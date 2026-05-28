Plug-in hibridni kompaktni SUV za 27.000, električni “kineski golf” s dometom od 400 km za 26.000 eura

Kineski Leapmotor, član velikog Stellantis koncerna koji već i neke svoje modele proizvodi u europskim tvornicama, predstavio je dva nova modela na našem tržištu. B10 PHEV u najtraženijoj kompaktnoj SUV klasi u plug-in hibridnoj verziji po cijeni od 26.990 eura koji smo imali prilike kratko isprobati na Plešivici i potpuno električni kompakt B05, koji uskoro stiže na tržište u “golf klasi” u kojoj nema baš mnogo električnih automobila u ponudi a s cijenom od 25.990 eura mogao bi biti vrlo tražen.

PHEV verzija izgledom vrlo privlačnog SUV-a dolazi s konceptom range extender hibrida, što znači da benzinski motor radi samo kao generator i strujom napaja bateriju, dok kotače pokreće isključivo elektromotor.



Dugačak je 452,5 cm, širok 187,3 cm zbog čega je u kabini za ramena mnogo prostora i visok 162,5 cm. Na našem je tržištu već poznat, ali do sada samo u potpuno električnom izdanju s baterijama kapaciteta 56,2 i 67,1 kWh. Sada je stigao u zanimljivoj REEV verziji, koja je drugačija od klasičnog PHEV automobila, jer njegov 1,5-litreni benzinac samo napaja bateriju kapaciteta 18,8 kWh strujom, dok elektromotor snage 218 KS i 240 Nm okretnog momenta pokreće stražnje kotače. I to veoma živahno, do stotke stiže za 7,5 s, a maksimalna brzina jest 170 km/h. S punom baterijom može prijeći 82 km prema WLTP-u, što je i više nego dovoljno za gradski dnevni commute, dok uz spremnik od 50 l benzina ima ukupan domet od 900 km. Baterija se može puniti na AC punjaču snagom do 6,6 kW, ali i na brzom DC punjaču snagom do 46 kW. U praksi je zaista prostran i udoban obiteljski SUV koji se uz punu bateriju vozi poput električnog automobila. Nudi prtljažnik od 430 litara, koji se može povećati do 1700 l.



B10 hybrid opremljen je s četiri adaptivna načina rada osmišljena za zadovoljavanje različitih potreba vožnje. Najvažniji od njih su EV i Fuel: EV način rada daje prioritet čisto električnoj vožnji za svakodnevnu vožnju, dok Fuel način rada pruža maksimalni domet i glatku vožnju na dugim putovanjima. Osim toga, EV+ produžuje zadnje kilometre u čisto električnom načinu rada, dok Power+ pruža performanse u zahtjevnim uvjetima. Zajedno, ovi načini rada vozačima daju fleksibilnost da uživaju u glatkoj električnoj vožnji u svim situacijama bez kompromisa. Nema straha ni od velike potrošnje kad je baterija ispražnjena jer benzinac tada prosječno troši 6,1 l, prema službenim podacima.

Funkcije su u potpunosti digitalizirane i njima se upravlja pomoću središnjeg 14,6-inčnog dodirnog zaslona. No, bez obzira na to što fizičkih tipki gotovo da i nema, operativni sustav je brz i učinkovit zbog odličnog operativnog sustava i čipa te sve uz navikavanje na funkcije poput onih na pametnom telefonu prolazi glatko.

Izrada se čini vrlo kvalitetna uz ugodne materijale, a bogata je i oprema. Dolazi uz dva paketa – Style I Design, koji donosi, primjerice, i prednja ventilirana i grijana sjedala.

Cijena uz promotivni popust koji vrijedi do daljnjega iznosi 26.990 za Style opremu i 28.990 eura za Design.



Uskoro će na tržište stići i kompaktni model B05. Klasični predstavnik “golf segmenta”, vrlo sportskog i dinamičnog izgleda zasad dolazi u potpuno električnoj varijanti s baterijama kapaciteta 56,2 i 67,1 kWh, po diskontnoj cijeni od 25.990 eura, kojom se postavlja kao jedan od best buy automobila na struju na našem tržištu.

Automobil je dugačak 443 cm i uz širinu od 188 cm te visinu od 152 cm te uz međuosovinski razmak od 264 cm. Doima se za kompaktnu klasu vrlo prostran, štoviše u širinu je po prostranosti vodeći u klasi, dok prtljažnik nudi 345 litara korisnog prostora. Izrada i materijali se čine izvrsni, dok je kao i kod modela B10 korisničko iskustvo potpuno digitalizirano naprednim sustavima koji podsjećaju na pametne telefone.

Foto: Mladen Milčić



Vanjski izgled je atraktivan, a sportske su i performanse. Uz elektromotor s 218 KS i 240 Nm koji pokreće stražnje kotače, Leapmotor B05 do stotke sprinta za samo 6,7 s uz launch control funkciju, dok je maksimalna brzina ograničena na 170 km/h.

Uz bateriju od 56 kW domet je 401 km, a uz bateriju od 67 kWh 482 km.

Prodavat će se uz dva paketa opreme, a početni Style je već vrlo bogat i između ostalog donosi Auto automatsku klimatizacija, bežično punjenje mobitela, 19’’ aluminijske naplatke, automatska LED, svjetla, vrata bez okvira, 21 ADAS sigurnosni sustav, 14.6’’ središnji zaslon i 8.8’’ digitalni kokpit, 6 zvučnika, CarPlay/Android Auto... I sve to za početnih 26.000 eura, zvuči jako dobro I pomalo zabrinjavajuće za europske, japanske i korejske konkurente.