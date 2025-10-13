Naši Portali
ZBOG ALERGENA

Provjerite imate li ove špagete, povlače se iz prodaje: 'Kupcima se vraća novac i bez računa'

13.10.2025.
u 23:40

Riječ je o preventivnom povlačenju proizvoda s tržišta zbog utvrđenog nedeklariranog alergena – glutena.

Državni inspektorat opozvao je Combino Spaghetti od crvene leće od 500 grama zbog utvrđenog alergena - glutena koji nije označen na proizvodu, no osobe koje nisu alergične na gluten mogu konzumirati proizvod bez ograničenja.

Riječ je o proizvodu s brojem LOT 162210 i s rokom trajanja do 3. srpnja 2026.

Dobavljač je Spaichinger iz Njemačke, a u maloprodaju ga stavlja Lidl Hrvatska d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom o pružanju informacija o hrani potrošačima, navedeno je u priopćenju.

Obavijest o opozivu dostupna je i na web stranici subjekta. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, stoji u priopćenju.

Foto: Lidl

