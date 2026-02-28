FOTO Popularna aplikacija za dopisivanje uvodi novu funkciju za poruke koja olakšava život. Ovako će izgledati

Rakuten Viber objavio je uvođenje AI Message Polish, nove značajke koja korisnicima omogućuje da prije slanja poboljšaju i prevedu poruke izravno u polju za unos poruke u chatu. Nova značajka može ispraviti tipfelere, prilagoditi ton komunikacije i prevesti poruke na druge jezike, čineći svakodnevnu komunikaciju jasnijom i manje podložnom pogreškama. Ideja je da korisnici mogu brzo pretvoriti nacrt poruke koji su sastavili u strukturiranu i sažetu poruku, uz svega nekoliko dodira, objavili su iz Vibera.

Kako bi doradili poruku, korisnici trebaju dodirnuti gumb AI Message Polish (desno od polja za unos poruke) i odabrati željenu radnju: doraditi poruku, promijeniti ton ili prevesti. Zatim mogu odmah koristiti predloženu verziju poruke ili generirati novu. Značajka pomaže da poruke zvuče dobro, stoga se korisnici mogu usredotočiti na smisao poruke i brzinu dopisivanja.

Foto: Viber

Tekst poruke dorađuje se uz pomoć OpenAI-ja. Kako bi se očuvali Viberovi standardi privatnosti i sigurnosti, tekst se ne koristi za treniranje AI-ja i briše se odmah nakon obrade. Viberovi standardi privatnosti i sigurnosti u potpunosti ostaju na snazi. AI Message Polish uskoro će biti dostupan na mobilnim uređajima (iOS i Android) svim Viber korisnicima.

Ranije je Viber najavio lansiranje značajki AI Chat Summary i AI Link Summary. Tvrtka planira proširiti portfelj dodatnim asistentima i novim mogućnostima, čime će dodatno unaprijediti način na koji AI podržava svakodnevnu komunikaciju unutar aplikacije. Ovo je ujedno i dio inicijative Rakuten Grupe Triple 20, usmjerene na povećanje učinkovitosti marketinga, operacija i rada s klijentima za 20% uz pomoć AI-ja.