Ne čekajte prvi snijeg: Evo zašto biste već sada trebali staviti zimske gume, mogu vam spasiti život

Iako kalendar još uvijek pokazuje jesen, a zakonska obveza korištenja zimske opreme na hrvatskim cestama stupa na snagu tek 15. studenog, stručnjaci i iskusni vozači znaju da je listopad idealno vrijeme za zamjenu ljetnih guma zimskima. Glavni razlog nije datum, već temperatura. Nepisano pravilo struke, potvrđeno brojnim testiranjima, jest da ljetne gume gube svoja ključna svojstva čim se temperature zraka konstantno spuste ispod 7 Celzijevih stupnjeva. Smjesa od koje su napravljene na hladnoći se stvrdnjava, gubi elastičnost i prianjanje na podlogu, čime se drastično smanjuje sigurnost vožnje. Zimske gume, s druge strane, izrađene su od mekše smjese s većim udjelom silike, koja ostaje fleksibilna i na temperaturama ispod nule, osiguravajući optimalan kontakt s cestom.

Povećana sigurnost najvažniji je argument za ranu zamjenu. Zimske gume imaju dublji i agresivniji profil s tisućama sitnih lamela koje funkcioniraju kao mikroskopske prianjaljke na snijegu, ledu i mokrom kolniku. One učinkovito "grizu" podlogu i kanaliziraju vodu, snijeg i bljuzgavicu dalje od gazne površine, čime se sprječava akvaplaning i proklizavanje. Razlika u performansama je golema; pri brzini od samo 60 km/h na temperaturi od -10°C, zaustavni put vozila sa zimskim gumama može biti i do 11 metara kraći u odnosu na vozilo s ljetnim gumama. Ta razlika često znači izbjegavanje sudara. Čak i moderna vozila s pogonom na sve kotače (AWD) ili naprednim sustavima protiv proklizavanja ne mogu kompenzirati loše prianjanje guma. Za sigurno kočenje i upravljanje u zavojima u zimskim uvjetima ključne su gume, a ne samo vrsta pogona.

Osim sigurnosti, rana zamjena guma donosi i značajne praktične prednosti. Svi koji su čekali posljednji trenutak za posjet vulkanizeru znaju za frustrirajuće gužve i duge liste čekanja koje nastaju krajem listopada i početkom studenog. Rezervirati termin koji vam odgovara tada postaje gotovo nemoguća misija. Planiranjem zamjene već sada, izbjegavate stres i osiguravate da posao bude obavljen bez žurbe i čekanja. Uz to, ranijom kupovinom često imate pristup znatno većem izboru guma. Kako se približava zimska sezona, potražnja raste, a s njom i cijene, dok se zalihe najtraženijih modela i dimenzija smanjuju. To je posebno važno za vlasnike novijih ili luksuznijih vozila koja često koriste rjeđe dimenzije guma.

Prvi mraz, poledica ili čak snijeg mogu nas iznenaditi puno prije službenog početka zime. Biti zatečen na cesti s ljetnim gumama u takvim uvjetima izuzetno je opasno. Pravovremena zamjena guma u listopadu znači da ste spremni za sve vremenske nepogode i da ne morate otkazivati planove ili riskirati vožnju u nesigurnim uvjetima.

Mnogi vozači odgađaju zamjenu iz straha od prebrzog trošenja zimskih guma na višim jesenskim temperaturama. Istina je da se mekša smjesa zimskih guma brže troši na vrućem asfaltu, no temperature u listopadu rijetko dosežu ljetne vrijednosti, a jutarnje i noćne već su dovoljno niske da opravdaju njihovu upotrebu. Štoviše, odgađanjem zamjene zapravo uzrokujete dodatno i neprimjereno trošenje svojih ljetnih guma u uvjetima za koje nisu dizajnirane. U konačnici, trošak se izjednačava, ali sigurnosni benefit koji dobivate ranijom zamjenom je nemjerljiv. Pravilno skladištenje guma izvan sezone, u hladnom i suhom prostoru daleko od sunčeve svjetlosti, također značajno produžuje njihov vijek trajanja.