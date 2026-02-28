Novi Xiaomijevi tableti: Stiže Xiaomi Pad 8 serija

Osim novih mobitela, električnog scootera i pametnog sata, Xiaomi je u Barceloni uoči otvaranja Svjetskog mobilnog kongresa (MWC) predstavio i svoju novu liniju tableta Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro. Ovo su dosad najbolji i najtanji tableti koje je Xiaomi dosad lansirao, a dolaze s AI predznakom (umjetna inteligencija). Serija dolazi s kvalitetnim 11,2-inčnim 3.2K zaslonom, svjetlinom do 800 nita i glatkom stopom osvježavanja od 144 Hz. S ultra tankim profilom od samo 5,75 mm i težinom od 485 grama, tableti su dizajnirani za jednostavno nošenje i lako se uklapaju u svaku torbu, a pritom nude iznimnu snagu. Unatoč tanjem i lakšem dizajnu u odnosu na prethodnu generaciju, oba modela opremljena su velikom baterijom kapaciteta 9.200 mAh.

Novu seriju tableta pokreće Xiaomi HyperOS 3, a specifična je po elegantnijem dizajnu, produktivnosti na razini računala i naprednoj sistemskoj inteligenciji uz podršku Xiaomi HyperAI tehnologije. Novo sučelje uključuje osvježene zaključane zaslone, pozadine i elemente radne površine, obogaćene suptilnim animacijama i prilagodljivim widgetima.

Ažurirani podijeljeni zaslon podržava vertikalni prikaz u omjeru 5:5 za maksimalno iskorištavanje velikog zaslona, kao i novi horizontalni omjer 1:9 za fleksibilnije upravljanje prozorima. Nadograđeni Workstation Mode omogućuje zadržavanje većeg broja aplikacija u Docku radi bržeg pristupa, dok PC-Level Browser donosi intuitivne preglede pri prelasku mišem, funkcionalnost desnog klika i unaprijeđenu alatnu traku za lakšu interakciju s online alatima i platformama.

Profesionalne radne procese dodatno podržava integrirani WPS Office PC, koji osigurava potpunu kompatibilnost s WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets i WPS PDFs alatima za izradu i uređivanje dokumenata izravno na uređaju. Xiaomi HyperAI i unaprijeđena međusobna povezanost uređaja omogućuju lakše prijelaze između zadataka i aplikacija.

Ovom prilikom Xiaomi je predstavio i novi Xiaomi Focus Pen Pro, premium olovku težine samo 17,5 grama, s osjetljivošću na pritisak za precizan unos te intuitivnim gestama poput štipanja i dvostrukog dodira za jednostavnu interakciju s dokumentima i kreativnim sadržajem. Dodatnu produktivnost osiguravaju i Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard, Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard te Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover, pretvarajući tablet u svestran i vrlo koristan radni alat.

Xiaomi Pad 8 Pro pokreće Snapdragon 8 Elite čipset koji donosi vrhunske performanse. Performanse procesora povećane su za 81 posto, dok je grafička izvedba unaprijeđena za 103 posto. Uz 67W HyperCharge tehnologiju, Xiaomi Pad 8 Pro brzo se puni, omogućujući korisnicima da ostanu produktivni i tijekom užurbanih dana. Stražnja kamera od 50 MP i prednja kamera od 32 MP pružaju detaljne fotografije i visoku kvalitetu video poziva. Model nudi do 512 GB interne memorije, pružajući dovoljno prostora za opsežne projekte, multimediju visoke rezolucije i aplikacije.

Xiaomi Pad 8 Pro dostupan je i u Matte Glass verziji s nano-teksturiranim zaslonom nove generacije i antireflektivnim premazom, koji značajno smanjuje odsjaj i pruža bolji taktilni osjećaj, osobito pri korištenju olovke za kreativne i profesionalne zadatke.

Xiaomi Pad 8 pokreće Snapdragon 8s Gen 4 čipset, uz povećanje performansi procesora za 32 posto i grafike za 67 posto. Podržava 45W turbo punjenje. Stražnja kamera od 13 MP i prednja kamera od 8 MP trebali bi omogućiti dovoljno kvalitetne snimke za svakodnevne potrebe. S do 256 GB interne memorije, Xiaomi Pad 8 nudi dosta prostora za aplikacije, fotografije i multimediju.

Cijena i dostupnost u Hrvatskoj:

Xiaomi Pad 8 Pro na hrvatskom je tržištu dostupan u memorijskoj varijanti 8 + 256 GB, po preporučenoj cijeni od 629 eura, u zelenoj i sivoj boji.

Xiaomi Pad 8 također je dostupan u memorijskoj varijanti 8 + 256 GB, u zelenoj i sivoj boji, po preporučenoj cijeni od 499 eura.

Tipkovnica za Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro u sivoj boji ima preporučenu cijenu od 129 €, dok Focus Pen Pro pametna olovka u bijeloj boji ima preporučenu cijenu od 99 eura.