Kihnuo za volanom i izazvao lančani sudar: Sedmero ozlijeđenih na autocesti

Na autocesti A99 kod Aschheima u Gornjoj Bavarskoj u subotu je došlo do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno sedam osoba. Uzrok nesreće bio je sasvim neočekivan — 44-godišnji vozač izgubio je kontrolu nad vozilom zbog naglog napadaja kihanja, piše Fenix Magazin.

Kako navodi policija, vozač je tijekom vožnje kihnuo, što je dovelo do kratkotrajnog gubitka kontrole. U njegovom autu nalazila se supruga i dvoje djece, starih pet i sedam godina. Vozilo je pritom udarilo u automobil 24-godišnje vozačice, koja je putovala s dvojicom suputnika.

Od siline udara oba su vozila odbačena prema betonskoj zaštitnoj ogradi, a automobil s četveročlanom obitelji se prevrnuo. Iako je nesreća izgledala ozbiljno, svi su prošli s lakšim ozljedama.

Ozljeđeni su odmah prevezeni u bolnicu, a slučaj još jednom upozorava na to koliko i najmanje distrakcije — pa čak i kihanje — mogu imati ozbiljne posljedice u prometu. Stručnjaci savjetuju vozačima da, u slučaju bilo kakvih smetnji, radije nakratko zaustave vozilo na sigurnom mjestu.