Ovaj kviz može vam spasiti život: Znate li gdje se zapravo može voziti romobil i tko njime smije upravljati?

Statistički podaci za 2025. godinu otkrivaju zastrašujuću sliku na hrvatskim prometnicama. U prvih osam mjeseci zabilježeno je čak 466 prometnih nesreća s električnim romobilima, što predstavlja porast od 61,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iako je broj smrtno stradalih ostao isti, s dvije poginule osobe, broj ozlijeđenih drastično je skočio. Broj teško ozlijeđenih osoba povećan je za 48,4 %, dok je broj lakše ozlijeđenih porastao za čak 70,3 %. Ovi brojevi jasno pokazuju da su električni romobili, koji su se nekada smatrali praktičnim gradskim prijevoznim sredstvom, postali jedan od vodećih uzroka prometnih trauma. Regionalni podaci potvrđuju ozbiljnost situacije: samo na području Zagreba u prvih osam mjeseci ozlijeđeno je više od 80 osoba, dok je u Splitsko-dalmatinskoj županiji pomoć zbog pada s romobila zatražilo 52 ljudi, od čega 30 djece.

Hrvatski autoklub (HAK) pripremio je online test pomoću kojeg možete provjeriti svoje poznavanje prometnih pravila za vožnju električnim romobilom. Test je potpuno anoniman, a rezultati se ne pohranjuju, a cilj je, kako navode iz HAK-a, podizanje razine sigurnosti u prometu.

Test se sastoji od 15 pitanja na koja treba pažljivo odgovoriti. Za svaki odgovor označite kvadratić s onime za kojeg smatrate da je točan (neka pitanja zahtijevaju odabir više odgovora). Na kraju testa, kliknite "Podnesi" kako biste saznali svoje rezultate. Test možete pronaći ovdje.

Podsjetimo, najranjivija skupina u prometu su postala djeca i maloljetnici. Podaci iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu su alarmantni: broj hospitalizirane djece zbog nesreća s romobilima porastao je za nevjerojatnih 285 %. Prosječna dob ozlijeđenih je 14 godina, a najmlađi pacijent imao je samo osam godina. Liječnici upozoravaju na peterostruko veći broj teških ozljeda mozga, uključujući potrese mozga i lomove lubanje. Analiza prometne policije pokazuje da su u gotovo 40 % nesreća vozači romobila bili mlađi od 14 godina, što je ispod zakonski propisane dobi za upravljanje ovim vozilima.