. Iako simbol pahulje sugerira zimske uvjete, prometni znak s ovim simbolom obavezuje tijekom cijele godine, čak i po suhom vremenu i visokim temperaturama.

Ograničenje brzine označeno znakom sa snježnom pahuljom mora se poštovati bez obzira na stanje ceste. Pahulja ne znači da znak vrijedi samo kada je cesta skliska. Naprotiv, ona upozorava na dijelove ceste koji su posebno opasni u zimskim uvjetima. Glavni cilj ovog znaka je povećati sigurnost i spriječiti nesreće na cestama gdje se često pojavljuju snijeg ili led, piše Fenix.

Sudska praksa to potvrđuje: prema presudi Višeg pokrajinskog suda u Hammu iz 2014. godine, vozači koji ne poštuju ograničenje brzine uz znak sa snježnom pahuljom mogu biti kažnjeni, čak i ako cesta nije skliska. Stoga, kad vidite znak s pahuljom, obavezno usporite i poštujte ograničenje brzine, bez obzira na vremenske uvjete, kako biste izbjegli kaznu i povećali sigurnost u prometu.

Ključne riječi
prometni znak led na cesti snijeg na cestama

