Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Noviteti Leapmotora

Plug-in hibridni kompaktni SUV za 27.000, električni “kineski golf” s dometom od 400 km za 26.000 eura

Foto: Mladen Milčić
1/11
Autor
Mladen Milčić
28.05.2026.
u 20:50

Europski, japanski i korejski proizvođači se s pravom mogu brinuti, jer dojam koji ostavljaju Leapmotorovi modeli čini se na razini europskih, dok su cijenom mnogo pristupačniji

Kineski Leapmotor, član velikog Stellantis koncerna koji već i neke svoje modele proizvodi u europskim tvornicama, predstavio je dva nova modela na našem tržištu. B10 PHEV u najtraženijoj kompaktnoj SUV klasi u plug-in hibridnoj verziji po cijeni od 26.990 eura koji smo imali prilike kratko isprobati na Plešivici i potpuno električni kompakt B05, koji uskoro stiže na tržište u “golf klasi” u kojoj nema baš mnogo električnih automobila u ponudi a s cijenom od 25.990 eura mogao bi biti vrlo tražen. 
PHEV verzija izgledom vrlo privlačnog SUV-a dolazi s konceptom range extender hibrida, što znači da benzinski motor radi samo kao generator i strujom napaja bateriju, dok kotače pokreće isključivo elektromotor. 


Dugačak je 452,5 cm, širok 187,3 cm zbog čega je u kabini za ramena mnogo prostora i visok 162,5 cm. Na našem je tržištu već poznat, ali do sada samo u potpuno električnom izdanju s baterijama kapaciteta 56,2 i 67,1 kWh. Sada je stigao u zanimljivoj REEV verziji, koja je drugačija od klasičnog PHEV automobila, jer njegov 1,5-litreni benzinac samo napaja bateriju kapaciteta 18,8 kWh strujom, dok elektromotor snage 218 KS i 240 Nm okretnog momenta pokreće stražnje kotače. I to veoma živahno, do stotke stiže za 7,5 s, a maksimalna brzina jest 170 km/h. S punom baterijom može prijeći 82 km prema WLTP-u, što je i više nego dovoljno za gradski dnevni commute, dok uz spremnik od 50 l benzina ima ukupan domet od 900 km. Baterija se može puniti na AC punjaču snagom do 6,6 kW, ali i na brzom DC punjaču snagom do 46 kW. U praksi je zaista prostran i udoban obiteljski SUV koji se uz punu bateriju vozi poput električnog automobila. Nudi prtljažnik od 430 litara, koji se može povećati do 1700 l.


B10 hybrid opremljen je s četiri adaptivna načina rada osmišljena za zadovoljavanje različitih potreba vožnje. Najvažniji od njih su EV i Fuel: EV način rada daje prioritet čisto električnoj vožnji za svakodnevnu vožnju, dok Fuel način rada pruža maksimalni domet i glatku vožnju na dugim putovanjima. Osim toga, EV+ produžuje zadnje kilometre u čisto električnom načinu rada, dok Power+ pruža performanse u zahtjevnim uvjetima. Zajedno, ovi načini rada vozačima daju fleksibilnost da uživaju u glatkoj električnoj vožnji u svim situacijama bez kompromisa. Nema straha ni od velike potrošnje kad je baterija ispražnjena jer benzinac tada prosječno troši 6,1 l, prema službenim podacima.
Funkcije su u potpunosti digitalizirane i njima se upravlja pomoću središnjeg 14,6-inčnog dodirnog zaslona. No, bez obzira na to što fizičkih tipki gotovo da i nema, operativni sustav je brz i učinkovit zbog odličnog operativnog sustava i čipa te sve uz navikavanje na funkcije poput onih na pametnom telefonu prolazi glatko.
Izrada se čini vrlo kvalitetna uz ugodne materijale, a bogata je i oprema. Dolazi uz dva paketa – Style I Design, koji donosi, primjerice, i prednja ventilirana i grijana sjedala.
Cijena uz promotivni popust koji vrijedi do daljnjega iznosi 26.990 za Style opremu i 28.990 eura za Design.


Uskoro će na tržište stići i kompaktni model B05. Klasični predstavnik “golf segmenta”, vrlo sportskog i dinamičnog izgleda zasad dolazi u potpuno električnoj varijanti s baterijama kapaciteta 56,2 i 67,1 kWh, po diskontnoj cijeni od 25.990 eura, kojom se postavlja kao jedan od best buy automobila na struju na našem tržištu.
Automobil je dugačak 443 cm i uz širinu od 188 cm te visinu od 152 cm te uz međuosovinski razmak od 264 cm. Doima se za kompaktnu klasu vrlo prostran, štoviše u širinu je po prostranosti vodeći u klasi, dok prtljažnik nudi 345 litara korisnog prostora. Izrada i materijali se čine izvrsni, dok je kao i kod modela B10 korisničko iskustvo potpuno digitalizirano naprednim sustavima koji podsjećaju na pametne telefone.

Foto: Mladen Milčić


Vanjski izgled je atraktivan, a sportske su i performanse. Uz elektromotor s 218 KS i 240 Nm koji pokreće stražnje kotače, Leapmotor B05 do stotke sprinta za samo 6,7 s uz launch control funkciju, dok je maksimalna brzina ograničena na 170 km/h.
Uz bateriju od 56 kW domet je 401 km, a uz bateriju od 67 kWh 482 km.
Prodavat će se uz dva paketa opreme, a početni Style je već vrlo bogat i između ostalog donosi Auto automatsku klimatizacija, bežično punjenje mobitela, 19’’ aluminijske naplatke, automatska LED, svjetla, vrata bez okvira, 21 ADAS sigurnosni sustav, 14.6’’ središnji zaslon i 8.8’’ digitalni kokpit, 6 zvučnika, CarPlay/Android Auto... I sve to za početnih 26.000 eura, zvuči jako dobro I pomalo zabrinjavajuće za europske, japanske i korejske konkurente.

Ključne riječi
Leapmotor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rovinj: Dani komunikacija, predavanje Dimitrija Trbovića i Denisa Tepše
NOVA INOVATIVNA USLUGA

“Tržište traži brza digitalna rješenja, predvidljive troškove i mobilnost bez administrativnih komplikacija, a pretplata na automobil je za to idealna”

Dimitrije Trbović, član Uprave Zubak grupe, objasnio je kako se automobil na pretplatu iz čitavog lagera najvećeg trgovca novih automobila u Hrvatskoj AutoZubaka, sa svim troškovima poput obveznog i kasko osiguranja, guma i servisa i to bez učešća, dakle, praktično svega osim goriva, može ugovoriti online i to već za 399 eura mjesečno

Šibenik: Prometna nesre?a na Baldekinu
Budi bolji vozač

Nije lako imati nekoga na duši: Zbog ovoga vozači automobila moraju dvaput provjeriti mrtvi kut

Većina nesreća ne događa se zato što vozači automobila namjerno ugrožavaju motocikliste, već zato što ih jednostavno ne uoče na vrijeme. Vozači automobila često podcjenjuju brzinu motocikla ili ih u moru prometa uopće ne registriraju jer podsvjesno traže objekte veličine drugog automobila. S druge strane, zaštitna oprema za motocikliste nije modni dodatak, a valjalo bi se suzdržati i od agresivnog provlačenja kroz gužve

Sveti Ivan Zelina: Sudar automobila i motora na autocesti A4 u smjeru Zagreba
Kako vozimo

U Hrvatskoj je ove godine znatno manje mrtvih na cestama. Osim u jednoj kategoriji - njih je 225 posto više!

Gužve su u prometu veće pa mnogi motociklom pokušavaju ubrzati svoje kretanje kroz gradsku vrevu. Problem nastaje kad se na motocikl prebace vozači bez vještine i znanja za upravljanje takvim vozilom, pogotovo ako su ti vozači uvjereni da automatski znaju voziti motocikl, jer već godinama voze automobil. Nije to isto. Vožnja motocikla zahtjevnija je i opasnija od vožnje automobila

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!