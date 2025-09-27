Naši Portali
AUTO

Prometna edukacija za mališane u SOS Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci

Autor
Sandra Mikulčić
27.09.2025.
u 08:00

Kroz interaktivne zadatke, djeca su učila o opasnostima koje često ostaju nevidljive, poput električnih vozila koja ne proizvode zvuk ili parkiranih automobila od kojih vozači ne vide djecu

Edukativne radionice Prometna abeceda, namijenjene djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, održane su u SOS Dječjem selu Lekenik i SOS Dječjem selu Ladimirevci. Ukupno je sudjelovalo 30-ero mališana, koji su kroz igru, crtanje i praktične zadatke učili kako se sigurno kretati prometnicama kao pješaci, biciklisti i budući samostalni sudionici u prometu. Kroz interaktivne zadatke, djeca su učila o opasnostima koje često ostaju nevidljive, poput električnih vozila koja ne proizvode zvuk, parkiranih automobila od kojih vozači ne vide djecu ili činjenice da se vozilo ne može zaustaviti u mjestu. Upravo ovakva znanja mogu spasiti život. Mališani su sve naučeno primijenili na prometnom poligonu koji je osmišljen za potrebe radionice. Na svojim biciklima pazili su na pješake, poštivali pravila i pokazali da su spremni za odgovorno sudjelovanje u prometu.

- Ova radionica označava početak važne suradnje koja može dugoročno utjecati na sigurnost djece u prometu. Djeca su najugroženiji sudionici te su upravo ovakvi projekti iznimno vrijedni - istaknuli su iz SOS Dječjeg sela Hrvatska. Prometnu edukaciju u SOS Dječjim selima financirao je Centar za vozila Hrvatske, s ciljem da ona dospije do što većeg broja djece diljem Hrvatske.
Centar za vozila Hrvatske prometna edukacija prometna abeceda SOS dječja sela

