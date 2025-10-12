Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
U NJEMAČKOJ

Kihnuo za volanom i izazvao lančani sudar: Sedmero ozlijeđenih na autocesti

Jedna osoba poginula, nekoliko ozlijeđenih na autocesti A3 kod Lužana
Ivica Galovic/PIXSELL
Autor
Lina Šantak
12.10.2025.
u 17:09

Kako navodi policija, vozač je tijekom vožnje kihnuo, što je dovelo do kratkotrajnog gubitka kontrole

Na autocesti A99 kod Aschheima u Gornjoj Bavarskoj u subotu je došlo do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno sedam osoba. Uzrok nesreće bio je sasvim neočekivan — 44-godišnji vozač izgubio je kontrolu nad vozilom zbog naglog napadaja kihanja, piše Fenix Magazin.

Kako navodi policija, vozač je tijekom vožnje kihnuo, što je dovelo do kratkotrajnog gubitka kontrole. U njegovom autu nalazila se supruga i dvoje djece, starih pet i sedam godina. Vozilo je pritom udarilo u automobil 24-godišnje vozačice, koja je putovala s dvojicom suputnika.

Od siline udara oba su vozila odbačena prema betonskoj zaštitnoj ogradi, a automobil s četveročlanom obitelji se prevrnuo. Iako je nesreća izgledala ozbiljno, svi su prošli s lakšim ozljedama.

Ozljeđeni su odmah prevezeni u bolnicu, a slučaj još jednom upozorava na to koliko i najmanje distrakcije — pa čak i kihanje — mogu imati ozbiljne posljedice u prometu. Stručnjaci savjetuju vozačima da, u slučaju bilo kakvih smetnji, radije nakratko zaustave vozilo na sigurnom mjestu.

Ključne riječi
prometna nesreća Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još