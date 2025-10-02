Popularna internet trgovina na kojoj kupuju deseci tisuće Hrvata otvara prvu fizičku poslovnicu

Gigant brze mode, kineski Shein, odlučio je otvoriti svoje prve stalne fizičke trgovine u Francuskoj, s planom da zauzme koncesije u robnim kućama. Početak će biti u Parizu, a potom će uslijediti još pet lokacija u gradovima Dijon, Reims, Grenoble, Angers i Limoges. Odluka da se Francuska odabere kao testno tržište za fizičke trgovine donesena je zbog "utjecajnog globalnog modnog tržišta" koje predstavlja "prirodni izbor", izjavio je Shein za BBC u četvrtak.

Shein je poznat po svojim povoljnim cijenama i trendovskim odjevnim komadima, no tvrtka je bila pod kritikama zbog svog utjecaja na okoliš i uvjeta rada u svom lancu opskrbe. Prije ovog koraka, Shein je otvarao samo privremene pop-up trgovine u gradovima poput Madrida i Pariza, ali nikada nije imao stalnu fizičku trgovinu.

Nove trgovine otvorit će se u partnerstvu s francuskom maloprodajnom tvrtkom Societe des Grands Magasins (SGM), koja upravlja robnim kućama BHV Marais i Galeries Lafayette. Shein će u tim trgovinama otvoriti "shop-in-shop" kutke. Očekuje se da će se otvaranjem tih trgovina stvoriti oko 200 radnih mjesta u Francuskoj. Shein je izjavio da ova suradnja ima za cilj revitalizirati gradske centre i robne kuće u zemlji.

Ovaj potez dolazi nakon što je francuski Senat u lipnju usvojio zakon koji regulira industriju brze mode, sankcionirajući tvrtke poput Sheina i konkurentskog Temua, te zabranjujući njihove oglase. Shein, koji dostavlja u više od 150 zemalja, uglavnom je poslovao putem internetske stranice i aplikacije. Osnovan u Kini 2008. godine, a sa sjedištem u Singapuru, Shein se našao pod povećalom zbog proizvodnje proizvoda brze mode. Njegov poslovni model brzo proizvodi jeftinu odjeću temeljenu na najnovijim stilovima, no tvrtka je bila kritizirana zbog negativnog utjecaja na okoliš.

Zabrinutosti su također izražene zbog uvjeta rada unutar Sheinovog lanca opskrbe. Istraživanje švicarske organizacije Public Eye iz 2024. godine pokazalo je da su radnici u nekim dobavljačima radili čak 75 sati tjedno, unatoč obećanjima Sheina da će poboljšati radne uvjete.