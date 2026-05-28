ŽELI NOVI SAVEZ

Tri prepreke miru: Trumpove škare prekrajaju Bliski istok

Hassan Haidar Diab
28.05.2026.
u 19:00

Prema novom okviru sporazuma, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnu razinu, a SAD bi povukao vojne snage

Pregovori između SAD-a i Irana još su daleko od konačnog sporazuma, jer ovdje nije riječ samo o iranskom nuklearnom programu, nego o pokušaju redefiniranja odnosa snaga u cijeloj regiji. Iako je američki potpredsjednik J. D. Vance poručio da vjeruje kako bi Iran mogao pristati da ne razvija nuklearno oružje, istodobno je upozorio da je ključno pitanje može li se uspostaviti učinkovit mehanizam nadzora i provjere koji bi Washingtonu jamčio da Teheran ubuduće neće kršiti sporazum. Iranska državna televizija objavila je da je Teheran dobio nacrt početnog, neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju njihova sukoba. Prema tom okviru, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnu razinu, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz blizine Irana i ukinule pomorsku blokadu.

Abrahamovi sporazumi rat Izrael Iran Trump

