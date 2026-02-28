Naši Portali
UZ POMOĆ AI-A

FOTO Popularna aplikacija za dopisivanje uvodi novu funkciju za poruke koja olakšava život. Ovako će izgledati

28.02.2026.
Ideja je da korisnici mogu brzo pretvoriti nacrt poruke koji su sastavili u strukturiranu i sažetu poruku

Rakuten Viber objavio je uvođenje AI Message Polish, nove značajke koja korisnicima omogućuje da prije slanja poboljšaju i prevedu poruke izravno u polju za unos poruke u chatu. Nova značajka može ispraviti tipfelere, prilagoditi ton komunikacije i prevesti poruke na druge jezike, čineći svakodnevnu komunikaciju jasnijom i manje podložnom pogreškama. Ideja je da korisnici mogu brzo pretvoriti nacrt poruke koji su sastavili u strukturiranu i sažetu poruku, uz svega nekoliko dodira, objavili su iz Vibera.

Kako bi doradili poruku, korisnici trebaju dodirnuti gumb AI Message Polish (desno od polja za unos poruke) i odabrati željenu radnju: doraditi poruku, promijeniti ton ili prevesti. Zatim mogu odmah koristiti predloženu verziju poruke ili generirati novu. Značajka pomaže da poruke zvuče dobro, stoga se korisnici mogu usredotočiti na smisao poruke i brzinu dopisivanja.

Foto: Viber

Tekst poruke dorađuje se uz pomoć OpenAI-ja. Kako bi se očuvali Viberovi standardi privatnosti i sigurnosti, tekst se ne koristi za treniranje AI-ja i briše se odmah nakon obrade. Viberovi standardi privatnosti i sigurnosti u potpunosti ostaju na snazi. AI Message Polish uskoro će biti dostupan na mobilnim uređajima (iOS i Android) svim Viber korisnicima.

Ranije je Viber najavio lansiranje značajki AI Chat Summary i AI Link Summary. Tvrtka planira proširiti portfelj dodatnim asistentima i novim mogućnostima, čime će dodatno unaprijediti način na koji AI podržava svakodnevnu komunikaciju unutar aplikacije. Ovo je ujedno i dio inicijative Rakuten Grupe Triple 20, usmjerene na povećanje učinkovitosti marketinga, operacija i rada s klijentima za 20% uz pomoć AI-ja.

