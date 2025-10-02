Zuckerberg prelomio: Facebook, Instagram i WhatsApp uvode novu metodu 'praćenja' vaših interesa

Meta će uskoro početi prikazivati oglase i drugi sadržaj temeljen na interakcijama korisnika s tvrtkinim digitalnim asistentom i povezanim proizvodima koji koriste generativnu umjetnu inteligenciju. Tehnološki gigant najavio je ažuriranje svog sustava preporuka, istaknuto je da će promjena stupiti na snagu 16. prosinca. Korisnici će o tom ažuriranju biti obaviješteni počevši od 7. listopada, piše CNBC.

Ovaj potez naglašava kako Meta pokušava bolje povezati svoje milijardarske investicije u generativnu umjetnu inteligenciju s osnovnim poslovanjem vezanim uz online oglašavanje. Meta je tijekom ljeta poduzela veliki korak u zapošljavanju i troškovima vezanim uz umjetnu inteligenciju, a u srpnju, prilikom objave rezultata za drugo tromjesečje, izjavili su da će AI inicijative "rezultirati stopom rasta troškova u 2026. godini koja će biti viša od rasta troškova u 2025."

Tvrtka trenutno korisnicima nudi mogućnosti generativne umjetne inteligencije putem svog digitalnog asistenta Meta AI, koji je integriran u aplikacije poput Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera. Meta AI također je dostupan kao samostalna aplikacija i web stranica. Korisnici mogu komunicirati s Meta AI na sličan način kao s OpenAI-ovim ChatGPT-om, tražeći od njega da pruži smjernice ili generira slike na temelju unosa.

Zuckerbergova tvrtka također je najavila da Meta AI digitalni asistent sada ima više od 1 milijardu aktivnih korisnika mjesečno, iako taj broj nije specifičan za samostalnu aplikaciju Meta AI. Zuckerberg je u svibnju izjavio da je Meta AI dostigla 1 milijardu aktivnih korisnika mjesečno, te dodao da će u budućnosti "biti prilika za uvođenje plaćenih preporuka" ili ponudu "pretplatničke usluge kako bi ljudi mogli platiti za veće računalne resurse."

Christy Harris, menadžerica za privatnost i politiku podataka u Meti, izjavila je tijekom medijskog brifinga da su ljudi već pretpostavljali da Meta integrira interakcije s generativnom AI u ciljanje oglasa i preporuke sadržaja. "Dok je ovo prirodan korak u našim naporima za personalizaciju i pomoći će nam pružiti još bolje preporuke, želimo biti potpuno transparentni u vezi s tim i unaprijed obavijestiti korisnike prije nego što počnemo koristiti ove podatke na novi način, čak iako su ljudi već mislili da to već radimo", rekla je Harris.

Harris je pružila primjer kako bi ažuriranje moglo utjecati na vrstu sadržaja i oglasa koje ljudi mogu vidjeti na Facebooku, Instagramu i drugim aplikacijama povezanim s Metom. Kada korisnici razgovaraju s Meta AI o planiranju obiteljskih odmora, odgovori digitalnog asistenta mogli bi utjecati na vrste Reels videozapisa koje će im biti preporučene na Facebooku, na primjer.

"Znači, Reels koje vidim na svom Facebook feedu ili drugi sadržaj koji mi je preporučen mogao bi uključivati obiteljski prijateljske destinacije za putovanja", rekla je Harris. "To bi mogli biti oglasi za hotele ili drugi signali koji će biti temelje na razgovoru koji sam imala s Meta AI." Interakcije ljudi s Meta AI digitalnim asistentom putem glasa, dok nose Ray-Ban Meta naočale, također će utjecati na tvrtkin sustav preporuka, dodala je Harris. "Bez obzira koristite li tipkovnicu za unos interakcija ili audio verziju interakcije, ti će se signali i dalje koristiti", rekla je.

Ažuriranje sustava preporuka neće uzeti u obzir interakcije korisnika s Meta AI putem WhatsApp-a, osim ako korisnici ne povežu svoje račune na toj usluzi s drugim aplikacijama kao što su Instagram, rekla je Harris. Korisnici neće moći isključiti nadolazeću promjenu u sustavu preporuka, no ako ne komuniciraju s Meta AI, "ažuriranje im se neće primijeniti", dodala je. Meta planira uvođenje ovog ažuriranja korisnicima u Velikoj Britaniji i EU-u "nakon naših uobičajenih regulatornih ažuriranja", rekla je Harris.